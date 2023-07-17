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Какой мы запомним Джейн Биркин?

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Не стало Джейн Биркин — модели, актрисы, исполнительницы попавшей под гнев Ватикана «Oui je t'aime ... moi non plus» и иконы стиля, именем которой названа культовая сумка Hermès. Вспоминаем Биркин и рассказываем о ключевых кодах ее гардероба.

Getty Images

Джейн Биркин, 1964 год

Getty Images

Полин Коллинз, Джейн Биркин, Вульф Манковиц, Франческа Аннис и Джин Мьюр, 1965 год

Getty Images

Карин Фернальд, Джин Мьюр, Джейн Биркин, Франческа Аннис и Полин Коллинз, 1965 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1966 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1967 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1968 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1968 год

Джейн Биркин и Серж Генсбур, 1969 год

Джейн Биркин и Серж Генсбур, 1969 год

Джейн Биркин, 1969 год

Джейн Биркин дебютировала в кино в середине 60-х годов — в эру ультракоротких мини, юбок в клетку и полупрозрачных тканей. На съемках «Фотоувеличения» камера запомнила актрису в неоновых колготках и в ярком коктейльном мини, а в «Чудо-стене» — в футуристичном костюме астронавта в духе «Тайн девятой планеты». «У меня не было уверенности на сцене и киноплощадке. Но я была уверена в том, чего хотела в реальной жизни». В той самой реальной жизни Джейн отдавала предпочтение трикотажным мини, дениму, цветочным платьям с рукавами-буфами и корзинкам из рафии.

С работы над «Слоганом» начался роман Джейн Биркин с Сержем Генсбуром, за которого она вышла замуж в вязаном платье. Сделав акцент на простоте, ремесленности и телесности, Биркин стала главой в истории свадебной моды.

Эксперименты с кружевом — визитная карточка Биркин. На гала парижского Союза художников актриса перевернула платье с кружевом-кроше задом наперед и скрепила доходивший до пупка разрез брошью (тем самым перевернув с ног на голову мир моды). 

Смелость и любовь к нестандартным силуэтам стали залогом дружбы Биркин с Пако Рабанном: сияющие космические наряды пришлись Биркин по душе. С его легкой (железной) руки актриса снималась в парных луках вместе с Генсбуром и добавляла  знаменитые кольчужные платья в свой вечерний гардероб.

Getty Images

Джейн Биркин, 1970 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1971 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1971 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1971 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1973 год

Вернемся к рафии. В 1984 году на рейсе из Парижа в Лондон сумка Биркин выпала из ящика над креслом, обеспечив еще один переворот в мире моды. Рядом оказался глава Hermès Жан-Луи Дюма, которому Биркин пожаловалась на невозможность найти ту самую кожаную сумку. Тогда модельер тут же набросал эскиз для вместительной прямоугольной Hermès Birkin. 

Биркин носила Hermès имени себя в фирменной манере: запихнув туда, кажется, все, что ей мило и дорого. Компромисс — тоже не про Биркин. В 2015 году актриса решила отказаться от своего имени на сумке из-за жестокого обращения с крокодилами при производстве изделия. По итогам очередного переворота имени Джейн Биркин модный дом пошел на уступки, а Hermès Birkin сохранила статус кво.

Getty Images

Джейн Биркин, 1973 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1974 год

Getty Images

Джейн Биркин, 1975 год

В зрелом возрасте Джейн Биркин сменила коктейльные мини на минималистичные рубашки и джемперы из кашемира, деним, свободные вельветовые брюки и кеды tennis lace-ups французской марки Bensimon (с ноги Биркин в них начал ходить весь Париж).

Актриса меняла стиль, но не изменяла себе в честности и бескомпромиссности. Она отказалась от ордена Почетного легиона (считала, что награда не для артистов, а для героев вроде ее отца — участника французского Сопротивления) и не скрывала свой возраст в попытке «стареть красиво».

Getty Images

Джейн Биркин, 2021 год

Getty Images

Джейн Биркин с дочерью Шарлоттой Генсбур, 2021 год

Getty Images

Джейн Биркин с дочерью Шарлоттой Генсбур, 2021 год

«Если бы я хотела ходить босиком и носить с собой огромный макинтош, я бы это сделала. Мне было наплевать». Биркин не следовала модным постулатам и всегда выглядела роскошно в своей импровизации — как в кино, так и в реальной жизни.

Текст: Полина Шевцова

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