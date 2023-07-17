Какой мы запомним Джейн Биркин?

Джейн Биркин дебютировала в кино в середине 60-х годов — в эру ультракоротких мини, юбок в клетку и полупрозрачных тканей. На съемках «Фотоувеличения» камера запомнила актрису в неоновых колготках и в ярком коктейльном мини, а в «Чудо-стене» — в футуристичном костюме астронавта в духе «Тайн девятой планеты». «У меня не было уверенности на сцене и киноплощадке. Но я была уверена в том, чего хотела в реальной жизни». В той самой реальной жизни Джейн отдавала предпочтение трикотажным мини, дениму, цветочным платьям с рукавами-буфами и корзинкам из рафии.

С работы над «Слоганом» начался роман Джейн Биркин с Сержем Генсбуром, за которого она вышла замуж в вязаном платье. Сделав акцент на простоте, ремесленности и телесности, Биркин стала главой в истории свадебной моды.

Эксперименты с кружевом — визитная карточка Биркин. На гала парижского Союза художников актриса перевернула платье с кружевом-кроше задом наперед и скрепила доходивший до пупка разрез брошью (тем самым перевернув с ног на голову мир моды).

Смелость и любовь к нестандартным силуэтам стали залогом дружбы Биркин с Пако Рабанном: сияющие космические наряды пришлись Биркин по душе. С его легкой (железной) руки актриса снималась в парных луках вместе с Генсбуром и добавляла знаменитые кольчужные платья в свой вечерний гардероб.