Какой мы запомним Джейн Биркин?

Не стало Джейн Биркин — модели, актрисы, исполнительницы попавшей под гнев Ватикана «Oui je t'aime ... moi non plus» и иконы стиля, именем которой названа культовая сумка Hermès. Вспоминаем Биркин и рассказываем о ключевых кодах ее гардероба.
Джейн Биркин дебютировала в кино в середине 60-х годов — в эру ультракоротких мини, юбок в клетку и полупрозрачных тканей. На съемках «Фотоувеличения» камера запомнила актрису в неоновых колготках и в ярком коктейльном мини, а в «Чудо-стене» — в футуристичном костюме астронавта в духе «Тайн девятой планеты». «У меня не было уверенности на сцене и киноплощадке. Но я была уверена в том, чего хотела в реальной жизни». В той самой реальной жизни Джейн отдавала предпочтение трикотажным мини, дениму, цветочным платьям с рукавами-буфами и корзинкам из рафии.
С работы над «Слоганом» начался роман Джейн Биркин с Сержем Генсбуром, за которого она вышла замуж в вязаном платье. Сделав акцент на простоте, ремесленности и телесности, Биркин стала главой в истории свадебной моды.
Эксперименты с кружевом — визитная карточка Биркин. На гала парижского Союза художников актриса перевернула платье с кружевом-кроше задом наперед и скрепила доходивший до пупка разрез брошью (тем самым перевернув с ног на голову мир моды).
Смелость и любовь к нестандартным силуэтам стали залогом дружбы Биркин с Пако Рабанном: сияющие космические наряды пришлись Биркин по душе. С его легкой (железной) руки актриса снималась в парных луках вместе с Генсбуром и добавляла знаменитые кольчужные платья в свой вечерний гардероб.
Вернемся к рафии. В 1984 году на рейсе из Парижа в Лондон сумка Биркин выпала из ящика над креслом, обеспечив еще один переворот в мире моды. Рядом оказался глава Hermès Жан-Луи Дюма, которому Биркин пожаловалась на невозможность найти ту самую кожаную сумку. Тогда модельер тут же набросал эскиз для вместительной прямоугольной Hermès Birkin.
Биркин носила Hermès имени себя в фирменной манере: запихнув туда, кажется, все, что ей мило и дорого. Компромисс — тоже не про Биркин. В 2015 году актриса решила отказаться от своего имени на сумке из-за жестокого обращения с крокодилами при производстве изделия. По итогам очередного переворота имени Джейн Биркин модный дом пошел на уступки, а Hermès Birkin сохранила статус кво.
В зрелом возрасте Джейн Биркин сменила коктейльные мини на минималистичные рубашки и джемперы из кашемира, деним, свободные вельветовые брюки и кеды tennis lace-ups французской марки Bensimon (с ноги Биркин в них начал ходить весь Париж).
Актриса меняла стиль, но не изменяла себе в честности и бескомпромиссности. Она отказалась от ордена Почетного легиона (считала, что награда не для артистов, а для героев вроде ее отца — участника французского Сопротивления) и не скрывала свой возраст в попытке «стареть красиво».
«Если бы я хотела ходить босиком и носить с собой огромный макинтош, я бы это сделала. Мне было наплевать». Биркин не следовала модным постулатам и всегда выглядела роскошно в своей импровизации — как в кино, так и в реальной жизни.
Текст: Полина Шевцова
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