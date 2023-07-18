Дресс-код, анатомия платьев и LVMH: 10 книг о моде от Тима Ильясова

Интересная попытка разобраться в сути и механизмах моды. Автор — журналистка, которая уже 30 лет ищет ответы на вопросы, почему те или иные вещи становятся модными, что подстегивает потребление, почему мы стали покупать и производить так много одежды и как общество идентифицирует человека через его внешний вид. Звучит сложно, но на деле книга написана очень легко, с интересными и доходчивыми примерами, а рассуждения автора затягивают.

Некоторые снобы среди модных теоретиков считают эту книгу поверхностной, но, по мне, это скорее преимущество. Я всегда рекомендую эту книгу студентам-первокурсникам. Издание не новое и с одного клика не находится, но я смог найти и скачать, в некоторых магазинах еще можно обнаружить бумажные версии.