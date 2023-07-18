Дресс-код, анатомия платьев и LVMH: 10 книг о моде от Тима Ильясова

Тим Ильясов — исследователь моды, куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна, который знает о моде все и даже больше. По просьбе «Собаки» Тим выбрал 10 базовых книг, которые, по его мнению, «помогут понять суть индустрии и станут опорой в дальнейшем исследовании этого странного и очень важного в социальной жизни человека института» .
Мари Гринде Арнтцен «Дресс-код. Голая правда о моде»
Интересная попытка разобраться в сути и механизмах моды. Автор — журналистка, которая уже 30 лет ищет ответы на вопросы, почему те или иные вещи становятся модными, что подстегивает потребление, почему мы стали покупать и производить так много одежды и как общество идентифицирует человека через его внешний вид. Звучит сложно, но на деле книга написана очень легко, с интересными и доходчивыми примерами, а рассуждения автора затягивают.
Некоторые снобы среди модных теоретиков считают эту книгу поверхностной, но, по мне, это скорее преимущество. Я всегда рекомендую эту книгу студентам-первокурсникам. Издание не новое и с одного клика не находится, но я смог найти и скачать, в некоторых магазинах еще можно обнаружить бумажные версии.
«История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото»
В бумажном варианте не найдете — библиографическая редкость. Но я видел в сети цифровую версию — кто ищет, тот найдет. Как и книга Лидии Эдвардс (о ней дальше) — это базовое издание для тех, кто хочет начать изучать историю моды, но не знает как подступиться. Собрание института костюма Киото очень качественное и наглядное, сопроводительные тексты четкие и конкретные.
Лидия Эдвардс «Как читать платье»
Анатомия исторических платьев с XVII века до наших дней в деталях и подробностях. По структуре это скорее альбом знаковых платьев разных эпох с комментариями. Каждое платье разбирается детально: рукава, манжеты, ленты, оборки, силуэт, нижние юбки. Читать эту книгу отдельно, наверное, скучновато, но иметь ее на полке стоит, если вы так или иначе сталкиваетесь с историей моды. Увидели где-то историческое платье — открыли книгу Эдвардс, посмотрели детали. То есть эта такая книга-дополнение, например, к тому же альбому института костюма Киото.
Полин Браун «Эстетический интеллект»
Эту книгу я вообще советую всем, кто хочет быть успешным в современном мире. О ценности эстетики в любом виде бизнеса и умении мыслить эстетически от главы LVMH Полин Браун в США. Здесь скорее не о моде, сколько о бизнесе (в том числе модном) в самом широком смысле слова — и умении прокачать самые, казалось бы, скучные деловые процессы через призму эстетики.
Я как-то читал лекцию на основе этой книги руководителям огромной компании, деятельность которой вообще никак не связана с модой и индустрией красоты. За вечер они поняли, как можно круто прокачать бизнес, добавив эстетического видения. У них получилось.
Александр Васильев «Красота в изгнании»
Проверенный годами бестселлер нашего главного историка моды и, не побоюсь сказать, моего друга и наставника в наше время приобрел неожиданную актуальность. История моды через призму русской эмиграции. Исследование о русских эмигрантских модных домах и манекенщицах из благородных фамилий, работавших на знаменитых Парижских кутюрье.
Аджа Рейден «Одержимые блеском»
Легко и увлекательно написанная книга о том, что и как делает ценности ценными. В прицеле Рейден — история драгоценностей в разрезе их ценности (спойлер: весьма относительной). Есть раздел про алмазы, есть про жемчуг, например. Автор рассуждает о продаже индейцами острова Манхэттен голландцам за кучку бусин. Что такое кучка бусин? Для голландцев — ничто, для индейцев — сокровище (вопрос в редкости и отношении).
Отличная и очень отрезвляющая книга, доказывающая, что все что мы считаем ценным — таковым является лишь по воле обстоятельств (а обстоятельства имеют свойство меняться).
Диана Вриланд «D. V.»
Восхитительно ироничные воспоминания легендарного главного редактора Harper’s Bazaar и Vogue в отличном переводе. Вриланд знала всех и была всем для моды на протяжении 40 лет, но, в отличие от многих других богинь модного олимпа ХХ века, не превратилась в ледяную бронзовую скульптуру — она всю жизнь оставалась неистово харизматичной. «Совсем не обязательно родиться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной!»
Лоранс Бенаим «Ив Сен Лоран»
Официальная и полная биография главного гения моды второй половины ХХ века. Есть много книг и фильмов о Сен-Лоране — это та, что была одобрена Пьером Берже (партнером Ива на протяжении 50 лет). Посему особенно скандальных подробностей вы там не найдете, зато подробностей творчества —масса! Нюанс: книга без иллюстраций (готовьтесь гуглить имена, показы, картины).
Эдмонда Шарль-Ру «Время Шанель»
Наиболее объективная и правдивая биография Шанель на фоне истории: жизнь великой Мадемуазель в окружении людей и событий. Эдмонда Шарль-Ру работала главным редактором французского Vogue и была лично знакома с Шанель. В своей книге она постаралась максимально спокойно и точно рассказать о жизни великой Мадемуазель и важных людях в ее судьбе.
В России книга переиздавалась несколько раз. Несколько лет назад появилось потрясающе иллюстрированное издание.
Стивен Гандл «Гламур»
Возможно, не самая легкая в чтении книга, тем не менее очень важная для понимания сути гламура и гламурного.
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