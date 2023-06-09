Покрас Лампас, Александр Рогов и Хофманнита: вот самые модные гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

Чем импортозамещаете ушедшие бренды: импортозамещать не пришлось — люкс покупаю за границей или на ресейле (в Pif Paf Supershop попадаются настоящие сокровища!), а со всем остальным прекрасно справляются локалы. За базой уже много лет хожу в Ushatava, за арт-панк в моем гардеробе отвечает Оля Гинзбург и ее бренд OlaOla (только посмотрите на этот жакет с бархатцами!), а безупречные костюмы и коктейльные платья нахожу в Autentiments. Еще одна любовь — Subbota Store. У девочек идеальная подборка российских брендов от мятных жакетов Bunny Poem до диких украшений с розами Сaviar Jewellery.

Персональная икона стиля: сейчас я на максимальном панке, поэтому для меня это Вивьен Вествуд и героиня Лоры Дерн в фильме Линча «Дикие сердцем». Еще всегда с любовью и трепетом слежу за Наташей Гольденберг и сестрами Григалашвили.

Самое модное место в Петербурге: самое модное сейчас — бильярд! Поэтому почти каждый вечер меня можно найти c кием и пивом в Kiks, с игристым и шарами в бильярдной, которую открыли Саша Столярова и Валера Дятлов в пространстве по соседству с баром «Витя» (и их поп-ап пространством Cava Двор!) или с пиццей и треугольником в Сo-op Garage. Еще я амбассадор Кабаре «Шум». Если вы не были, то одевайтесь в пайетки и просто попробуйте!