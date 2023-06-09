Покрас Лампас, Александр Рогов и Хофманнита: вот самые модные гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

На Левашовском хлебозаводе отгремела восемнадцатая церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023, где мы чествовали дизайнеров, бизнесменов, актеров, режиссеров, художников и кураторов, музыкантов, ученых, меценатов, писателей и активистов. Гости были один моднее другого: тут и засилье Maison Margiela, и архивный Emanuel Ungaro, и тотал-луки локальных брендов. Выбрали самых классно одетых гостей и выяснили, что к чему в их образах.
Мария Червоткина и Алексей Глухов
инфлюенсер, художник
На Маше: юбка JNBY, ботинки Maison Margiela, топ Nikonorova, тренч Elleme, на Леше: пальто Cos, костюм Uniqlo +J, турецкий загар, очки radius 58, все кольца Avgvst
Любимый локальный бренд:
Маша: У меня очень много! Я делала целый пост, где около пятидесяти брендов, среди которых Ushatava, Naked Shoulders, OSOME2SOME, MY812.
Источники вдохновения:
Маша: больше всего вдохновляюсь историей, архивами того, что уже было создано людьми, за которыми интересно наблюдать, плюс много вдохновения черпаю в подборках баеров, концепт сторах, мне кажется классная возможность познакомиться с тенденциями и новыми брендами.
Леша: Маша, сочетания цветов, социальные сети.
Самое модное место: Solids (единогласно!)
Лидия Метельская
дизайнер
Чем импортазамещаете ушедшие бренды: Очень много талантливых людей! Люблю все, что делает Ульяна Сергеенко, то, как она и ее команда возрождают русские ремесленные традиции и техники, их хочется рассматривать, любоваться, трогать, это восторг. Вообще появилась масса классных дизайнеров в разных нишах: например, шляпный бренд из Краснодара D22. Основательница подарила мне шляпу, и не было человека, который бы не поинтересовался, откуда эта вещь.
Что вас вдохновляет: Конечно, винтаж! У нас появилась коллекция кутюрье Andre Laug, которую он посвятил Одри Хепберн. Платья, бюстье, жакеты с ручной вышивкой – невозможная красота!
Яна Милорадовская
главный редактор «Собака.ru»
Платье Giuseppe di Morabito, брюки Dries van Noten, туфли Jil Sander, серьги Off-White
Чем импортозамещаете ушедшие бренды: MUR, Homies, my812, Ushatava, Corporelle, Pervert, Razumno. И WOS, конечно!
Персональные иконы стиля: Вика Салават, Тильда Суинтон, Афина Кальдероне и Татьяна Черниговская.
Михаил Стацюк
главный редактор сайта «Собака.ru»
Любимый локальный бренд: на мне тотал-лук бренда House of Leo — нашего большого друга, петербургского дизайнера Леонида Алексеева. С одеждой его бренда, в которую буквально вшиты все петербургские ДНК, можно и в пир и в мир. Элегантно — на фортепианный вечер любимой Элисо Вирсаладзе в Филармонии, удобно — на водную экскурсию по возрожденному историческому судну «Полтава» петровских времен и роскошно — на побережье Финского залива, вооружившись чебуреком и бокалом из культового сельского паба «Ларисочная» в Комарово. Ну, не сказка ли? Еще бренд 12 STOREEZ как-то неожиданно для меня стал универсальной заменой многим брендам, попал и в повседневный гардероб и в кофр с надписью «Для особого случая».
Икона стиля: по-секрету – Яна Милорадовская. Но вы ей этого, пожалуйста, не передавайте.
Юлия Машнич
директор отдела моды «Собака.ru»
Чем импортозамещаете ушедшие бренды: Прежде всего Ola Ola, редкий бренд, в котором прекрасно все - от продукта и пространства на Восстания до упаковочной бумаги и самой микроскопической наклейки. Всей душой полюбила сумки Imakebags, а всем телом - белье Corporelle.
Персональная икона стиля: Вместо икон будут иконописцы — это Джо МакКенна и синьора Миучча
Самое модное место в Петербурге: теперь (и всегда!) Эрмитаж: спасибо куратору и хранителю костюма и моды Нине Тарасовой
Аня Мелехина
редактор моды
Чем импортозамещаете ушедшие бренды: импортозамещать не пришлось — люкс покупаю за границей или на ресейле (в Pif Paf Supershop попадаются настоящие сокровища!), а со всем остальным прекрасно справляются локалы. За базой уже много лет хожу в Ushatava, за арт-панк в моем гардеробе отвечает Оля Гинзбург и ее бренд OlaOla (только посмотрите на этот жакет с бархатцами!), а безупречные костюмы и коктейльные платья нахожу в Autentiments. Еще одна любовь — Subbota Store. У девочек идеальная подборка российских брендов от мятных жакетов Bunny Poem до диких украшений с розами Сaviar Jewellery.
Персональная икона стиля: сейчас я на максимальном панке, поэтому для меня это Вивьен Вествуд и героиня Лоры Дерн в фильме Линча «Дикие сердцем». Еще всегда с любовью и трепетом слежу за Наташей Гольденберг и сестрами Григалашвили.
Самое модное место в Петербурге: самое модное сейчас — бильярд! Поэтому почти каждый вечер меня можно найти c кием и пивом в Kiks, с игристым и шарами в бильярдной, которую открыли Саша Столярова и Валера Дятлов в пространстве по соседству с баром «Витя» (и их поп-ап пространством Cava Двор!) или с пиццей и треугольником в Сo-op Garage. Еще я амбассадор Кабаре «Шум». Если вы не были, то одевайтесь в пайетки и просто попробуйте!
Александр Рогов
стилист, телеведущий
Пиджак-пальто Vetements, майка Rogov, брюки Jil Sander, таби Maison Margiela, цветок из лобби отеля Кемпински, кастомная Hermès в клепках (работа Ромы Ратникова)
Чем импортазамещаете ушедшие бренды: к сожалению, локальные бренды не импортозаместили для меня ничего, потому что я как был потребителем люкса, так им и остался. Но для всего остального есть мой личный бренд Rogov, где мы выпускаем мужскую линейку, ориентируясь на мои предпочтения, поэтому всякие майки, треники, толстовки, зипки я могу носить от своего бренда. Локальные марки, мне кажется, очень неплохо импортозаместили женскую категорию, а в мужской все пока достаточно грустно.
Персональная икона стиля: Тайка Вайтити! Сегодня, возможно, во мне можно увидеть некий оммаж его образу Met Gala
Самое модное место в Петербурге: я точно с радостью загляну в студию Ромы Ратникова, который недавно открыл новое пространство Beauty Dealer, в L.E.store Saint-P – это место моих друзей. Еще обожаю место на Литейном с фонтаном негрони — Tagliatelle Bar.
Хофманнита
блогер
Подъюбник и платье no brand, ботинки Demonia, сумка forBitches, украшения
Персональная икона стиля: я сама
Кому вручил бы премию: Константину Плотникову из сериала «Король и Шут»
Самое модное место в Петербурге: моя квартира
Аглая Ивановна
модель
Весь образ — винтаж
Чем импортозамещаете ушедшие бренды: Я люблю все бренды, с которыми работаю: Sorelle, 12 Storeez, Namelazz.
Источники вдохновения: Александр Маккуин и его показы
Кому вручил бы премию: Себе
Самое модное место в Петербурге: Co-op Garage
Настя Соломеина
художник по костюмам
Казаки Raf Simons, платье из ткани Balenciaga, которое сшила сама, очки The Attico, сумка Maison Margiela
Источники вдохновения: Я вдохновляюсь всем эпатажным
Кому вручил бы премию: Николаю Рощину
Самое модное место в Петербурге: Бары на Некрасова
Юлия Тимкова
стилист Tatyana Kochnova Atelier
Тотал-лук Tatyana Kochnova Atelier, обувь Massimo Renne
Любимый локальный бренд: конечно, Татьяна Кочнова! Я работаю там стилистом.
Самое модное место: Наша студия! Там два творческих пространства и настроение Петербурга прочитать у нас очень легко, есть даже галерея, можно прийти в гости, вдохновиться, выпить и выйти на нашу мансарду, а также познакомиться с авторскими платьями и изделиями.
Саша и Рита Кутуковы
создатели бренда Sintezia
Чем импортозамещаете ушедшие бренды: Мы стараемся на Авито вытаскивать бренды все, которые раньше нравились, поэтому никакого замещения не произошло у нас. А еще одеваемся в секондах, так что для нас ничего не поменялось.
Самое модное место в Петербурге: однозначно Co-op Garage, там все дико модные!
Вова Цыган
художник
Любимый локальный дизайнер: Катя Cнеп, вот эти колечки я очень люблю! Также The Vale of Tears, мне вообще нравятся аксессуары, я по ним тащусь, это мой фетиш
Источники вдохновения: Мои друзья, окружение, если брать что-то выше – Жан-Мишель Баския
Светлана Бекасова
создательница Pif Paf Supershop
Куртка из секонда, юбка казахские дизайнеры, туфли секонд, очки P.Y.E, сумка A.P.C, украшения казахстанское серебро, кольца SUPER SHOP
Чем импортазамещаете ушедшие бренды: Мне очень понравился последний показ Ushatava, я смотрела онлайн, но все равно видно, что очень интересно скроены вещи.
Персональная икона стиля: Алессандро Миккеле – мой любимый дизайнер, и я должна выглядеть совершенно не так: у меня черный тотал лук, я каждый раз удивляюсь почему так происходит. Также мне нравится Old Celine, Фиби Файло, все эти простые формы и лаконичные силуэты.
Самое модное место в Петербурге: Я буду сейчас ходить на Фонтанку69, оно близко мне по атмосфере, по духу и там классный интерьер, также Кабаре «Шум».
Ксения Лапшова
создательница бренда Imakebags
Юбка Comme des Garçons, босоножки Zara, жакет от мамы, топ Massimo Dutti, сумка IMAKEBAGS, украшения Poison Drop
Любимый локальный бренд: Естественно, мой Imakebags!
Источники вдохновения: По большей части винтаж, а также люблю и уважаю тех, кто мои друзья: MY812 и Ugly Sweater Club
Самое модное место: Utopist — бар, в котором я постоянно встречаюсь с друзьями
Татьяна Зиза
контент-продюсер «Собака.ru»
Платье Ushatava, мюли Homies, сумка Askent, кольца — 10gran, серьги — винтаж из Pif Paf Supershop
Чем импортозаместить ушедшие бренды: пока не понимаю — донашиваю свой COS и переодически плачу по нему. Но за сумками иду в Askent, за обувью — в Homies и Razumno. Нравится то, что делают The Clou.
Икона стиля: для меня стиль — это не вещи, а баланс внешнего и внутреннего. Поэтому назову трех дизайнеров, которые не только делают стиль, но и воплощают его. Фиби Файло, Люси и Люк Мейер.
Анастасия Дианова
Совладелица Кабаре «Шум»
Чем импортозаместить ушедшие бренды: Замен нет, я их не ищу, я в принципе стала покупать меньше, носить дольше, а значит выбирать внимательнее. По прежнему со мной House of Leo, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и это все петербургские дизайнеры, я поддерживаю их.
Икона стиля: Юлия Пелипас, Наташа Гольденберг
Кому вручил бы премию: Я бы премию отдала человеку, благодаря которому премия проходит именно на этой площадке – это Полина Бондарева. Она основательница школы Masters, мы работаем с ней вместе, помимо Левашовского завода открыли Masters Bookstore, уникальное место для России: в одном пространстве совмещаются книги, альбомы по искусству и косметика, парфюмерия.
Самое модное место в Петербурге: Государственный Эрмитаж – искусство вечно
Ксения Гощицкая
Креативный директор «Собака.ru»
Платье no brand, сумка Chanel, туфли Saint Laurent
Любимые локальные бренды: обожаю Таню Кочнову, Ola Ola, 404Not Found, Autentiments
Персональная икона стиля: императрица Феодора
Самое модное место в Петербурге: редакция «Собака.ru»
Покрас Лампас
Художник
Юбка Pokras Lampas, напечатанная на 3D принтере с элементами литья из серебра, архивный пиджак Off-White, сумка Balenciaga, обувь no brand
Любимый русский дизайнер: природа
Источники вдохновения: я сам
Самое модное место в Петербурге: моя мастерская
Полина Сидихина
актриса
Чем импортозамещаете ушедшие бренды: Я проехала со своим актерским тренингом по всей России, и нашла потрясающий бренд в Барнауле – ANNASOPOVA. Вот ее очень трендовая белая юбка баллон и топ-цветок. К сожалению, Анна несколько дней назад умерла от тяжелой болезни, но красота, которую она создавала, живет.
Еще люблю Татьяну Парфенову, Яниса Чамалиди и Татьяну Кочнову.
Фото: Катя Делин
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
Фото: Катя Делин
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