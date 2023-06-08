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Вспоминаем лучшие образы героев и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошедших лет

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Пока наши герои и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» наглаживают воротнички и подбирают аксессуары к нарядам, мы вспоминаем самые яркие образы прошедших лет и начинаем обратный отсчет. Осталась всего пара часов до награждения, которое пройдет на Левашовском хлебозаводе.

Архивы пресс-служб

Евгения Сероусова, 2022

Архивы пресс-служб

Юлдус Бахтиозина, 2022

Архивы пресс-служб

Виктория Портфолио, 2022

Архивы пресс-служб

Саша Злобина, 2022

Архивы пресс-служб

Покрас Лампас, Лина Журавель, 2022

Архивы пресс-служб

Виктория Салават, 2022

Архивы пресс-служб

Полина Сидихина, 2022

Архивы пресс-служб

Данини, 2021

Архивы пресс-служб

Мария Миногарова, 2021

Архивы пресс-служб

Августин, 2021

Архивы пресс-служб

Альбина Сексова, 2021

Архивы пресс-служб

Михаил Стацюк,  2019

Архивы пресс-служб

Ольга Гинзбург, 2021

Архивы пресс-служб

Ира Смелая и Даниил Патлах, 2021

 

Архивы пресс-служб

Артем Брюхов, 2021

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и  учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

Лина Гасанова, 2021

Полина Сидихина, 2021

Юрий Питенин, 2021

Ксения Гощицкая, 2021

Женя Калинкин, 2021

Полина Апреликова и Иван Шитьков, 2021

Аглая Тарасова, 2019

Сергей Бондарев, 2019

Елизавета Боярская, 2019

Роман Уваров, 2019

Андрей Кравцов, 2019

Матильда Шнурова, 2019

Саша Паника, 2019

Алексей Жидковский, 2019

Эми Питерс, 2019

Юра Питенин, 2019

Дмитрий Попов, 2019

За семнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».

Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации. А на следующей неделе выйдет коллекционным майский номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!

 

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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