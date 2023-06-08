Вспоминаем лучшие образы героев и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошедших лет

Пока наши герои и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» наглаживают воротнички и подбирают аксессуары к нарядам, мы вспоминаем самые яркие образы прошедших лет и начинаем обратный отсчет. Осталась всего пара часов до награждения, которое пройдет на Левашовском хлебозаводе.
Евгения Сероусова, 2022
Юлдус Бахтиозина, 2022
Виктория Портфолио, 2022
Саша Злобина, 2022
Покрас Лампас, Лина Журавель, 2022
Виктория Салават, 2022
Полина Сидихина, 2022
Данини, 2021
Мария Миногарова, 2021
Августин, 2021
Альбина Сексова, 2021
Михаил Стацюк, 2019
Ольга Гинзбург, 2021
Ира Смелая и Даниил Патлах, 2021
Артем Брюхов, 2021
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.
Лина Гасанова, 2021
Полина Сидихина, 2021
Юрий Питенин, 2021
Ксения Гощицкая, 2021
Женя Калинкин, 2021
Полина Апреликова и Иван Шитьков, 2021
Аглая Тарасова, 2019
Сергей Бондарев, 2019
Елизавета Боярская, 2019
Роман Уваров, 2019
Андрей Кравцов, 2019
Матильда Шнурова, 2019
Саша Паника, 2019
Алексей Жидковский, 2019
Эми Питерс, 2019
Юра Питенин, 2019
Дмитрий Попов, 2019
За семнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».
Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации. А на следующей неделе выйдет коллекционным майский номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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