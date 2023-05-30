Как выглядели звезды за мгновения до выхода на каннскую красную дорожку?

У Chopard и Каннского фестиваля особые отношения: помимо того, что украшения марки выгуливают большинство звезд на красной дорожке (мы были ослеплены их сиянием на Уме Турман, Эммануэль Беар, Изабель Юппер и других), компания производит в своих мастерских все призы, присуждаемые жюри фестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» делают из «этичного» золота с сертификатом Fairmined, гарантирующим соблюдение ответственных методов добычи. Помимо призов у Chopard имеется коллекция Red Carpet, которая ежегодно насчитывает число украшений, равное возрасту фестиваля: в этом году их было 76. Более того, в рамках фестиваля проходит церемония вручения премии Trophée Chopard. Должность крестной матери премии (работа мечты!) в этот раз досталась Натали Портман: она вручила специальный приз Trophée Chopard двум талантливым актерам Наоми Экки и Дэрилу МакКормаку (а до них трофей получали тогда еще малоизвестные Марион Котийяр, Леа Сейду и Флоренс Пью).