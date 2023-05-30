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Как выглядели звезды за мгновения до выхода на каннскую красную дорожку?

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Репортажи с красной дорожки – серийное производство, а портреты звезд за секунды до появления на ней – штучный товар. Фотопроект Chopard – о мгновениях до публичного выхода: Натали Портман, Ума Турман, Мадс Микельсен, Виола Дэвис и другие – почти без свидетелей. 

Натали Портман

Натали Портман

Ума Турман

Мадс Миккельсен

Мадс Миккельсен

Виола Дэвис

Стейси Мартин

Шонет Рене Уилсон

Эммануэль Беар

Каролина Шойфеле и Танг Веи

Чарльз Мелтон

Чарльз Мелтон

Чжу Илун

У Chopard и Каннского фестиваля особые отношения: помимо того, что украшения марки выгуливают большинство звезд на красной дорожке (мы были ослеплены их сиянием на Уме Турман, Эммануэль Беар, Изабель Юппер и других), компания производит в своих мастерских все призы, присуждаемые жюри фестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» делают из «этичного» золота с сертификатом Fairmined, гарантирующим соблюдение ответственных методов добычи. Помимо призов у Chopard имеется коллекция Red Carpet, которая ежегодно насчитывает число украшений, равное возрасту фестиваля: в этом году их было 76. Более того,  в рамках фестиваля проходит  церемония вручения премии Trophée Chopard.  Должность крестной матери премии (работа мечты!) в этот раз досталась Натали Портман: она вручила специальный приз Trophée Chopard двум талантливым актерам Наоми Экки и Дэрилу МакКормаку (а до них трофей получали тогда еще малоизвестные Марион Котийяр, Леа Сейду и Флоренс Пью).

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