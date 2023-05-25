Какой мы запомним Тину Тернер? Сияющей!

Не стало Тины Тернер — абсолютной дивы, песни которой мы знаем наизусть и наряды которой хочется разбирать по крупицам (вернее, стразам). В ее списке восемь премий «Грэмми», почетное место в десятке лучших танцоров мира (Мик Джаггер брал у нее уроки!) и звание одной из величайших певиц современности по версии журнала Rolling Stone. А еще — безусловное попадание в плейлист любой вечеринки.
До того как Тернер переехала в Швейцарию, она залезала на Эйфелеву башню для Питера Линдберга, дружила с Аззедином Алайя (и не вылезала из его платьев) и выступала в огненных мини и сверкающих кэтсьютах на главных мировых площадках. Будучи проектом мужа-абьюзера Ревю Айка (восьмая жена из одиннадцати) Тина выросла в звезду, которая ломала барьеры даже после сорока (почти пенсионный возраст для поп-стар): выпускала хитовые альбомы, попадала в Billboard Hot 100 и пела с Миком Джаггером, Дэвидом Боуи и Родом Стюартом.
Гайд «Одеться как Тина Тернер» занял бы одну пару строчек: все самое сияющее, короткое и обтягивающее, максимум объема в волосах и сногсшибательная улыбка. Тернер переживала, что ее ноги возможно даже более знамениты, чем песни, но нет: любим Тину за все и сразу. Прощаемся с легендой и всегда помним, кто тут Simply The Best!
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