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Какой мы запомним Тину Тернер? Сияющей!

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Не стало Тины Тернер —  абсолютной дивы, песни которой мы знаем наизусть и наряды которой хочется разбирать по крупицам (вернее, стразам). В ее списке восемь премий «Грэмми», почетное место в десятке лучших танцоров мира (Мик Джаггер брал у нее уроки!) и звание одной из величайших певиц современности по версии журнала Rolling Stone. А еще — безусловное попадание в плейлист любой вечеринки. 

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1978

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1985

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1985

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Getty Images
Getty Images
Getty Images

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До того как Тернер переехала в Швейцарию, она залезала на Эйфелеву башню для Питера Линдберга, дружила с Аззедином Алайя (и не вылезала из его платьев) и выступала в огненных мини и сверкающих кэтсьютах на главных мировых площадках. Будучи проектом мужа-абьюзера Ревю Айка (восьмая жена из одиннадцати) Тина выросла в звезду, которая ломала барьеры даже после сорока (почти пенсионный возраст для поп-стар): выпускала хитовые альбомы, попадала в Billboard Hot 100 и пела с Миком Джаггером, Дэвидом Боуи и Родом Стюартом. 

Getty Images

2005

Getty Images

2005

Getty Images

2007

Getty Images

2007

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2007

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Getty Images

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Getty Images

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Гайд «Одеться как Тина Тернер» занял бы одну пару строчек: все самое сияющее, короткое и обтягивающее, максимум объема в волосах и сногсшибательная улыбка. Тернер переживала, что ее ноги возможно даже более знамениты, чем  песни, но нет: любим Тину за все и сразу. Прощаемся с легендой и всегда помним, кто тут Simply The Best! 

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