Какой мы запомним Тину Тернер? Сияющей!

До того как Тернер переехала в Швейцарию, она залезала на Эйфелеву башню для Питера Линдберга, дружила с Аззедином Алайя (и не вылезала из его платьев) и выступала в огненных мини и сверкающих кэтсьютах на главных мировых площадках. Будучи проектом мужа-абьюзера Ревю Айка (восьмая жена из одиннадцати) Тина выросла в звезду, которая ломала барьеры даже после сорока (почти пенсионный возраст для поп-стар): выпускала хитовые альбомы, попадала в Billboard Hot 100 и пела с Миком Джаггером, Дэвидом Боуи и Родом Стюартом.