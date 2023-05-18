Как Алиса Боха переодела всю страну в худи Monochrome, а теперь добралась до вашей формы для йоги?

Monochrome — униформа праздношатания, предельного досугового комфорта, а тут йога! Это ж почти спорт, зачем вам лишнее напряжение?

Со спортом я всегда была «на вы». Все началось еще в школе, с лыж. Денег у нас в семье было так себе, и лыжи мне достались от кого-то в наследство: они не подходили по росту, были со старой резинкой, которую надо натянуть на сапог, вечно спадали — в общем, по физре у меня было 3 с натяжкой. При этом йогой я занимаюсь давно, но очень редко. А в этом году все изменилось: мы были на Бали полтора месяца, и я каждый день в 8:00 была на занятиях и втянулась. Мне понравился подход балийцев к йоге: студия без особенностей, все учителя максимально простые, без суперформы, без кучи лишних предметов, которые часто встречаются в московских студиях. Эти занятия впервые были в удовольствие, наверное, такого же эффекта мы хотели добиться своей новой линией. Не нужно думать о том, как бы выделиться в зале, ты просто наедине со своим телом. Одежда будет максимально простая. Лосины, топы, свитшот, футболка в черном и графите, всё как всегда one size, пудрово-розовый коврик для занятий, кирпичи в тон, бутылка и инструкция с асанами, как встретить утро максимально приятно.

Магазину Monochrome в Петербурге год, его неунывающие желтые окна на Михайловской улице по соседству с Филармонией и Гранд Отелем Европа — уже часть городского пейзажа. Как вы себя ощущаете внутри этой ведуты?

Петербург — город, который не вписывается ни в какие рамки, совсем другая публика. В Москве всегда знают, зачем пришли, всё быстро, им не нужна дополнительная информация. А петербуржцам важно провести время в магазине, они требуют большего внимания и совершают покупки более размеренно. Мы стараемся делать для Петербурга специальные капсулы, как для любимого младшего ребенка. И они становятся главными бестселлерами: футболки, свитшоты и свитеры с надписью “saint (p)” вместо нашего логотипа. Летом обещаем выпустить новую!

Как детство в Виннице и юность в Зеленограде привели вас в стилисты и в моду вообще?

Мой папа был военный, мы часто переезжали. В первый класс я, например, ходила в Чехословакии: тогда он сшил мне мини-юбку на кнопках из солдатского сапога. Я казалась себе самой крутой девочкой в военном городке. Эта юбка врезалась мне в память: до сих пор хочется снова испытать то самое чувство благодаря одежде — и никак. Зато я получаю столько сообщений от людей, которые покупают наши вещи и говорят о примерно таких ощущениях. Наверное, поэтому мода.