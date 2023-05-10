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Неоновые перья, дикие платформы и тихая роскошь: разбор стиля Миуччи Прады

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Сегодня родилась синьора Прада — один из лучших дизайнеров нашего времени, автор всех главных трендов и настоящий фэшн-панк с внешностью одуванчика. И пока Миучча задувает 74 свечи на своем торте, мы раскладываем ее безупречный стиль по полочкам. 

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Ее всегда хочется рассматривать! Три главных правила, на которых держится стиль Миуччи Прады: униформа, акцентная обувь и организованная небрежность. Чаще всего мы видим ее в юбке длины миди, джемперах с вытянутыми рукавами и пальто, которое Миучча носит придерживая рукой (читать — прикрываясь от мира). Максимальное самовыражение происходит через обувь: туфли на выдающейся платформе, громоздкие ботинки и босоножки металлик.  

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Феномен Миуччи в том, что она никогда не хотела быть дизайнером, а в итоге стала одним из лучших. Новая женственность, которую внучка основателя Prada транслирует в своих коллекциях, отлично прослеживается и в ее образах: ничего вычурного и провокационного, при этом каждая вещь кажется достойной внимания. Если белая футболка, то вместе с несколькими слоями винтажных украшений (их синьора обожает!), если юбка, то атласная или плиссированная, если перья, то зеленые. Синьора – наша всеобщая энциклопедия стайлинга: только взгляните, как она миксует белое пальто с рукавом 3/4 с морщинистым серым свитером, какой она виртуоз отложного воротничка и как смело обходится с самыми трудными принтами.

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