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Скончался Валентин Юдашкин

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Модельеру было 59 лет.

Фото: Михаил Вильчук

О смерти Валентина Юдашкина сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на его супругу. В окружении модельера также отметили, что последние несколько лет Юдашкин боролся с тяжелым заболеванием. «В пятницу был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось», — приводит «Интерфакс» слова одного из близких дизайнера.

Свою первую коллекцию модельер создал в 1987 году. Успех к Юдашкину пришел с коллекцией «Фаберже» (1991), которая была представлена в рамках Недели высокой моды в Париже. В 1994 году основанный им модный дом Valentin Yudashkin выступил свою первую коллекцию pret-a-porte, а в 1997-ом — открыл первый бутик в Москве.

В 2016 году Valentin Yudashkin стал полноправным членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Это первый бренд российской индустрии моды, который удостоился данного членства.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина. 

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