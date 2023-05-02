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Рианна в цветах, Николь Кидман в перьях и Ким Кардашьян в бусах: какой была красная дорожка Met Gala-2023?

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В музее Метрополитан в Нью-Йорке прошло самое ожидаемое мероприятие и фэшн-аттракцион года – Met Gala.  Заявленная тема вечера – Карл Лагерфельд: линия красоты – была приурочена к масштабной выставке и не обещала привычной абсурдной экстравагантности, но в итоге было все: ростовой котик Джаред Лето, синий и голый Lil Nas X и ушастая Доджа Кэт-Шупет.

Getty Images

Рианна в Valentino

Getty Images

Рианна в Valentino

Getty Images

Джаред Лето в костюме авторства Алессандро Миккеле

Getty Images

Джаред Лето в Gucci

Getty Images

Джереми Поуп в Balmain

Getty Images

Джереми Поуп и Оливье Рустен в Balmain

Getty Images

Карди Би в Thom Browne

Getty Images

Доджа Кэт в Oscar de la Renta

Getty Images

Ким Кардашьян в Schiaparelli

Getty Images

Тайка Вайтити в Tory Burch

Getty Images

Анна Винтур в Chanel и Билл Найи

Getty Images

Bad Bunny в Jacquemus

Getty Images

Lil Nas X

Getty Images

Yung Miami

Getty Images

Майя Хоук в Prada

Главный действующий супергерой всех Met Gala – Рианна – не подкачала и на этот раз: белоснежная клумба-скафандр Valentino в комплекте с масштабным шлейфом, белыми короткопалыми перчатками (любимый аксессуар Карла!) и вздернутыми очками с актуальными нарощенными ресничками задала тон всему фэшн-собранию. Белый – вообще один из основных цветов этого Met Gala, парада котиков и невест. Джаред Лето и Доджа Кэт – главные призеры в номинации оммажных Шупетт-луков (неповторимый оригинал предпочел остаться мурчать дома). Доджа – за лучшие ушки и носик, Джаред – за голубые глазки и самый пушистый хвостик.

Чемпион по обнаженке в этот раз не Эмили Ратаковски, а Lil Nas X в тонированных трусах, серебре и стразах, самые длинные бусы – у Ким Кардашьян (их хватило на целое платье Schiaparelli),  главная снежинка  праздника – Майя Хоук в Prada, самый вальяжный атласный халат накинул Тайка Вайтити, а самый длинный розарий-палантин (его помогал нести Жакмюс!) волок Bad Bunny. Не обойдем вниманием и распорядителя вечеринки – Анну Винтур в кутюрном Chanel без особенностей, зато под руку с новым бойфрендом Биллом Найи (есть жизнь после 70-ти!).

Getty Images

Джулия Гарнер в Gucci

Getty Images

Николь Кидман в Chanel

Getty Images

Жизель Бюндхен в Chanel

Getty Images

Кайли Дженнер в JPG by Haider Ackermann

Getty Images

Мэттью Уильямс и Джиджи Хадид в Givenchy

Getty Images

Стелла Маккартни в Stella McCartney

Getty Images

Педро Паскаль в Valentino

Getty Images

Дженнифер Лопес в Ralph Lauren

Getty Images

Девон Аоки в Jeremy Scott

Getty Images

Марго Робби в Chanel

Getty Images

Флоренс Пью в Valentino

Getty Images

Ирина Шейк в Yohji Yamamoto

Getty Images

Наоми Кэмпбелл в Сhanel

Getty Images

Анок Яй в Prabal Gurung

Getty Images

Кристен Стюарт в Сhanel

Getty Images

Карен Элсон в Christian Siriano

Getty Images

Амбер Валетта в Karl Lagerfeld

Getty Images

Джордан Рот в Schiaparelli

Getty Images

Конан Грей в Balmain

В жанре голливудской классики выступили Джулия Гарнер и ее сверкающий кейп Gucci, Марго Робби в черном архивном платье Chanel и Дженифер Лопес в траурной вуали (а где Бен?) и образе Ralph Lauren. Наши любимицы — Жизель Бюндхен и Николь Кидман — выбрали наряды с историей: Жизель вышла в платье Chanel, в котором ее снимал сам Карл Лагерфельд для Harper's Bazaar Korea 2007 (по фактуре немного mac&cheese), а Николь — в эффектном пернатом образе из самой дорогой рекламы духов Chanel N5 (33 миллиона долларов!), в которой она снималась в 2004 году.

Ирина Шейк появилась в кручено-верченом Yoji Yamamoto 1998 года и в балетках (назло всем олдскульным дресс-кодам), Кристен Стюарт наглядно доказала, что между Chanel Карла и Chanel Виржини пролегает пропасть, Флоренс Пью пришла с букетом черных сухоцветов Valentino на голове. 

Еще из з прекрасного: Анок Яй в платье-медузе Prabal Gurung, Карен Элсон в тюлевом цветнике Christian Siriano и Амбер Валетта в нежнейшем платье-веере Karl Lagerfeld. Лучшие мужские выходы имени Карла: Конан Грей в Balmain и Джордан Рот в Sciaparelli.

Getty Images

Виола Дэвис в Valentino

Getty Images

Кендалл Дженнер в Marc Jacobs

Getty Images

Кара Делевинь в Karl Lagerfeld

Getty Images

Дженна Ортега в Thom Browne

Getty Images

Кейт и Лила Мосс в Fendi

Getty Images

Эшли Грэм в Harris Reed

Getty Images

Дуа Липа в Chanel

Getty Images

Энн Хэтэуэй в Atelier Versace

Getty Images

Билли Айлиш в Simone Rocha

Getty Images

Донателла Версаче в Versace

Getty Images

Эмили Ратаковски в Tory Burch

Getty Images

Джессика Честейн в Gucci

Getty Images

Карли Клосс в Loewe

В рубрике «провал» замечены крошечная Дженна Ортега в крупногабаритных рюшах Thom Browne и Энн Хэтэуэй в жутком твиде и жемчужных булавках Atelier Versace. Счастливы видеть мятноволосую Кару Делевинь в здравии и благополучии, но не в простыне Karl Lagerfeld, и разочарованы Дуа Липа в мебельной обивке Chanel. Главный хохолок дорожки обнаружили в декольте Виолы Дэвис — игривое фуксийное оперение Valentino, а эталон тихой беременной роскоши на дорожке показала Карли Клосс в платье Loewe и жемчугах на низкой талии.

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