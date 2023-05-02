Рианна в цветах, Николь Кидман в перьях и Ким Кардашьян в бусах: какой была красная дорожка Met Gala-2023?

Главный действующий супергерой всех Met Gala – Рианна – не подкачала и на этот раз: белоснежная клумба-скафандр Valentino в комплекте с масштабным шлейфом, белыми короткопалыми перчатками (любимый аксессуар Карла!) и вздернутыми очками с актуальными нарощенными ресничками задала тон всему фэшн-собранию. Белый – вообще один из основных цветов этого Met Gala, парада котиков и невест. Джаред Лето и Доджа Кэт – главные призеры в номинации оммажных Шупетт-луков (неповторимый оригинал предпочел остаться мурчать дома). Доджа – за лучшие ушки и носик, Джаред – за голубые глазки и самый пушистый хвостик.

Чемпион по обнаженке в этот раз не Эмили Ратаковски, а Lil Nas X в тонированных трусах, серебре и стразах, самые длинные бусы – у Ким Кардашьян (их хватило на целое платье Schiaparelli), главная снежинка праздника – Майя Хоук в Prada, самый вальяжный атласный халат накинул Тайка Вайтити, а самый длинный розарий-палантин (его помогал нести Жакмюс!) волок Bad Bunny. Не обойдем вниманием и распорядителя вечеринки – Анну Винтур в кутюрном Chanel без особенностей, зато под руку с новым бойфрендом Биллом Найи (есть жизнь после 70-ти!).