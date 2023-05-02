Рианна в цветах, Николь Кидман в перьях и Ким Кардашьян в бусах: какой была красная дорожка Met Gala-2023?

В музее Метрополитан в Нью-Йорке прошло самое ожидаемое мероприятие и фэшн-аттракцион года – Met Gala. Заявленная тема вечера – Карл Лагерфельд: линия красоты – была приурочена к масштабной выставке и не обещала привычной абсурдной экстравагантности, но в итоге было все: ростовой котик Джаред Лето, синий и голый Lil Nas X и ушастая Доджа Кэт-Шупет.
Рианна в Valentino
Рианна в Valentino
Джаред Лето в костюме авторства Алессандро Миккеле
Джаред Лето в Gucci
Джереми Поуп в Balmain
Джереми Поуп и Оливье Рустен в Balmain
Карди Би в Thom Browne
Доджа Кэт в Oscar de la Renta
Ким Кардашьян в Schiaparelli
Тайка Вайтити в Tory Burch
Анна Винтур в Chanel и Билл Найи
Bad Bunny в Jacquemus
Lil Nas X
Yung Miami
Майя Хоук в Prada
Главный действующий супергерой всех Met Gala – Рианна – не подкачала и на этот раз: белоснежная клумба-скафандр Valentino в комплекте с масштабным шлейфом, белыми короткопалыми перчатками (любимый аксессуар Карла!) и вздернутыми очками с актуальными нарощенными ресничками задала тон всему фэшн-собранию. Белый – вообще один из основных цветов этого Met Gala, парада котиков и невест. Джаред Лето и Доджа Кэт – главные призеры в номинации оммажных Шупетт-луков (неповторимый оригинал предпочел остаться мурчать дома). Доджа – за лучшие ушки и носик, Джаред – за голубые глазки и самый пушистый хвостик.
Чемпион по обнаженке в этот раз не Эмили Ратаковски, а Lil Nas X в тонированных трусах, серебре и стразах, самые длинные бусы – у Ким Кардашьян (их хватило на целое платье Schiaparelli), главная снежинка праздника – Майя Хоук в Prada, самый вальяжный атласный халат накинул Тайка Вайтити, а самый длинный розарий-палантин (его помогал нести Жакмюс!) волок Bad Bunny. Не обойдем вниманием и распорядителя вечеринки – Анну Винтур в кутюрном Chanel без особенностей, зато под руку с новым бойфрендом Биллом Найи (есть жизнь после 70-ти!).
Джулия Гарнер в Gucci
Николь Кидман в Chanel
Жизель Бюндхен в Chanel
Кайли Дженнер в JPG by Haider Ackermann
Мэттью Уильямс и Джиджи Хадид в Givenchy
Стелла Маккартни в Stella McCartney
Педро Паскаль в Valentino
Дженнифер Лопес в Ralph Lauren
Девон Аоки в Jeremy Scott
Марго Робби в Chanel
Флоренс Пью в Valentino
Ирина Шейк в Yohji Yamamoto
Наоми Кэмпбелл в Сhanel
Анок Яй в Prabal Gurung
Кристен Стюарт в Сhanel
Карен Элсон в Christian Siriano
Амбер Валетта в Karl Lagerfeld
Джордан Рот в Schiaparelli
Конан Грей в Balmain
В жанре голливудской классики выступили Джулия Гарнер и ее сверкающий кейп Gucci, Марго Робби в черном архивном платье Chanel и Дженифер Лопес в траурной вуали (а где Бен?) и образе Ralph Lauren. Наши любимицы — Жизель Бюндхен и Николь Кидман — выбрали наряды с историей: Жизель вышла в платье Chanel, в котором ее снимал сам Карл Лагерфельд для Harper's Bazaar Korea 2007 (по фактуре немного mac&cheese), а Николь — в эффектном пернатом образе из самой дорогой рекламы духов Chanel N5 (33 миллиона долларов!), в которой она снималась в 2004 году.
Ирина Шейк появилась в кручено-верченом Yoji Yamamoto 1998 года и в балетках (назло всем олдскульным дресс-кодам), Кристен Стюарт наглядно доказала, что между Chanel Карла и Chanel Виржини пролегает пропасть, Флоренс Пью пришла с букетом черных сухоцветов Valentino на голове.
Еще из з прекрасного: Анок Яй в платье-медузе Prabal Gurung, Карен Элсон в тюлевом цветнике Christian Siriano и Амбер Валетта в нежнейшем платье-веере Karl Lagerfeld. Лучшие мужские выходы имени Карла: Конан Грей в Balmain и Джордан Рот в Sciaparelli.
Виола Дэвис в Valentino
Кендалл Дженнер в Marc Jacobs
Кара Делевинь в Karl Lagerfeld
Дженна Ортега в Thom Browne
Кейт и Лила Мосс в Fendi
Эшли Грэм в Harris Reed
Дуа Липа в Chanel
Энн Хэтэуэй в Atelier Versace
Билли Айлиш в Simone Rocha
Донателла Версаче в Versace
Эмили Ратаковски в Tory Burch
Джессика Честейн в Gucci
Карли Клосс в Loewe
В рубрике «провал» замечены крошечная Дженна Ортега в крупногабаритных рюшах Thom Browne и Энн Хэтэуэй в жутком твиде и жемчужных булавках Atelier Versace. Счастливы видеть мятноволосую Кару Делевинь в здравии и благополучии, но не в простыне Karl Lagerfeld, и разочарованы Дуа Липа в мебельной обивке Chanel. Главный хохолок дорожки обнаружили в декольте Виолы Дэвис — игривое фуксийное оперение Valentino, а эталон тихой беременной роскоши на дорожке показала Карли Клосс в платье Loewe и жемчугах на низкой талии.
Комментарии (0)