Максим Матвеев – герой обложки майского номера «Собака.ru»!

День города мы решили отметить с Максимом Матвеевым — за эту идею спасибо сериалу «Фандорин. Азазель», где Максим сыграл Николая III. Мы пробежали тест марафона и финишировали на Дворцовой, сыграли у Эрмитажа в футбол с инклюзивной командой детей с синдромом Дауна «47 в игре», станцевали контемпорари во дворах Капеллы и прокачали что надо, поднявшись на одну из самых высоких крыш исторического центра.