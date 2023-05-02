Максим Матвеев – герой обложки майского номера «Собака.ru»!

День города мы решили отметить с Максимом Матвеевым — за эту идею спасибо сериалу «Фандорин. Азазель», где Максим сыграл Николая III. Мы пробежали тест марафона и финишировали на Дворцовой, сыграли у Эрмитажа в футбол с инклюзивной командой детей с синдромом Дауна «47 в игре», станцевали контемпорари во дворах Капеллы и прокачали что надо, поднявшись на одну из самых высоких крыш исторического центра.
Во время прогулки Матвеев рассказал нам, как был волонтером и попечителем фонда «Доктор Клоун», поделился, как телесные практики помогают перевоплотиться в императора, объяснил, почему сила искусства — в милосердии, и даже намекнул, что произойдет с его героем — психотерапевтом-провокатором из сериала-блокбастера «Триггер» в полнометражном фильме.
На Максиме: жакет, рубашка и брюки 12 STOREEZ
На Максиме: жакет, рубашка и брюки 12 STOREEZ
На Максиме: рубашка и пиджак HOUSE OF LEO
На Максиме: брюки ADIDAS, ветровка, повязанная на талии, SUPREME COMME DES GARÇONS (все — Pif Paf Supershop), футболка HOUSE OF LEO, тренч PORTMAN
На Максиме: очки TOM FORD (Optics Gallery), пуловер и шорты HOUSE OF LEO
На Максиме: жакет, рубашка и брюки 12 STOREEZ, очки DIOR (Optics Gallery)
На Максиме: рубашка и брюки IANIS CHAMALIDY
На Максиме: очки DIOR HOMME (Optics Gallery), брюки ADIDAS, ветровка SUPREME COMME DES GARÇONS (все — Pif Paf Supershop), футболка HOUSE OF LEO, тренч PORTMAN
На Максиме: очки DIOR (Optics Gallery), сорочка DOLCE & GABBANA (ДЛТ), галстук HOUSE OF LEO, пуловер 12 STOREEZ, брюки PORTMAN
Максим Матвеев И ФК «47 В ИГРЕ»
На Максиме: очки TOM FORD (Optics Gallery), пуловер и шорты HOUSE OF LEO
Максим Матвеев
Я очень боюсь закрепоститься. Я наблюдаю за людьми, пытаюсь разглядеть их внутреннего ребенка за масками, которые часто сильно прирастают. Его прячут за манерой поведения, грудой мышц или философией, а я почему-то периодически на эту тему размышляю.
Полное интервью с Максимом Матвеевым читайте в майском номере (в продаже с 1 мая) и на сайте «Собака.ru».
Фото ВАЛЕНТИН БЛОХ
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Ассистенты стилиста АРТЕМИЙ ПОТАПОВ, МАКСИМ ЛЯЩЕНКО
Визаж и волосы ОЛЬГА ГЛАЗУНОВА
Свет ВЛАД СКОБЛЕВ SKYPOINT
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ
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