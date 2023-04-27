Ким Кардашьян, Дженнифер Кулидж и другие гости вечеринки TIME100

Главный тренд дорожки – монохромные черные образы. Здесь и Дженнифер Кулидж в платье Balmain, и Сальма Хайек в несколько траурном кружеве и Том Браун в своем привычном домашнем стиле. Белой вороной на красной дорожке оказалась Ким Кардашьян в винтажном молочном платье из архивов John Galliano с сумкой-ракушкой от Chanel.