Ким Кардашьян, Дженнифер Кулидж и другие гости вечеринки TIME100

В Нью-Йорке в Линкольн-центре прошла вечеринка TIME100 Gala. Звезды собрались, чтобы поздравить тех, кто вошел в список ста самых влиятельных людей 2023 года (то есть сами себя).
Главный тренд дорожки – монохромные черные образы. Здесь и Дженнифер Кулидж в платье Balmain, и Сальма Хайек в несколько траурном кружеве и Том Браун в своем привычном домашнем стиле. Белой вороной на красной дорожке оказалась Ким Кардашьян в винтажном молочном платье из архивов John Galliano с сумкой-ракушкой от Chanel.
Приз нашей редакции за самый элегантный образ на ужине получает Кайя Гербер в монохромном платье с открытой спиной Khaite. А за самый голый– Doja Cat в полупрозрачном луке Valentino с красными перчатками.
Комментарии (0)