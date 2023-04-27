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Ким Кардашьян, Дженнифер Кулидж и другие гости вечеринки TIME100

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В Нью-Йорке в Линкольн-центре прошла вечеринка TIME100 Gala. Звезды собрались, чтобы поздравить тех, кто вошел в список ста самых влиятельных людей 2023 года (то есть сами себя). 

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Ким Кардашьян платье из архивов John Galliano

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Дженнифер Кулидж в платье Balmain

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Сальма Хайек в платье Gucci

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Молли Рингуолд

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Doja Cat в платье Valentino

Getty Images

Линдси Вонн

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Падма Лакшми

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Наташа Лионн в Area

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Том Браун

Getty Images

Анджела Бассетт

Главный тренд дорожки – монохромные черные образы. Здесь и Дженнифер Кулидж в платье Balmain, и Сальма Хайек в несколько траурном кружеве и Том Браун в своем привычном домашнем стиле. Белой вороной на красной дорожке оказалась Ким Кардашьян в винтажном молочном платье из архивов John Galliano с сумкой-ракушкой от Chanel.

Getty Images

Кайя Гербер в платье Khaite и Остин Батлер

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Эшли Грэм и Джастин Эрвин

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Леа Мишель

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Дрю Бэрримор в платье Oscar de la Renta

Getty Images

Обри Плаза

Getty Images

Эми Полер

Getty Images

Ронан и Миа Фэрроу

Getty Images

Эли Вонг

Getty Images

Стив Лейси 

Getty Images

Гэйл Кинг

 

Приз нашей редакции за самый элегантный образ на ужине получает Кайя Гербер в монохромном платье с открытой спиной Khaite. А за самый голый– Doja Cat в полупрозрачном луке Valentino с красными перчатками.

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