Джиджи Хадид– 28! Вспоминаем ее лучшие выходы

После смены статуса (читать — материнство и детство) Джиджи начала работать со звездной стилисткой Мими Каттрелл (она же одевает Приянку Чопру и Беллу Хадид), а в гардеробе модели появился характер — корсеты с джинсами, кэтсьюты на светских выходах и правильный оверсайз в духе тихой роскоши. И хотя периодически Джиджи возвращается к нам в латексе и стеганых атласных кейпах, по ее образам мы теперь учимся мастерству сочетать стиль дивы и образцовой фэшн-мамочки.