Джиджи Хадид– 28! Вспоминаем ее лучшие выходы

Одна из самых высокооплачиваемых моделей и щекастенькая nepo-baby Джиджи Хадид отпраздновала день рождения, а мы рассматриваем ее образы и выбираем самые классные (а заодно окончательно определяемся: мы команда Джиджи или команда Беллы, впрочем, стилист у сестричек Хадид один на двоих).
Еще несколько лет назад ни один выход Джиджи Хадид не обходился без головокружительного разреза, экстра декольте, кричащего мини или яркого смоки (а порой всего сразу). Провокационные луки и яркие акценты в образах Хадид были отдушиной на красных дорожках во время эры скучных выпускных платьев.
После смены статуса (читать — материнство и детство) Джиджи начала работать со звездной стилисткой Мими Каттрелл (она же одевает Приянку Чопру и Беллу Хадид), а в гардеробе модели появился характер — корсеты с джинсами, кэтсьюты на светских выходах и правильный оверсайз в духе тихой роскоши. И хотя периодически Джиджи возвращается к нам в латексе и стеганых атласных кейпах, по ее образам мы теперь учимся мастерству сочетать стиль дивы и образцовой фэшн-мамочки.
Комментарии (0)