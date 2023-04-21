18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Meowshka, Corporelle и Бродский: Наталия Архангельская, третий админ «Антиглянца» делится своими петербургскими (и не только!) мечтами

Поделиться:

Наталия Архангельская - треть (и #третийадмин) Антиглянца и мать всех хотелок в Vanity_case. Попросили Наташу наконец расставить приоритеты и составить четкий и окончательный вишлист сезона. Спойлер: в нем доминируют петербургские имена и адреса! 

Жакет контрастной брюнетки из Meowshka Vintage

Архивы пресс-служб

Emanuel Ungaro, Meowshka Vintage, 54 700 руб.

Жакет Emanuel Ungaro – кажется, из восьмидесятых годов - из магазина Meowshka Vintage Лидии Метельской. Раздел «жакеты» там – любимый: прекрасные, вышитые, коллекционные вещи. Мало, кто любит такие активные принты, но нам, контрастным брюнеткам, идет.

Сабо-ростоправы Jil Sander

Архивы пресс-служб

Jil Sander, Day&Night, 76 680 руб.

Cабо Jil Sander из Day&Night. Только видела их в Париже, но поленилась везти – есть в них эдакий интеллектуальный шик. Ну, и лишние 8 см к росту никому из девушек не помешают.

Лучшая баллада из «Подписных изданий»

Архивы пресс-служб

«Баллада о маленьком буксире» И. Бродский, «Подписных изданий», 1 250 руб.

«Балладу о маленьком буксире» уже заказала для дочки из «Подписных изданий». Это стихотворение 22-летнего Иосифа Бродского – не такое выверенное и мастерское, как его классика, но в сочетании с иллюстрациями щемящими сердце. «Словно где-то вдали, собираясь в кружок, говорят корабли:— Добрый вечер, дружок». Уже тут его знаменитая рифма.

Частный бортик Liza Borzaya

Архивы пресс-служб

Liza Borzaya, 451 600 руб.

У ювелира Лизы Борзой мне нравится все, кроме цен. Они возмутительны. Но не отметить этот самолетик из школьной тетрадки я не могу.

 Заветная бронь в Birch

Архивы пресс-служб

Birch

Несколько лет пытаюсь попасть в Birch, но каждый раз солдаут там случается раньше, чем я беру билет на «Сапсан». Пригласите уже кто-нибудь, этот порочный круг пора разорвать.

Триптих-триколор в JART

"Русский космос", Арт-группа "Россия", Дмитрий Луканин, 1 200 000 руб.

Хочу минимум две картины из триптиха арт-группы «Россия» «Русский космос» и даже знаю, где их повешу. Да, они продаются по отдельности.

Идеальное бра Corporelle

Архивы пресс-служб

Бра Corporеlle, 6 590 руб.

Архивы пресс-служб

Бра Corporelle, 10 990 руб.

Бра петербургской марки Corporelle lingerie – насколько я знаю, ребята одни из первых стали делать удобное белье без косточек в нашей стране. По-моему, именно так сейчас и модно.

Изразцовая кровать Reda

Архивы пресс-служб

Reda, 480 000 руб.

Потрясающая кровать Даши Васильковой, бренд Reda! Горжусь тем, что такие вещи производятся у нас. Но есть нюанс – к такой кровати еще бы спальню метров двадцать, не меньше.

Ковер-всплеск Laroque

Архивы пресс-служб

Laroque, Manner & Matter, 81 000 руб.

Влюбилась в ковер Laroque на выставке и теперь мечтаю заказать такой же в нужном мне размере на стену в детскую. Тоже, кстати, российский бренд.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: