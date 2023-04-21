Meowshka, Corporelle и Бродский: Наталия Архангельская, третий админ «Антиглянца» делится своими петербургскими (и не только!) мечтами

Наталия Архангельская - треть (и #третийадмин) Антиглянца и мать всех хотелок в Vanity_case. Попросили Наташу наконец расставить приоритеты и составить четкий и окончательный вишлист сезона. Спойлер: в нем доминируют петербургские имена и адреса!
Жакет контрастной брюнетки из Meowshka Vintage
Жакет Emanuel Ungaro – кажется, из восьмидесятых годов - из магазина Meowshka Vintage Лидии Метельской. Раздел «жакеты» там – любимый: прекрасные, вышитые, коллекционные вещи. Мало, кто любит такие активные принты, но нам, контрастным брюнеткам, идет.
Сабо-ростоправы Jil Sander
Cабо Jil Sander из Day&Night. Только видела их в Париже, но поленилась везти – есть в них эдакий интеллектуальный шик. Ну, и лишние 8 см к росту никому из девушек не помешают.
Лучшая баллада из «Подписных изданий»
«Балладу о маленьком буксире» уже заказала для дочки из «Подписных изданий». Это стихотворение 22-летнего Иосифа Бродского – не такое выверенное и мастерское, как его классика, но в сочетании с иллюстрациями щемящими сердце. «Словно где-то вдали, собираясь в кружок, говорят корабли:— Добрый вечер, дружок». Уже тут его знаменитая рифма.
Частный бортик Liza Borzaya
У ювелира Лизы Борзой мне нравится все, кроме цен. Они возмутительны. Но не отметить этот самолетик из школьной тетрадки я не могу.
Заветная бронь в Birch
Несколько лет пытаюсь попасть в Birch, но каждый раз солдаут там случается раньше, чем я беру билет на «Сапсан». Пригласите уже кто-нибудь, этот порочный круг пора разорвать.
Триптих-триколор в JART
"Русский космос", Арт-группа "Россия", Дмитрий Луканин, 1 200 000 руб.
Хочу минимум две картины из триптиха арт-группы «Россия» «Русский космос» и даже знаю, где их повешу. Да, они продаются по отдельности.
Идеальное бра Corporelle
Бра петербургской марки Corporelle lingerie – насколько я знаю, ребята одни из первых стали делать удобное белье без косточек в нашей стране. По-моему, именно так сейчас и модно.
Изразцовая кровать Reda
Потрясающая кровать Даши Васильковой, бренд Reda! Горжусь тем, что такие вещи производятся у нас. Но есть нюанс – к такой кровати еще бы спальню метров двадцать, не меньше.
Ковер-всплеск Laroque
Влюбилась в ковер Laroque на выставке и теперь мечтаю заказать такой же в нужном мне размере на стену в детскую. Тоже, кстати, российский бренд.
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