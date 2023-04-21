Meowshka, Corporelle и Бродский: Наталия Архангельская, третий админ «Антиглянца» делится своими петербургскими (и не только!) мечтами

«Балладу о маленьком буксире» уже заказала для дочки из «Подписных изданий». Это стихотворение 22-летнего Иосифа Бродского – не такое выверенное и мастерское, как его классика, но в сочетании с иллюстрациями щемящими сердце. «Словно где-то вдали, собираясь в кружок, говорят корабли:— Добрый вечер, дружок». Уже тут его знаменитая рифма.