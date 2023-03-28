Леди Гаге 37! Рассказываем, из чего состоит стиль дивы

Звезда родилась! Королева эпатажа (ныне — настоящая леди), амбассадор волосяных шляпок и главная по обуви на платформе Леди Гага отмечает день рождения.
Леди Гага — одна из главных поп-див современности (и точно самая яркая!). В начале своей карьеры в 2007 она пела в барах, раздевалась чуть ли не догола и уже тогда предпочитала эпатаж гламуру. До того как Гага появилась в платье из мяса на MTV Video Music Awards в 2010 году, были и другие периоды в ее фэшн-биографии: полный гипюр, пергидрольный блонд (обязательно уложенный в замысловатые головные уборы и бантики) и усыпанные стразами футуристичные боди. Главное модное высказывание певицы — клип на песню Bad Romance, который стал трибьютом Александру Маккуину. В туфлях Plato's Atlantis из коллекции дизайнера сезона весна-лето 2010 Леди Гага оказывается похищенной супермоделями и в плену русской мафии.
Все изменилось в 2018-м, когда вышел фильм «Звезда родилась», за который Леди Гага получила «Оскар»: родилась и внезапно переоделась. Теперь ее гардероб на красных дорожках — классические платья с фирменной гаговской чертовщинкой: глубокими разрезами, полностью открытой спиной. В 2021 году Гага появилась в крылатом фиолетовом платье Gucci на премьере фильма «Дом Гуччи», где сыграла одну из главных ролей, а теперь ждем не дождемся ее новой работы — Харли Квинн во втором «Джокере».
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