Леди Гаге 37! Рассказываем, из чего состоит стиль дивы

Леди Гага — одна из главных поп-див современности (и точно самая яркая!). В начале своей карьеры в 2007 она пела в барах, раздевалась чуть ли не догола и уже тогда предпочитала эпатаж гламуру. До того как Гага появилась в платье из мяса на MTV Video Music Awards в 2010 году, были и другие периоды в ее фэшн-биографии: полный гипюр, пергидрольный блонд (обязательно уложенный в замысловатые головные уборы и бантики) и усыпанные стразами футуристичные боди. Главное модное высказывание певицы — клип на песню Bad Romance, который стал трибьютом Александру Маккуину. В туфлях Plato's Atlantis из коллекции дизайнера сезона весна-лето 2010 Леди Гага оказывается похищенной супермоделями и в плену русской мафии.