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Леди Гаге 37! Рассказываем, из чего состоит стиль дивы

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Звезда родилась! Королева эпатажа (ныне — настоящая леди), амбассадор волосяных шляпок и главная по обуви на платформе Леди Гага отмечает день рождения. 

Getty Images

2008

Getty Images

2008

Getty Images

2008

Getty Images

2009

Getty Images

2009

Getty Images

2009

Getty Images

2009

Getty Images

2009

Getty Images

2009

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2010

Getty Images

2011

Getty Images

2014

Getty Images

2014

Getty Images

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Леди Гага — одна из главных поп-див современности (и точно самая яркая!). В начале своей карьеры в 2007 она пела в барах, раздевалась чуть ли не догола и уже тогда предпочитала эпатаж гламуру. До того как Гага появилась в платье из мяса на MTV Video Music Awards в 2010 году, были и другие периоды в ее фэшн-биографии: полный гипюр, пергидрольный блонд (обязательно уложенный в замысловатые головные уборы и бантики) и усыпанные стразами футуристичные боди. Главное модное высказывание певицы — клип на песню Bad Romance, который стал трибьютом Александру Маккуину. В туфлях Plato's Atlantis из коллекции дизайнера сезона весна-лето 2010 Леди Гага оказывается похищенной супермоделями и в плену русской мафии.

Getty Images

2019

Getty Images

2018

Getty Images

2019

Getty Images

2019

Getty Images

2019

Getty Images

2021

Getty Images

2022

Getty Images

2022

Getty Images

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Все изменилось в 2018-м, когда вышел фильм «Звезда родилась», за который Леди Гага получила «Оскар»: родилась и внезапно переоделась. Теперь ее гардероб на красных дорожках — классические платья с фирменной гаговской чертовщинкой: глубокими разрезами, полностью открытой спиной. В 2021 году Гага появилась в крылатом фиолетовом платье Gucci на премьере фильма «Дом Гуччи», где сыграла одну из главных ролей, а теперь ждем не дождемся ее новой работы — Харли Квинн во втором «Джокере». 

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