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Билли Айлиш, Ченнинг Татум, Карди Би и Мария Шарапова на Оскар-афтепати – вечеринке Vanity Fair

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К традиционной вечеринке Vanity Fair, состоявшейся после церемонии награждения в Центре Уоллис Анненберг в Беверли Хиллз, чопорный оскаровский брайдалкор сменился платьями-нюдсами, бельем напоказ и прочим постельным шиком (читай: Флоренс Пью в новом одеяле!).

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Флоренс Пью в Valentino

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Софи Тернер в  Louis Vuitton

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Оливия Уайльд в Gabriela Hearst

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Наоми Уоттс в Givenchy

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Дженнифер Кулидж в Dolce & Gabbana

Getty Images

Рита Ора в Wiederhoeft

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Мария Шарапова в Emilia Wickstead

Getty Images

Дженнифер Коннели в Louis Vuitton

Getty Images

Ченнинг Татум

Getty Images

Шэрон Стоун в Tony Ward

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Карди Би в Robert Wun

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Кендалл Дженнер в Jean Paul Gaultier

Getty Images

Хейли Бибер в Saint Laurent

Getty Images

Руни Мара в Alexander McQueen

В голых и полуголых платьях гуляло пол Голливуда. Эмили Ратаковски – извечный чемпион по обнаженке – сверкала в платье лондонского бренда Feben, Софи Тернер искрила в Louis Vuitton, Тесса Томпсон фигурировала в полуплатье Bach Mai, а Оливия Уальд – в эротическом комплекте Gabriela Hearst. Отдельным номером программы стала Флоренс Пью в тафтяном одеяле (оттенка пыльной розы!) поверх квадратного лифчика. А главным украшением вечера – Хантер Шафер, едва прикрытая фальшперышком из дебютной коллекции Людовика де Сен Сернина для Ann Demeulemeester.

Наоми Кэмпбелл в Schiaparelli

Джиджи Хадид в Zac Posen

Эмили Ратаковски в  Feben

Тесса Томпсон в Bach Mai

Хантер Шафер в Ann Demeulemeester

Эндрю Гарфилд

Ана де Армас в Louis Vuitton

Кара Делевинь в Del Core

Джесси Резерфорд

Зои Салдана в Fendi

Кайли Дженнер Maison Margiela

Билли Айлиш в Rick Owens

Мишель Йео в Armani

Кайя Гербер в Celine, Остин Батлер в Saint Laurent

Общей наготе противостояла красная армия, и она была всех сильней: в ее рядах значились Джиджи Хадид, Карди Би, Руни Мара и даже Эндрю Гарфилд. Среди прочих достопримечательностей упомянем гремучий кутюр Schiaparelli на Наоми, нательный витраж Аны де Армас, раскидистое платье-палатку Билли Айлиш и эпохальный начес Дженнифер Кулидж.

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