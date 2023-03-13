Билли Айлиш, Ченнинг Татум, Карди Би и Мария Шарапова на Оскар-афтепати – вечеринке Vanity Fair

К традиционной вечеринке Vanity Fair, состоявшейся после церемонии награждения в Центре Уоллис Анненберг в Беверли Хиллз, чопорный оскаровский брайдалкор сменился платьями-нюдсами, бельем напоказ и прочим постельным шиком (читай: Флоренс Пью в новом одеяле!).
Флоренс Пью в Valentino
Софи Тернер в Louis Vuitton
Оливия Уайльд в Gabriela Hearst
Наоми Уоттс в Givenchy
Дженнифер Кулидж в Dolce & Gabbana
Рита Ора в Wiederhoeft
Мария Шарапова в Emilia Wickstead
Дженнифер Коннели в Louis Vuitton
Ченнинг Татум
Шэрон Стоун в Tony Ward
Карди Би в Robert Wun
Кендалл Дженнер в Jean Paul Gaultier
Хейли Бибер в Saint Laurent
Руни Мара в Alexander McQueen
В голых и полуголых платьях гуляло пол Голливуда. Эмили Ратаковски – извечный чемпион по обнаженке – сверкала в платье лондонского бренда Feben, Софи Тернер искрила в Louis Vuitton, Тесса Томпсон фигурировала в полуплатье Bach Mai, а Оливия Уальд – в эротическом комплекте Gabriela Hearst. Отдельным номером программы стала Флоренс Пью в тафтяном одеяле (оттенка пыльной розы!) поверх квадратного лифчика. А главным украшением вечера – Хантер Шафер, едва прикрытая фальшперышком из дебютной коллекции Людовика де Сен Сернина для Ann Demeulemeester.
Наоми Кэмпбелл в Schiaparelli
Джиджи Хадид в Zac Posen
Эмили Ратаковски в Feben
Тесса Томпсон в Bach Mai
Хантер Шафер в Ann Demeulemeester
Эндрю Гарфилд
Ана де Армас в Louis Vuitton
Кара Делевинь в Del Core
Джесси Резерфорд
Зои Салдана в Fendi
Кайли Дженнер Maison Margiela
Билли Айлиш в Rick Owens
Мишель Йео в Armani
Кайя Гербер в Celine, Остин Батлер в Saint Laurent
Общей наготе противостояла красная армия, и она была всех сильней: в ее рядах значились Джиджи Хадид, Карди Би, Руни Мара и даже Эндрю Гарфилд. Среди прочих достопримечательностей упомянем гремучий кутюр Schiaparelli на Наоми, нательный витраж Аны де Армас, раскидистое платье-палатку Билли Айлиш и эпохальный начес Дженнифер Кулидж.
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