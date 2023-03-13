Билли Айлиш, Ченнинг Татум, Карди Би и Мария Шарапова на Оскар-афтепати – вечеринке Vanity Fair

В голых и полуголых платьях гуляло пол Голливуда. Эмили Ратаковски – извечный чемпион по обнаженке – сверкала в платье лондонского бренда Feben, Софи Тернер искрила в Louis Vuitton, Тесса Томпсон фигурировала в полуплатье Bach Mai, а Оливия Уальд – в эротическом комплекте Gabriela Hearst. Отдельным номером программы стала Флоренс Пью в тафтяном одеяле (оттенка пыльной розы!) поверх квадратного лифчика. А главным украшением вечера – Хантер Шафер, едва прикрытая фальшперышком из дебютной коллекции Людовика де Сен Сернина для Ann Demeulemeester.