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Sample Sale GATE31, гаражная распродажа в Севкабеле и поп-ап Alvaar: вот где мы будем тратить деньги все выходные

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На Петербург нагрянул весенний фэшн-уикенд! Рассказываем о трех главных мероприятиях, которые нельзя пропустить.  

Sample Sale GATE31

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Большая оффлайн-распродажа GATE31 пройдет 7 и 8 марта (с 10:00 до 22:00) во временном пространстве по адресу Тюшина, 11. Модели из новой коллекции, сэмплы и единичные экземпляры из прошлых коллекций можно будет купить со скидками до 90%! Некоторые позиции уже на сайте бренда. Мы уже бежим за черным платьем длины макси с вырезом на спине и кобальтовой флиской с карманом. 

Garage Sail в Севкабеле

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Традиционная большая барахолка пройдет в большом цеху Севкабеля с 10 по 12 марта (10 марта: 15:00-22:00, 11-12 марта: 12:00-22:00). На прошлом сейле нам удалось отхватить новую кофту Everrever, мельхиоровый браслет и сумку-багет из двухтысячных. А еще обменяться книгами, почистить кроссовки и круто провести время. Кто знает, что нас ждет в этот раз?

Поп-ап Alvaar в новом магазине «Самосвет»

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Бренд цветочных украшений Alvaar и главный петербургский бьюти-бренд «Самосвет» объединились в одном пространстве и устроили поп-ап: моно серьгу с четырехлистником, массивное кольцо из латуни и брелок с цветком из плексигласа можно на Большом проспекте П.С., 13. 

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