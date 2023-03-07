Sample Sale GATE31, гаражная распродажа в Севкабеле и поп-ап Alvaar: вот где мы будем тратить деньги все выходные

Большая оффлайн-распродажа GATE31 пройдет 7 и 8 марта (с 10:00 до 22:00) во временном пространстве по адресу Тюшина, 11. Модели из новой коллекции, сэмплы и единичные экземпляры из прошлых коллекций можно будет купить со скидками до 90%! Некоторые позиции уже на сайте бренда. Мы уже бежим за черным платьем длины макси с вырезом на спине и кобальтовой флиской с карманом.