Литературное паломничество, арт-андеграунд и локальный фэшн: гид по Петербургу от автора телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики»

Петербург глазами москвича — всегда увлекательно! Попросили админа главного светско-культурного телеграм-канала «Байхчисарайские гвоздики» Дарину Алексееву составить личный гид по Петербургу. Спойлер: тут есть все от бара «Хроники» до самого северного дацана мира.
Главный локальный бренд
Если забыть про уделку и узкоспециализированные секонды, то первое место, куда стоит отправиться — шоурум марки Ани Дружининой M_U_R. Их странные худи и юбки в цветочек в любом городе будут смотреться «по-питерски».
Главный мультибренд
Subbota Store
А если хочется более широкого репертуара с эксклюзивными брендами, то вам в концепт-стор Subbota на Караванной. В этом году им исполняется 10 лет и они могут похвастаться тем, что представляли российские бренды, когда это еще не было мейнстримом. Сейчас в Subbota представлено более пятидесяти марок, в том числе мои любимые The Mato и Glow me.
Любимая галерея
Галерея «Свиное рыло»
Пространство «Свиное рыло» художественной секты КОЛХУи («Колдовские Художники», а не то, что все подумали) погружает нас в нулевые. Демонстративно хороший плохой вкус в выборе работ, безграничная и отвязная политическая сатиры и расположение на шестом этаже жилого дома создают атмосферу удивительной свободы. Лучшее пространство, чтобы забыть о том, что мы все находимся в феврале 2023 года.
Литературное паломничество
Башня Иванова
В июле 1905 года по адресу Таврическая 35/1, квартира 24, на шестом этаже, сняли жилье супруги Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал. 4-комнатная квартира состояла из длинной гостиной с единственным окном и трех комнат, расположенных в угловой башне, выходящего на Таврический сад дома. Именно там, начиная с 7 сентября 1905 года расположился центральный для петербуржской культуры Серебряного века литературный салон. «Ивановские среды», круг «друзей Гафиза», «Проакадемия», «Общество ревнителей художественного слова» -- 7 лет выход на крышу, видимые с нее верхушки сада и скромный быт покрывавшейся плесенью квартиры вдохновляли бесчисленных деятелей культуры. Да так вдохновляли, что порой говорят даже о специфическом, «башенном», отдельном от «петербургского» тексте в литературе и искусстве. Его творили, среди многих иных, Александр Блок и Максимилиан Волошин, Михаил Кузмин и Велимир Хлебников, он выражался в театре Всеволодом Мейерхольдом, а в живописи Константином Сомовым и Львом Бакстом. Сегодня о той романтической эпохе напоминает лишь гранитная мемориальная доска с надписью «В этом доме, на “башне” Вячеслава Иванова, в 1905–1912 годах собирались деятели русской культуры, поэты, философы, художники. Commune de Neuvecelle — Mai 1993», установленная в 1994 году. В парадную элитного петербуржского дома непросто попасть, а в самой квартире Иванова в 90-х жил какой-то бандит.
Новый духовный опыт
Дацан Гунзэчойнэй
На «Дацан Гунзэчойнэй» сложно набрести в случайном блуждании по переулкам Северной столицы: он находится в отдалении от шумного центра города, а выйти туда можно либо с окраинного метро «Старая деревня», либо с паркового Елагина острова. Построенное по инициативе российского представителя Далай-ламы в 1909-1915 годах, здание из колотого гранита стало самым северным дацаном мира. Впрочем, его история, как и любого религиозного сооружения, оказалась сложной и печальной: храм не раз был разграблен, подаренная королем Сиама статуя Будды бесследно исчезла, а его жители и служители были расстреляны в эпоху Большого террора. В 90-х бывшая военная радиостанция, дом физкультурников и комплекс лабораторий Зоологического института также был предметом споров «хозяйствующих субъектов» и объектом рейдерского захвата. Полноценно функционировать здание стало лишь после 2013 года. Сегодня здесь можно не только практиковать тибетский буддизм, но и посмотреть кино. Также в дацане проводятся мероприятия российских последователей Тхеравады и традиции дзен. А еще, говорят, в местной столовой – отличные бурятские буузы.
Место встречи
Книжный магазин «Порядок слов»
Книжный магазин «Порядок слов» в здании Русской христианской гуманитарной академии на берегу Фонтанки, вопреки названию университета-арендодателя, вовсе не церковное учреждение, а, пожалуй, самый важный поэтический магазин и культурный центр современной России. Вплоть до февраля в его небольшом лекционном зале едва ли не каждый день проводились поэтические чтения, литературные семинары и кинофестивали, на которых можно было встретить всех важнейших деятелей «сложной» русской литературы. В 2022 году ситуация изменилась – мероприятия стали проводиться куда реже, а продавцов из числа анархистов сменили строгие пожилые профессионалки книготорговли, но до сих пор, если нечаянно встретишь патриарха петербуржской поэзии Сергея Стратановского или наткнешься на внезапно приехавшего из Тбилиси за рюмкой водки и оформлением бумаг очередного номинанта премии Аркадия Драгомощенко, то, скорее всего это произойдет именно там – между полок забитых актуальной поэзией, философией и историей авангарда.
Эстетский отдых в заброшке
ДК Моряков
Петербург невозможно представить вне контекста «эстетики руин» и отдых на заброшках — уже состоявшаяся часть городской культуры. Но если питие пива вместе с искателями закладок не вдохновляет, а узнать о глубоко законспирированных концертах «для своих» негде, то лучшим выбором становится ДК Моряков. Открытый в июне командой легендарного технобункера RAF25 клуб в полуразрушенном сталинском здании на Гутуевском острове, принимает не только рейвы (хотя и их тоже – последний по времени сорвался из-за начала мобилизации), а еще выставки, спектакли и перформансы. Сейчас там идет российско-голландская выставка видеоарта посвященная «Машине сновидений» Уильяма Берроуза, Брайана Гайсина и Иэна Соммервиля. Там можно увидеть работы Михаила Максимова, группы Провмыза, Ульяны Подкорытовой и многих других важный российских и нидерландских художников. Редкий сегодня шанс!
Канонический бар для культурных, но очень пьяных
Кафе-прачечная «Стирка 40»
Кафе-прачечная «Стирка 40» на углу Казанской и Гороховой с шотами кислотного цвета и химического вкуса всего за сотню, давно стала прибежищем андеграундных петербуржцев. Вероятно, уникальность места создается не только антуражем прачечной, но и культурной аудиторией – здесь играет электроника и проходят художественные выставки. Подобному загрузу типичный местный маргинал предпочтет «Портовый трактир» на Васильевском острове, а футбольный фанат – знаменитую «Дружбу» на Звенигородской. Солидный буржуазный хипстер испугается жуткого алкоголя и предпочтет «Ипполит» за соседней дверью (если найдет там свободное место). В общем, публика в «Стирке» образуется как на подбор. Думаю, читателям «Гвоздик» там точно понравится!
Место для долгих разговоров
Чем именно примечательна культовая локация либеральной тусовки Петербурга ответить довольно сложно: интерьеры у бара «Хроники» вполне обычные, алкоголь тоже (сколько-то выделяется только коктейль «Свободная Ингрия» с морошковым ликером и клюквой). Но несмотря на это бар давно стал самым знаменитым местом улицы Некрасова (бархоппить в Петербурге надо на «литературных» улицах Литейной части -- Некрасова, Жуковского и Белинского). Если хотите провести ночь в разговорах о политике и культуре, тяжко сожалеть о происходящем, а там, чем черт не шутит, закрутить роман с каким-нибудь известным фейсбук-персонажем, то вам точно сюда. Впрочем, после отъезда большинства постоянных посетителей в Тбилиси, Ереван и Тель-Авив ряды местных завсегдатаев явно поредели.
Если беседовать о судьбе Родины предпочитаете с кем-то, кто хоть как-то на нее влияет – приходите в сигарный клуб «Профессор Фрейд». Пока московские курильни ютятся в подвалах или захламлены полусумасшедшими русскими консерваторами, атмосфера «Фрейда» с его интерьером и приятной для глаза и уха публикой, успокаивает и дает сосредоточиться. Лучше всего под ординарную «монтекристо» и бокал «негрони».
Слушать музыку
Ротонда центра искусства и музыки Библиотеки им. Маяковского
Говорить о грандиозном «Доме Радио» под управлением маэстро Курентзиса было бы слишком очевидно. Куда более потаенное и поистине петербуржское пространство скрывается в Ротонде центра искусства и музыки Библиотеки им. Маяковского на Невском, 20. Прямо у самой Мойки, напротив Строгановского дворца! Там можно встретить едва ли не весь диапазон камерной академической музыки: от барочных клавесинных произведений семнадцатого века до самых актуальных вариаций академической музыки. Совсем недавно там демонстрировалась и редчайшая сохранившаяся запись концерта Виктора Цоя 1986 года, где рок-легенда отвечает на вопросы поклонников.
Лучший отель
Построенный в 1817-1820 годах дом на Исаакиевской площади вошел в историю еще в 1830-х – его высеченные из каррарского мрамора привратные львы упоминаются в поэме Пушкина «Медный всадник». А в 2013, после одной из самых спорных реконструкций в новейшей истории города, во дворце открылся отель международной сети Four Seasons (ныне ушедшей из России). Но когда редакция приезжает в город неформально и летом, то любит останавливаться в отеле «Dom». Отчасти из-за близости к Летнему саду, а отчасти – из-за сомнительной любви к их уютным интерьерам в духе переосмысленного шинуазри.
Куда сходить на выставку в марте 2023?
Арт-центр «Борей»
О новых выставках Эрмитажа и Русского музея вы узнаете по первому же линку, в глубины подполья «прозрачной Атлантиды» (именно так назвала город четыре года назад Саша Скочиленко, одна из ключевых деятельниц местного андеграунда, чей арест год назад сильно повлиял на культурную ситуацию в городе) сегодня можно попасть лишь по серьезной рекомендации — так что ищем компромисс.
3 марта в малом зале арт-центра «Борей» — оплоте авангарда 90-х, позднее упавшем в объятия «петербургских фундаменталистов», открылась выставка-ассамбляж Георгия Захарова, легендарного подсобного рабочего и коллекционера дореволюционных кирпичей, который как присоединился в 1970-х к «поколению дворников и сторожей», так и решил из него не выходить, какая бы эпоха на дворе не стояла. Ему уже 80, так что проект может оказаться итоговым. Кстати, придя в арт-центр не пропустите книжный магазин, кафе и туалет, которые уникальны даже по меркам Северной столицы.
А куда в театр?
БДТ
Во-первых, невозможно обойти вниманием разрастающуюся уже по всей стране грибницу Бибихинского «Леса»: новые и новые спектакли, посвященные одному из ключевых произведений классика русской философии, прорастают то в барах, то в освоенных институциями комнатах центровых коммуналок и на чердаках окраинных лофтов, а то и в музее театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси (улица — уникальный классицистический ансамбль, не пропустите ее во время своих прогулок!).
Во-вторых, продолжающиеся спектакли Романа Михайлова, математика, философа и мистика. Рейв-трип «Несолнечный город» (БДТ), пугающе сбывшиеся предсказания аутистического повествования «Ничего этого не будет» (БДТ) и секретные показы «Аленького цветочка» — абстрактной кришнаитской метафоры, разворачивающейся то ли в русской сказке, то ли в душе мертвого солдата вас точно впечатлят.
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