Литературное паломничество, арт-андеграунд и локальный фэшн: гид по Петербургу от автора телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики»

Чем именно примечательна культовая локация либеральной тусовки Петербурга ответить довольно сложно: интерьеры у бара «Хроники» вполне обычные, алкоголь тоже (сколько-то выделяется только коктейль «Свободная Ингрия» с морошковым ликером и клюквой). Но несмотря на это бар давно стал самым знаменитым местом улицы Некрасова (бархоппить в Петербурге надо на «литературных» улицах Литейной части -- Некрасова, Жуковского и Белинского). Если хотите провести ночь в разговорах о политике и культуре, тяжко сожалеть о происходящем, а там, чем черт не шутит, закрутить роман с каким-нибудь известным фейсбук-персонажем, то вам точно сюда. Впрочем, после отъезда большинства постоянных посетителей в Тбилиси, Ереван и Тель-Авив ряды местных завсегдатаев явно поредели.

Если беседовать о судьбе Родины предпочитаете с кем-то, кто хоть как-то на нее влияет – приходите в сигарный клуб «Профессор Фрейд». Пока московские курильни ютятся в подвалах или захламлены полусумасшедшими русскими консерваторами, атмосфера «Фрейда» с его интерьером и приятной для глаза и уха публикой, успокаивает и дает сосредоточиться. Лучше всего под ординарную «монтекристо» и бокал «негрони».