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Зендея, Кара Делевинь и Остин Батлер на красной дорожке SAG Awards 2023

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Сегодня ночью в отеле Fairmont Century Plaza в Калифорнии прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Красная дорожка нас порадовала особенно — звезды сияли не только в новых коллекциях, но в архивных (и даже ресайкл!) платьях. Рассказываем, как все было. 

Getty Images

Зендея в Valentino

Getty Images

Дженнифер Кулидж в Saint Laurent

Getty Images

Остин Батлер в Gucci

Getty Images

Эдди Редмэйн в Saint Laurent

Getty Images

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Getty Images

Виола Дэвис в Valentino

Getty Images

Мишель Уильямс в Dior

Getty Images

Джессика Честейн в Zuhair Murad

Getty Images

Мишель Йео в Schiaparelli

Getty Images

Джулия Гарнер в Gucci

Getty Images

Кара Делевинь в Carolina Herrera

Готовимся к погружению: красная дорожка SAG Awards — морское царство! Джулия Гарнер прикрылась бархатными ракушками Gucci, Анджела Бассетт взяла в руки клатч-морепродукт Judith Leiber в пару к платью-русалке Giambattista Valli, Хейли Лу Ричардсон усыпалась жемчугом Carolina Herrera. Уже нащупываем тренд на грядущий сезон: чешуя, хвост и дары моря. 

Статуэтка за осознанность от редактора моды «Собака.ru» отправляется Кейт Бланшетт, которая пришла в образе Armani Privé, сшитом из остатков кружевной ткани с другого ее платья, которая она одевала на «Золотом глобусе» в 2014-м. Кэтрин Уотерстоун также выбрала архивное платье — нюдовую комбинацию в пол Donna Karan. 

Getty Images

Дженна Ортега в Atelier Versace

Getty Images

Аманда Сэйфрид в Prada

Getty Images

Эбби Эллиотт в Taller Marmo

Getty Images

Эми Полер в Roland Mouret

Getty Images

Анджела Бассетт в платье Giambattista Valli и с клатчем Judith Leiber

Getty Images

Брендан Фрейзер

Getty Images

Стефани Сюй в Carolina Herrera

Getty Images

Кэтрин Уотерстоун в архивном Donna Karan

Getty Images

Ли Цзюнь Ли в Fendi

Getty Images

Хейли Лу Ричардсон в Carolina Herrera

Getty Images

Д’Арси Карден в Monique Lhuillier

Дженнифер Кулидж получила премию в номинации «Лучшая актриса в драмматическом сериале» и Брендан Фрейзер за «Лучшую мужскую роль» в «Ките». Больше всего наград взял фильм «Все везде и сразу» — сразу четыре победы. «Лучшим актером в драматическом сериале» был назван Джейсон Бейтман за «Озарк», а «Лучшей актрисой в мини-сериале» стала Джессика Честейн.

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