Зендея, Кара Делевинь и Остин Батлер на красной дорожке SAG Awards 2023

Сегодня ночью в отеле Fairmont Century Plaza в Калифорнии прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Красная дорожка нас порадовала особенно — звезды сияли не только в новых коллекциях, но в архивных (и даже ресайкл!) платьях. Рассказываем, как все было.
Готовимся к погружению: красная дорожка SAG Awards — морское царство! Джулия Гарнер прикрылась бархатными ракушками Gucci, Анджела Бассетт взяла в руки клатч-морепродукт Judith Leiber в пару к платью-русалке Giambattista Valli, Хейли Лу Ричардсон усыпалась жемчугом Carolina Herrera. Уже нащупываем тренд на грядущий сезон: чешуя, хвост и дары моря.
Статуэтка за осознанность от редактора моды «Собака.ru» отправляется Кейт Бланшетт, которая пришла в образе Armani Privé, сшитом из остатков кружевной ткани с другого ее платья, которая она одевала на «Золотом глобусе» в 2014-м. Кэтрин Уотерстоун также выбрала архивное платье — нюдовую комбинацию в пол Donna Karan.
Дженна Ортега в Atelier Versace
Аманда Сэйфрид в Prada
Эбби Эллиотт в Taller Marmo
Эми Полер в Roland Mouret
Анджела Бассетт в платье Giambattista Valli и с клатчем Judith Leiber
Брендан Фрейзер
Стефани Сюй в Carolina Herrera
Кэтрин Уотерстоун в архивном Donna Karan
Ли Цзюнь Ли в Fendi
Хейли Лу Ричардсон в Carolina Herrera
Д’Арси Карден в Monique Lhuillier
Дженнифер Кулидж получила премию в номинации «Лучшая актриса в драмматическом сериале» и Брендан Фрейзер за «Лучшую мужскую роль» в «Ките». Больше всего наград взял фильм «Все везде и сразу» — сразу четыре победы. «Лучшим актером в драматическом сериале» был назван Джейсон Бейтман за «Озарк», а «Лучшей актрисой в мини-сериале» стала Джессика Честейн.
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