Зендея, Кара Делевинь и Остин Батлер на красной дорожке SAG Awards 2023

Готовимся к погружению: красная дорожка SAG Awards — морское царство! Джулия Гарнер прикрылась бархатными ракушками Gucci, Анджела Бассетт взяла в руки клатч-морепродукт Judith Leiber в пару к платью-русалке Giambattista Valli, Хейли Лу Ричардсон усыпалась жемчугом Carolina Herrera. Уже нащупываем тренд на грядущий сезон: чешуя, хвост и дары моря.

Статуэтка за осознанность от редактора моды «Собака.ru» отправляется Кейт Бланшетт, которая пришла в образе Armani Privé, сшитом из остатков кружевной ткани с другого ее платья, которая она одевала на «Золотом глобусе» в 2014-м. Кэтрин Уотерстоун также выбрала архивное платье — нюдовую комбинацию в пол Donna Karan.