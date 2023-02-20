Аня Тейлор-Джой, Кейт Бланшетт и другие гости церемонии вручения премии BAFTA

Среди лауреатов фильм «Навальный» от HBO, Кейт Бланшетт («Тар») в номинации «Лучшая женская роль» и Остин Батлер («Элвис») в категории «Лучшая мужская роль». Награду за «Лучшую женскую роль второго плана» взяла Керри Кондон («Банши Инишерина»), а за «Лучшую мужскую роль второго плана» — Барри Кеоган («Банши Иниширина»). «Лучшим фильмом» стал «На Западном фронте без перемен», а создатель картины Эдвард Бергер получил награду в номинации «Лучший режиссер». «Лучшим британским фильмом» стал «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха. Награду за «Лучшие костюмы» отдали «Элвису» База Лурмана.