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Герои

Аня Тейлор-Джой, Кейт Бланшетт и другие гости церемонии вручения премии BAFTA

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В Лондоне в Альберт-холле прошла 76-я церемония вручения премии BAFTA. Рассказываем, в чем появились звезды на красной дорожке. 

Архивы пресс-служб

Аня Тейлор-Джой в Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Кейт Бланшетт в Maison Margiela

Архивы пресс-служб

Камиль Шарьер в Fendi

Архивы пресс-служб

Мишель Йео в Dior

Архивы пресс-служб

Джоди Тернер-Смит в Gucci

Архивы пресс-служб

Остин Батлер в Alexander McQueen

Архивы пресс-служб

Джулианна Мур в Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Рози Хантингтон-Уайтли в Alaïa

Архивы пресс-служб

Шейла Атим в Prada

Архивы пресс-служб

Ана де Армас в Louis Vuitton

Главная героиня дорожки и мемов — Аня Тейлор-Джой и ее бархатное одеяние Schiaparelli. Кейт Бланшетт выбрала осознанность и вышла в черном платье Maison Margiela, которое уже надевала несколько лет назад. Однозначный фаворит редактора и главное событие вечера — предводительница свадебной моды прошлого века Вера Вонг в платье, открывающем животик.

Архивы пресс-служб

Флоренс Пью в Nina Ricci

Архивы пресс-служб

Вера Вонг

Архивы пресс-служб

Софи Тернер в Louis Vuitton

Архивы пресс-служб

Эмма Маккей в Saint Laurent

Архивы пресс-служб

Наоми Эки в Loewe

Архивы пресс-служб

Милли Брэди в Miu Miu

Архивы пресс-служб

Лили Джеймс в Tamara Ralph

Архивы пресс-служб

Долли Де Леон в Rajo Laurel

Архивы пресс-служб

Анджела Бассетт в Pamella Roland 

Среди лауреатов фильм «Навальный» от HBO, Кейт Бланшетт («Тар») в номинации «Лучшая женская роль» и Остин Батлер («Элвис») в категории «Лучшая мужская роль». Награду за «Лучшую женскую роль второго плана» взяла Керри Кондон («Банши Инишерина»), а за «Лучшую мужскую роль второго плана» — Барри Кеоган («Банши Иниширина»). «Лучшим фильмом» стал «На Западном фронте без перемен», а создатель картины Эдвард Бергер получил награду в номинации «Лучший режиссер». «Лучшим британским фильмом» стал «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха. Награду за «Лучшие костюмы» отдали «Элвису» База Лурмана. 

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