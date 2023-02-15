Бренд YOU запустил благотворительный спецпроект совместно с фондом «Помощь бездомным собакам»

На специальной странице вы можете познакомиться с подопечными приюта и выбрать себе четвероногого друга, а также сделать пожертвование или присоединиться к волонтерам фонда. В съемках приняло участие 9 сотрудников приюта и 16 кошек и собак, одна из которых - инвалид, но не имеет при этом никаких физических ограничений.

«Помощь бездомным собакам» —приют, который основали в 2001 году две подруги Татьяна Шеина и Кира Никитина. За 22 года существования проекта маленький вагончик превратился в крупнейший проект в России и сейчас пре его опекой более 800 собак и кошек. Работа с бездомными животными здесь выстроена на основе лучших мировых практик, где в основе лежит инклюзивный (в приюте много пожилых и животных-инвалидов), а также гуманный подход.