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Бренд YOU запустил благотворительный спецпроект совместно с фондом «Помощь бездомным собакам»

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Самая добрая новость этого месяца пришла к нам от петербургской марки YOU: они запустили спецпроект «Друг» совместно с самым большим в России фондом помощи бездомным животным. Посмотрите на эти хвостики!

Мария и кот Лавр

Алиса и кот Масяня

Людмила и пес Вагнер

Любовь и собака Несси

Пес Дюк

Пес Тим

На специальной странице вы можете познакомиться с подопечными приюта и выбрать себе четвероногого друга, а также сделать пожертвование или присоединиться к волонтерам фонда. В съемках приняло участие 9 сотрудников приюта и 16 кошек и собак, одна из которых - инвалид, но не имеет при этом никаких физических ограничений.

«Помощь бездомным собакам» —приют, который основали в 2001 году две подруги Татьяна Шеина и Кира Никитина. За 22 года существования проекта маленький вагончик превратился в крупнейший проект в России и сейчас пре его опекой более 800 собак и кошек. Работа с бездомными животными здесь выстроена на основе лучших мировых практик, где в основе лежит инклюзивный (в приюте много пожилых и животных-инвалидов), а также гуманный подход. 

Евгения Мосейчук

CEO бренда YOU

Для нас этот проект играет особую роль. Многие сотрудники компании уже давно помогают приютам, в том числе этому, в частном порядке. И мы хотели не просто привлечь внимание к проблемам бездомных животных, но создать жизнеутверждающую историю. Это важно и для нашей команды. Ведь в жизни приюта большую роль играют волонтеры, которые приходят туда по совершенно разным причинам.

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