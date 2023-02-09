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Голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2023 объявляется открытым!

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«Собака.ru» открывает онлайн-голосование своего ежегодного конкурса «Новые имена в моде» — 2023. В этом году он проходит в шестнадцатый раз!

2021 год: Евгения Сероусова в одежде Coeur1989 

Пора выбирать лучшего — того, кто будет формировать российскую фэшн-индустрию, влиять на тренды и говорить о важном и насущном через моду. В голосовании принимают участие дизайнеры, которые прошли предварительный редакционный отбор.

В этом году у нас три номинации: «Одежда», «Аксессуары» и «Устойчивая мода», где собрались марки с экологичным подходом к производству одежды. Среди подавших заявки участники из Красноярска, Костромы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Сочи, Иваново, Саратова, Самары, Калуги, Екатеринбурга и многих других городов России. 

Голосовать можно и нужно на странице конкурса до 6 марта до конца дня, чтобы выбрать одного победителя пользовательского голосования. Уже 9 марта мы подведем итоги и объявим победителя по версии зрителей. Голосовать можно каждый день один раз в день. 

Еще девять финалистов выберет экспертный совет — состав будет объявлен отдельно — во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. 

2015 год: Саша Федорова в платье «Юлия Пакалина»

Участники «Новые имена в моде» — 2023 не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Подозреваемые в накрутке будут исключены из конкурсной борьбы без дополнительных объяснений. 

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Теги:
Новые имена в моде - 2023

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