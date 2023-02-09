Голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2023 объявляется открытым!

Пора выбирать лучшего — того, кто будет формировать российскую фэшн-индустрию, влиять на тренды и говорить о важном и насущном через моду. В голосовании принимают участие дизайнеры, которые прошли предварительный редакционный отбор.

В этом году у нас три номинации: «Одежда», «Аксессуары» и «Устойчивая мода», где собрались марки с экологичным подходом к производству одежды. Среди подавших заявки участники из Красноярска, Костромы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, Сочи, Иваново, Саратова, Самары, Калуги, Екатеринбурга и многих других городов России.

Голосовать можно и нужно на странице конкурса до 6 марта до конца дня, чтобы выбрать одного победителя пользовательского голосования. Уже 9 марта мы подведем итоги и объявим победителя по версии зрителей. Голосовать можно каждый день один раз в день.

Еще девять финалистов выберет экспертный совет — состав будет объявлен отдельно — во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской.