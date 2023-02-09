Дарья Спиридонова – основательница ювелирного бренда Darvol задержана по обвинению в мошенничестве

Дарья открыла свой ювелирный бизнес 7 лет назад: сначала она принимала заказы через соцсети. Со временем бренд вырос до рекламных кампаний в глянце, интервью с Дарьей печатались в Vogue, а в Robb Report у нее была своя колонка. Светская Москва потянулась в Darvol за украшениями с редкими камнями. Дарья строила бренд: даже запустила проект Darvol Awards, где награждала женщин-героев, и образовала коммьюнити Леди Darvol, где она и преданные клиентки собирались офлайн и проводили время в путешествиях (например, в Мурманск!). Спиридонова даже учила строить ювелирный онлайн-бизнес других: «В онлайн продажах очень хорошо видна разница между поколениями. Бумерам чаще надо приехать в офис, они внимательнее изучают договор. Зумеры, напротив, быстрее разбираются с бумагами, больше хотят знать про камень, особенно, если это не бесцветный бриллиант, а цветной драгоценный камень. При этом они острее реагируют, если менеджер не на связи».

Тем временем менеджер все чаще и чаще был не на связи. Что оставалось зумерам? Первый медийный кандал вокруг Darvol разразился еще в августе прошлого года. Тогда бывшая модель Ясмина Муратович обратилась в полицию, не получив заказанный редкий камень в 3,23 карата за 4 млн рублей. Быстро подключились и другие жертвы. Одна из них отдала в Darvol на реставрацию кольцо с желтым бриллиантом за 13 млн рублей и камень почти за 10 млн, которые фирма так и не вернула. Другая заключила с Darvol договор на покупку бриллианта за 65 тыс. долларов, но ничего не получила. Сама Спиридонова уверяет, что во всем виноваты «санкции, закредитованность бизнеса, резкие скачки курса, внутренние кадровые перестановки» и что свои обязательства перед всеми клиентами компания выполнит. На сегодняшний день речь идет о мошенничестве на сумму 191 миллион рублей.