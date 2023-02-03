Скончался французский дизайнер Пако Рабан

Рабан родился 18 февраля 1934 года в испанском городе Пасахесе. Вместе с матерью он переехал во Францию, где она работала в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Во время жизни в Париже сам Пако Рабан изучал архитектуру, а позже использовал полученные знания в создании одежды: его первая коллекция вышла в 1966 году и называлась «12 платьев, которые непригодны для носки». Название оправдывало себя: все вещи были изготовлены из пластика и металла. В разное время он работал для Christian Dior, Nina Ricci, Balenciaga и Givenchy. Дизайнер часто экспериментировал с материалами и использовал бумагу, перья, пух, пластик, металл и сухие цветы.