Коллаб года! Бренд Ola Ola показал совместную коллекцию с этнографическим музеем

Ольга Гинзбург

Этнографический музей для меня всегда был и остается источником вдохновения. При создании формы для сотрудников музея мы использовали несколько техник вышивки, а также сочетали различные элементы национальных орнаментов в одной композиции. Ведь и в музее под одной крышей сосуществует столько разных культур и традиций.