Коллаб года! Бренд Ola Ola показал совместную коллекцию с этнографическим музеем

Бренд Ольги Гинзбург придумал новую форму для смотрителей Русского этнографического музея. Что? Да! Жилеты-трансформеры и рубашки, в которых сотрудники музея ежедневно встречают посетителей, теперь украшают авторские вышивки.
В рамках коллаборации бренд и музей эксперементировали с логотипом и элементами фирменного стиля, чтобы создать новую (модную!) форму для смотрителей музея с более чем вековой историей. Центром работы стала вышивка, визитная карточка Ola Ola, в которой дизайнер поработала с элементами разных культур. Облик смотрителей только начало преобразований: в ближайшее время планируется запуск интерактивной образовательной программы.
Ольга Гинзбург
Этнографический музей для меня всегда был и остается источником вдохновения. При создании формы для сотрудников музея мы использовали несколько техник вышивки, а также сочетали различные элементы национальных орнаментов в одной композиции. Ведь и в музее под одной крышей сосуществует столько разных культур и традиций.
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