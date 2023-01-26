Знакомьтесь, Варвара Захаренкова! Вместе с мамой она создала бренд «Остров имени Тебя» и одела петербургских инфлюенсеров в бархатные кафтаны и прозрачные сорочки

Как появился бренд и чем ты занималась до?

У моих родителей в Рославле свое производство домашнего текстиля, много лет на нем отшиваются шторы, покрывала, подушки по индивидуальным заказам. С самого детства мы с мамой придумывали разные одежки, вдохновение находили в журналах, кино, за рубежом (мы часто путешествовали), а потом отшивали эти вещи и ходили в них. Конечно, иногда сталкивались с непониманием, но чаще у нас спрашивали, где мы взяли такую красоту.

Я довольно рано начала работать, при чем работа была разнообразной: от Снегурочки на корпоративах (естественно в самом красивом костюме!) до организатора съездов творческой молодежи Смоленской области. После переезда в Петербург, я нашла команду Севкабель Порта, в которую прекрасно интегрировалась и приросла, занималась координацией проектов (да, это все также не связано с одеждой). Потом было еще много всего интересного, я стала продюсировать съемки (продолжаю это делать и сейчас), потому что мое видение стало интересно брендам, стала работать с инфлюенсерами в компаниях. Но все еще не одежда!

Тем временем у людей всегда возникали вопросы, откуда у меня такая одежда? А одежда все еще придумывалась и создавалась в Рославле мной и моей мамулей, мы с ней очень близкие подруги.

Весной 2022 года, когда мир окончательно сошел с ума, я отвязалась от всех фултайм работ, которые у меня были, осталась на временных проектах и стала думать, что я хочу делать дальше. Так и появился бренд: у меня есть семейное производство, энергия, широкое мышление, пора начать конкретно отвечать на вопрос людей «а где это взять?»