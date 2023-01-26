Знакомьтесь, Варвара Захаренкова! Вместе с мамой она создала бренд «Остров имени Тебя» и одела петербургских инфлюенсеров в бархатные кафтаны и прозрачные сорочки

Варвара Захаренкова работала на «Севкабеле», а в 2022 бросила все и создала свой бренд «Остров имени Тебя» вместе с мамой. Так в блузы «Нетландия», кафтаны «Жюль» и пижамы «Карпе Диэм на миндальном» уже оделись все петербургские лайфстайл-блогеры, а сама Варя вовсю планирует выходить в офлайн.
Как появился бренд и чем ты занималась до?
У моих родителей в Рославле свое производство домашнего текстиля, много лет на нем отшиваются шторы, покрывала, подушки по индивидуальным заказам. С самого детства мы с мамой придумывали разные одежки, вдохновение находили в журналах, кино, за рубежом (мы часто путешествовали), а потом отшивали эти вещи и ходили в них. Конечно, иногда сталкивались с непониманием, но чаще у нас спрашивали, где мы взяли такую красоту.
Я довольно рано начала работать, при чем работа была разнообразной: от Снегурочки на корпоративах (естественно в самом красивом костюме!) до организатора съездов творческой молодежи Смоленской области. После переезда в Петербург, я нашла команду Севкабель Порта, в которую прекрасно интегрировалась и приросла, занималась координацией проектов (да, это все также не связано с одеждой). Потом было еще много всего интересного, я стала продюсировать съемки (продолжаю это делать и сейчас), потому что мое видение стало интересно брендам, стала работать с инфлюенсерами в компаниях. Но все еще не одежда!
Тем временем у людей всегда возникали вопросы, откуда у меня такая одежда? А одежда все еще придумывалась и создавалась в Рославле мной и моей мамулей, мы с ней очень близкие подруги.
Весной 2022 года, когда мир окончательно сошел с ума, я отвязалась от всех фултайм работ, которые у меня были, осталась на временных проектах и стала думать, что я хочу делать дальше. Так и появился бренд: у меня есть семейное производство, энергия, широкое мышление, пора начать конкретно отвечать на вопрос людей «а где это взять?»
А потом появилось название?
Название пришло в последнюю очередь. Я очень ждала, что оно мне приснится, и оно приснилось! Просто однажды ночью я увидела сон, что я открываю старинную карту, а на нее нанесен Остров им... Я не могла разглядеть, что же там за имя, а там был «Остров имени Тебя».
У нас нет далекой стратегии, нет планов по покорению мира. Мы очень любим играть! И пока чувствуем, что бренд это большая игра, мы будем продолжать его делать и привлекать к ней как можно больше игроков.
Каждую коллекцию придумываю я, а мама дорабатывает. Сначала собираю в блокнот с идеями цитаты из книг, объекты архитектуры, мои друзья и все-все-все, что меня удивляет, а потом сажусь и несколько дней перебираю эти пазлы, пока они не сложатся в историю. Вы, наверное, могли заметить, что у всех наших коллекций очень разное настроение.
Кто та девушка, которая носит «Остров имени Тебя»?
Почему же девушка? Мы даже не ограничиваем «Остров» только одеждой, не то что полом. Например, мой папа делает мебель, почему бы не расширить коллекцию мебелью? Это большая игра, карнавал, пусть будет так, нам просто нравится. Более того, у нас уже есть мужская пижама, например. Нам пишут мужчины, кому нравится наш бренд, спрашивают, когда появится что-то и для них. Ничего не обещаем, но, быть может, очень скоро!
Нам очень приятно, что многие публичные люди, инфлюенсеры пишут нам сами и покупают вещи на обычных условиях, а потом еще и рассказывают про нас! Пианисты, фотографы, дизайнеры, наши с мамой друзья и подружки, и это я только начала!
Платье «Игристое»
Для каких приключений создана ваша униформа?
С детства мои родители давали мне право выбирать: идти в школу/на скрипку или нет, доедать кашу утром или нет, уезжать из города в университет или нет. Я думаю это давалось им непросто, но это научило меня большой ответственности. Я ощущала, что каждый мой выбор создает мой собственный сценарий приключения. И я считаю, что униформа для приключений это прекрасная формулировка для нашей одежды. Если мы возьмем полную ответственность за свою жизнь на себя – она станет интересным, захватывающим, не всегда веселым, но приключением. Просто хочу, чтобы одежда или предметы, которые мы создаем пропитывались разным опытом, несли за собой важные истории.
Комментарии (0)