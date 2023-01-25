Ностальгируем и пересматриваем самые классные съемки победителей конкурса «Новые имена в моде»!

Прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2023 идет полным ходом, и мы решили поделиться с вами коллекциями участников. Еще не подали заявку? Тогда вдохновляйтесь съемками финалистов прошлых лет и скорее регистрируйтесь.
2009 год: братья Запашные в вещах Olgalkina
2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi
2013 год: Алена Водонаева в кейпе Vipers
2013 год: Ваня Васильев в жакете и брюках Natali Leskova
2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»
2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova
2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz
2015 год: Саша Федорова в платье «Юлия Пакалина»
2017 год: фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в Ladygina
2018 год: солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля»
2018 год: каллиграф Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»
2018 год: художница Лена Шейдлина в одежде Volshebova
2019 год: Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)
2021 год: Рома Уваров в одежде 12695341
2021 год: Валентина Ясень в одежду No Man
2021 год: Евгения Сероусова в одежде Coeur1989
Если тоже хотите, чтобы наряды из вашей коллекции примерили такие герои как Рома Уваров, Евгения Сероусова и Валентина Ясень, то рассказываем, как принять участие в конкурсе «Новые имена в моде» — 2023.
- Загрузите (до 5 февраля включительно) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
- Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
9 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 9 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
До 6 февраля все заявки пройдут модерацию и при соответствии правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Если что-то не получается, пишите на почту fashion2023@sobaka.ru
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