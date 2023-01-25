Ностальгируем и пересматриваем самые классные съемки победителей конкурса «Новые имена в моде»!

Если тоже хотите, чтобы наряды из вашей коллекции примерили такие герои как Рома Уваров, Евгения Сероусова и Валентина Ясень, то рассказываем, как принять участие в конкурсе «Новые имена в моде» — 2023.

Загрузите (до 5 февраля включительно) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

9 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 9 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

До 6 февраля все заявки пройдут модерацию и при соответствии правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Если что-то не получается, пишите на почту fashion2023@sobaka.ru