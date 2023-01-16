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Кейт Мосс — 49! Вспоминаем ее лучшие выходы

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Кейт Мосс — одна из главных супермоделей мира, ходячая «Студия 54» и пример безупречного (и беспечного!) стиля. Вспоминаем ее образы за всю карьеру, которые впору выгуливать и сейчас.

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1999 

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1999

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2001

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2002

Getty Images

2003

Getty Images

2003

Getty Images

2003

Getty Images

2004

Getty Images

2004

Getty Images

2004

Getty Images

2005

Getty Images

2005

Getty Images

2005

Getty Images

2007

Getty Images

2007

Getty Images

2007

Getty Images

2007

Getty Images

2009 

Getty Images

2011

Getty Images

2011

Она — олицетворение модного в 90-е «героинового шика»: в основе ее стиля джинсы на низкой посадке, сияющие платья для вечеринок, растрепанные волосы и взгляд исподлобья. Постоянные переменные: мех, красные губы и длина мини. И хотя Кейт часто приходилось объяснять свою маленькость (рост модели всего 1.70!), карьера получилась действительно головокружительная. Но однажды шик перестал быть просто шиком. С годами задор поубавился, рехаб был пройден, но стиль никуда не делся: Кейт Мосс все так же носит прозрачные ткани, экстремально короткие юбки и черную подводку в любой ситуации.

Getty Images

2012

Getty Images

2011

Getty Images

2012

Getty Images

2013

Getty Images

2013

Getty Images

2014

Getty Images

2015

Getty Images

2015

Getty Images

2016

Getty Images

2016

Getty Images

2016

Getty Images

2017

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

Теперь мы смотрим на нее с особым восхищением и трепетом — модель в свои 49 почти не растеряла задора и безбашенности, за которые мы любили ее в девяностые. И как бы напоминает, что стареть можно (и нужно!) красиво. Спасибо, Кейт!

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