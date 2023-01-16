Кейт Мосс — 49! Вспоминаем ее лучшие выходы

Она — олицетворение модного в 90-е «героинового шика»: в основе ее стиля джинсы на низкой посадке, сияющие платья для вечеринок, растрепанные волосы и взгляд исподлобья. Постоянные переменные: мех, красные губы и длина мини. И хотя Кейт часто приходилось объяснять свою маленькость (рост модели всего 1.70!), карьера получилась действительно головокружительная. Но однажды шик перестал быть просто шиком. С годами задор поубавился, рехаб был пройден, но стиль никуда не делся: Кейт Мосс все так же носит прозрачные ткани, экстремально короткие юбки и черную подводку в любой ситуации.