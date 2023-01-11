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Рюши, кожа и пайетки: какой была красная дорожка премии «Золотой глобус» 2023?

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Пока мы спали, в Лос-Анджелесе в 80-й раз вручали кинопремию «Золотой глобус». Безупречная Аня Тейлор-Джой в Dior, новоиспеченная звезда Дженна Ортега в Gucci и Летиша Райт в Prada: посмотрите, как это было!

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Аня Тейлор-Джой в Dior

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Эдди Рэдмейн в Valentino

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Джулия Гарнер в Gucci

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Дженнифер Кулидж в Dolce&Gabbana

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Хайди Клум в Kevin Germanier

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Виола Дэвис в Jason Wu 

Getty Images

Тайлер Джеймс Уильямс в Amiri

Getty Images

Хлоя Флауэр в Stephane Rolland

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Мишель Уильямс в Gucci

Getty Images

Марго Робби в Chanel Couture

Рюши Gucci правили бал: Мишель Уильямс выбрала ассиметричное нюдовое платье, а Джулия Гарнер оделась в платье цвета барби с корсетным верхом. Прямиком из кукольного домика также приехала Клэр Дейнс в Giambattista Valli Haute Couture. Дорожка порадовала нас не только женскими, но и мужскими выходами: в черный классический костюм Valentino с брошью-цветком (читать — перчинкой) нарядился Эдди Рэдмейн, Тайлер Джеймс Уильямс примерил тай-дай и кроп-жакет, а Джереми Поп облачился в кожу Dolce & Gabbana с ног до головы. 

Getty Images

Дженна Ортега в Gucci

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Летиша Райт в Prada

Getty Images

Джессика Честейн в Oscar de la Renta

Getty Images

Эмма Д'Арси в Acne Studios

Getty Images

Эндрю Гарфилд в Zegna

Getty Images

Николь Байер в Сhristian Siriano

Getty Images

Эмджей Родригес в Balmain

Getty Images

Клэр Дейнс в Giambattista Valli Haute Couture

Getty Images

Сепиде Моафи в Amir Taghi

Getty Images

Джереми Поп в Dolce & Gabbana

Лучшим фильмом-драмой 2023 года стала работа Стивена Спилберга «Фабельманы», а сам Спилберг получил приз за режиссуру. Лучшим драматическим актером признали Остина Батлера за работу в фильме «Элвис», драматической актрисой стала Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар». Сценаристом года назвали Мартина Макдона за «Банши Инишерина». Лучшим мини-сериалом признали «Белый лотос», драматическим – «Дом дракона», а комедийным – «Начальная школа Эбботт». Мультфильм года – «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

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