Рюши, кожа и пайетки: какой была красная дорожка премии «Золотой глобус» 2023?

Рюши Gucci правили бал: Мишель Уильямс выбрала ассиметричное нюдовое платье, а Джулия Гарнер оделась в платье цвета барби с корсетным верхом. Прямиком из кукольного домика также приехала Клэр Дейнс в Giambattista Valli Haute Couture. Дорожка порадовала нас не только женскими, но и мужскими выходами: в черный классический костюм Valentino с брошью-цветком (читать — перчинкой) нарядился Эдди Рэдмейн, Тайлер Джеймс Уильямс примерил тай-дай и кроп-жакет, а Джереми Поп облачился в кожу Dolce & Gabbana с ног до головы.