Такого Петра вы еще не видели! Разбираем царский стиль с куратором экспозиции «Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого»

Дальше – комплекты. Комплектами в петровское время могли быть либо кафтан и кюлоты, либо это могли быть целые тройки. И вот здесь как раз такую тройку вы найдете: кафтан, под кафтаном камзол, из-под камзола штаны-кюлоты. Но мы специально их поставили на двух манекенах, чтобы видеть эту архитектуру, потому что это безумно красиво. Здесь необычная очень форма откидного клапана на брюках, многочисленные карманы, иногда у него там число карманов до 6-ти, до 8-ми доходит на брюках, потому что мужчины вдруг получили от Людовика XIV такой подарок – изобретение карманов в одежде. Они были счастливы, потому что там все можно было разложить от носового платка до часов. У Петра это какой-нибудь маленький инструмент. Есть у нас штаны, в которых сама мешковина кармана из замши. Это значит, что туда можно что-то тяжелое положить.

Далее мы показываем немного военных мундиров, но основной мундирный комплекс находится в Музее гвардии в здании Главного штаба, там полтавский мундир, но на время экспонирования этого гардероба я перевезла сюда шляпу полтавскую. Можно посмотреть епанчу, двусторонний круглый плащ из сукна синего и малинового цветов. Скорее всего, она шведская и захвачена была в обозе. Она понравилась Петру с точки зрения своей функциональности. Кстати, в Ливрусткаммарен в Стокгольме почти такая же епанча, принадлежавшая Карлу XII. Но в обмундирование русской армии епанчи вошли как офицерская одежда, и были намного короче, потому что для передвижения нужно, чтобы она просто не путалась под ногами.

Знамя Бориса Петровича Шереметьева в виде такого полотнища, на котором изображен распятый на косом кресте Святой Апостол Андрей Первозванный, и наложен косой крест на мальтийский крест. Известно, что Шереметьев был первым кавалером ордена мальтийских рыцарей в России.

И один из самых ценных экспонатов: здесь должны все художники по костюму, студенты, которые в творческих вузах учатся, все, кто шьет, они просто должны здесь часами сидеть, лежать, не знаю, что делать, потому что мы выставили такие прекрасные материалы в виде раскроя военного мундира по форме Преображенского полка.

Здесь все наглядно видят, как кроился рукав – совсем иначе, чем сейчас.С учетом локтевого сгиба, и это давало все: и соответствующую осанку, и положение рук, и походку. И то, что мы видим на экранах в якобы исторических фильмах по 18-му веку, заставляет порой просто выключить телевизор. Фигура 18-го века – она не может быть одета в костюм с нашим прямым рукавом. Красно-зеленый – это цвета лейб-гвардии Преображенского полка, сверху зеленый кафтан, а внизу красный камзол, скорее всего, это работа берлинских мастеров. И абсолютно прекрасная, посмотрите, как будто бабочка, которая крылья так раскинула. Это спинка. Сложный прекрасный крой очень хорошей сохранности. В музеях мира встречаются постоянно многочисленные образцы кроя конца 18-го века, но первой четверти 18-го века больше ни у кого нет.

Они по каким-то причинам не были сшиты. Вообще типично совершенно для 18-го века. Вы заказываете где-нибудь за границей себе костюм в виде кроя, который еще и вышит. Был какой-то размерный ряд. Например, у военных мундиров был мундир малой руки, средней руки, большой руки. Скорее всего, это как S, M и L. И представить себе Петра, который часами стоит на примерке или едет заказывать себе костюм в Париж или Берлин, просто невозможно. Так что эта система кроя, она прекрасно работала.

Далее у нас два абсолютно роскошных костюма. Синий двубортный, отворачивается второй борт, перестегиваются пуговицы, получается такой нарядный костюм. Единственное, что рукава здесь отрезаны, они не дошли до наших дней. Кто их отрезал, когда, одному Богу известно. Скорее всего, именно этот синий кафтан и вот этот черного бархата с изумительным плетеным кружевом-аграмантом из посеребренных и золоченых нитей принадлежали Францу Лефорту, после кончины которого вдова вполне возможно, преподнесла Петру на память эти вещи. Они встречаются в описях с начала 18-го века. Видимо, он дорожил очень этими костюмами как памятью о друге.