Авторы телеграм-каналов подводят модные и светские итоги 2022 года

Главные события модной индустрии:

Конец эпохи Raf Simons

По-настоящему неожиданным событием стала новость о закрытии бренда Рафа Симонса спустя 27 лет с момента основания. О причинах остается лишь догадываться. Но ходят слухи, что таким образом Раф готовит себя к новому карьерному этапу (читайте — полностью возглавить модный Дом Prada).

Рианна и ее переворот в индустрии

С января 2022 года мы наблюдали за беременными выходами Рианны и за тем, как она буквально переворачивает модную индустрию. В сете с кроп-топом и мини-юбкой Miu Miu, в шортах и винтажной шубе Versace, в полупрозрачном платье Dior Рианна полностью поменяла наше представление о том, как должна выглядеть беременная женщина, и подарила полную свободу в выборе образов.

Матье Блази в Bottega Veneta

С момента назначения Матье Блази на должность креативного директора Bottega Veneta модная индустрия затаилась в ожидании дебютной коллекции дизайнера. Ее мы увидели в феврале этого года в рамках Недели моды в Милане. Но, чтобы распробовать новую Боттегу, понадобилось время. И так мы узнали, что для создания изделий дизайнер использует сложные текстуры и хитрые приемы — джинсы, фланелевая рубашка на Кейт Мосс и ряд других, на первый взгляд, незамысловатых изделий дизайнер выполнил из натуральной кожи. А сам процесс создания бесспорно вызывает восхищение и уважение. Впрочем, об успехе Матье говорят и цифры: согласно последнему отчету Lyst, Bottega Veneta стал самым быстрорастущим брендом и к концу третьего квартала заполучил 11 место вместо 17-го.

Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро

Весь год мы наблюдали, как звезды заигрывали с винтажом — кто-то это делал со знанием дела, а кто-то — ради громкого инфоповода. Но стоит признать, что лучше всех это получилось у Ким Кардашьян. Ее появление на Met Gala в платье Jean Louis (то самое, в котором Мэрилин Монро исполняла песню Happy Birthday, Mr. President) — стало не только главным событием вечера, но и всего года. И еще раз доказало влиятельность Ким Кардашьян, перед которой открываются двери любых винтажных домов и музеев.

Белла Хадид и перфоманс на шоу Coperni

Помним, как смотрели трансляцию шоу Coperni, а затем наблюдали, с какой молниеносной скоростью по запрещенной сети расходились отрывки финального перформанса во главе с Беллой Хадид. И хотя Coperni с их мокрой тканью не придумали кардинально ничего нового (вспоминаем показ Маккуина 1999 года), их шоу определенно стало поворотным и ярким событием в индустрии.

Гленн Мартенс и переворот в Diesel

Не можем пройти мимо еще одного модного переворота или истории возродившегося бренда Diesel. Удивительно, за какой короткий срок Гленн Мартенс заново приковал наше внимание к марке — и вот изделия с железной буквой D внезапно стали самыми желанными в гардеробе инфлюенсеров. А сумки Diesel можно смело добавлять в список главных it-bags этого года.

Уход Алессандро Микеле из Gucci

Новость о том, что Александро Микеле покидает пост креативного директора Gucci спустя 7 лет с момента назначения не стала большой неожиданностью для модной индустрии. Слухи о скором расставании дизайнера с брендом ходили уже давно. Да и последние коллекции Микеле как будто говорили сами за себя: ничего нового вы здесь не увидите. Правильно ли сделали Gucci, разорвав отношения с дизайнером? Думаем, сейчас мы вряд ли получим ответ на этот вопрос. Остается только набраться терпения и ждать.

Антисобытия:

Канье Уэст и показ YZY SZN 9

В 2022 году культура отмены взялась за модную индустрию. Давайте вспомним, что до громкого скандала вокруг Balenciaga был еще один — с Канье Уэстом и показом YZY SZN 9. Причина — в толстовке с надписью White Lives Matter, в которой сначала появился сам Йе, а затем и модели шоу. И хотя мы (да и сам Канье) привыкли, что ему многое сходит с рук, это событие стало исключением из правил. Да, до конца Уэста так и не отменили, но пятно на его репутации определено оставили.

Скандал Balenciaga

Не будем вспоминать историю детально, но 2022 год — явно не лучший год для Balenciaga. Думаем, им понадобится немало времени, чтобы восстановить свою репутацию, доверие клиентов и найти такого же влиятельного амбасадора бренда, каким до недавних пор была Ким Кардашьян.