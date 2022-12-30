Авторы телеграм-каналов подводят модные и светские итоги 2022 года

Подводить итоги года, как мы знаем, дело неблагодарное. Особенно, если это 2022 год. Но если отвлечься от контекста, то становится ясно, что мир вообще-то жил, а индустрия цвела (порой ядовитыми цветами) и пахла (порой синтетическим петрикором). Поговорили с авторами телеграм-каналов о моде, светской жизни и тусовках и выяснили все о главных событиях и антисобытиях года.
В первой половине 2022 года даже неприлично было заострять внимание на модных и светских событиях, поэтому не припомню ничего глобального, все темы крутились вокруг СВО. Для России, однозначно, главная тенденция 2022 — уход моды и больших брендов из России. Импортозаместить мы все не смогли, но привыкли к новым реалиям.
Еще 2022 год — закрытие глянца в России. Теперь глянцем стал Telegram. И уход от нас Vogue, Harper’s Bazaar, Tatler — главное околомодное событие в России.
Антисобытие года — кампейн Balenciaga с детьми, в котором усмотрели педофилию. Однозначно, расставлены красные маркеры, расчерчены двойные сплошные. Но потом на эти же грабли наступил Gucci, использовав в рекламе с Гарри Стайлзом детский матрас.
Разоблачение nepo-babies — еще одно модное событие года, ведь подиум заполнен детьми знаменитостей. Белла и Джиджи Хадид, Лили-Роуз Депп, Кайя Гербер, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер. Если назвать десятку самых известных топ-моделей, то явно они обязаны популярностью не только смазливой внешности и труду. Модели, которые добились всего сами, наконец-то подали голос.
Уходящий год принес перемены, которые не обошли стороной и российскую клубную культуру. Вечеринки стали более камерными, а количество привозов резко сократилось. Но я нашел способ не унывать и собрал целый список модных мероприятий, которые больше всего мне запомнились.
Открытие super.metal
Концептуальное офисное пространство, в стенах которого каждый найдет занятие по душе: турниры по пинг-понгу, лекции о моде и искусстве, фотосессии и, конечно, вечеринки. Здесь снимали сцены из сериала «Техношаманы и медиапророки» и ставили треки Директор Всего, ЛАУД, Kovyazin D и другие звезды отечественной электронной сцены.
Открытие Yauza Place
Локация открылась на Хитровке, на месте бывших конюшен и каретных помещений. Летом им дали новую жизнь, соорудив живописное пространство с двориками, эклектичным рестораном и питейным заведением. Сами авторы прозвали Yauza Place «пространством для души» и с этим трудно поспорить. Тут смотрят и обсуждают кино, слушают авторский джаз и много танцуют под разножанровую музыку.
Открытие Deep Fried Friends
Клуб прямиком в ресторане, в котором по ночам расцветает гламурная жизнь. Место с высокой концентрацией именитых гостей привлекает отвязных людей из самых разных сфер деятельности. Тут устраивают вечеринки основатели брендов одежды, GIRLS, GIRLS, GIRLS с Кариной Истоминой и стилизованные под культовые кинокартины танцы.
Signal 2022
Ежегодный масштабный фестиваль в Никола-Ленивце в этот раз порадовал лайнапом с почти двумя сотнями артистов и семью танцполами. Отметились гений колумбийской электронной музыки Gotshell, новая звездочка московских клубов Zaira Gabibova, маэстро из Италии Domenico Crisci, Séxstasy, Kirill Shapovalov, Bruno Curtis и сольный проект бразильского артиста Tiago Franco — Gezender.
Выставка « Бывают странные сближенья» в Пушкинском музее
На мой взгляд лучшая из всех, которые удалось посетить. Выставка — проект известного французского куратора Жан-Юбера Мартена, который призвал посетителей отбросить шаблонное описание экспонатов и довериться исключительно собственному впечатлению. Мартен сделал базой собрание Пушкинского музея, добавил предметы из российской и зарубежной коллекций и на выходе получил мумии животных вперемешку с картинами импрессионистов и современных художников.
Пятилетие канала «Антиглянец»
Телеграм-канал Натальи Архангельской, Татьяны Столяр и Юлии Пош «Антиглянец» отметил свой первый юбилей. Поздравить пришли Алексей Жидковский, Вика Газинская, Екатерина Одинцова, Андрей Малахов и Наталья Шкулева и Маша Миногарова. Само собой не обошлось без литров шампанского и задувания свечей на праздничных тортах.
Вечеринка Саши Петрова в «Баунсе»
Коллаб диско-клуба «Радуга» и Александра Петрова в «Баунсе» под названием «Ночной клуб Петров». Вечеринку сделали как нельзя люксовой, приказав вытряхнуть из гардероба самые эпатажные костюмы, и позвали туда Мистера Малого, Голден Бой, и тетю Люси с Крейзи Сукой.
Поп-ап Симачева в Дубае
2 декабря в Club 99 by Meshico на Пальме открылся pop-up от Дениса Симачева. По январь следующего года, то есть уже довольно скоро, по пятницам, в локации с живописным видом и не менее шикарным интерьером, за атмосферу на танцполе ответственны все резиденты бара Simachev без исключения. Сам автор отыграл сеты в день открытия и ровно неделю спустя.
Главные события модной индустрии:
Конец эпохи Raf Simons
По-настоящему неожиданным событием стала новость о закрытии бренда Рафа Симонса спустя 27 лет с момента основания. О причинах остается лишь догадываться. Но ходят слухи, что таким образом Раф готовит себя к новому карьерному этапу (читайте — полностью возглавить модный Дом Prada).
Рианна и ее переворот в индустрии
С января 2022 года мы наблюдали за беременными выходами Рианны и за тем, как она буквально переворачивает модную индустрию. В сете с кроп-топом и мини-юбкой Miu Miu, в шортах и винтажной шубе Versace, в полупрозрачном платье Dior Рианна полностью поменяла наше представление о том, как должна выглядеть беременная женщина, и подарила полную свободу в выборе образов.
Матье Блази в Bottega Veneta
С момента назначения Матье Блази на должность креативного директора Bottega Veneta модная индустрия затаилась в ожидании дебютной коллекции дизайнера. Ее мы увидели в феврале этого года в рамках Недели моды в Милане. Но, чтобы распробовать новую Боттегу, понадобилось время. И так мы узнали, что для создания изделий дизайнер использует сложные текстуры и хитрые приемы — джинсы, фланелевая рубашка на Кейт Мосс и ряд других, на первый взгляд, незамысловатых изделий дизайнер выполнил из натуральной кожи. А сам процесс создания бесспорно вызывает восхищение и уважение. Впрочем, об успехе Матье говорят и цифры: согласно последнему отчету Lyst, Bottega Veneta стал самым быстрорастущим брендом и к концу третьего квартала заполучил 11 место вместо 17-го.
Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро
Весь год мы наблюдали, как звезды заигрывали с винтажом — кто-то это делал со знанием дела, а кто-то — ради громкого инфоповода. Но стоит признать, что лучше всех это получилось у Ким Кардашьян. Ее появление на Met Gala в платье Jean Louis (то самое, в котором Мэрилин Монро исполняла песню Happy Birthday, Mr. President) — стало не только главным событием вечера, но и всего года. И еще раз доказало влиятельность Ким Кардашьян, перед которой открываются двери любых винтажных домов и музеев.
Белла Хадид и перфоманс на шоу Coperni
Помним, как смотрели трансляцию шоу Coperni, а затем наблюдали, с какой молниеносной скоростью по запрещенной сети расходились отрывки финального перформанса во главе с Беллой Хадид. И хотя Coperni с их мокрой тканью не придумали кардинально ничего нового (вспоминаем показ Маккуина 1999 года), их шоу определенно стало поворотным и ярким событием в индустрии.
Гленн Мартенс и переворот в Diesel
Не можем пройти мимо еще одного модного переворота или истории возродившегося бренда Diesel. Удивительно, за какой короткий срок Гленн Мартенс заново приковал наше внимание к марке — и вот изделия с железной буквой D внезапно стали самыми желанными в гардеробе инфлюенсеров. А сумки Diesel можно смело добавлять в список главных it-bags этого года.
Уход Алессандро Микеле из Gucci
Новость о том, что Александро Микеле покидает пост креативного директора Gucci спустя 7 лет с момента назначения не стала большой неожиданностью для модной индустрии. Слухи о скором расставании дизайнера с брендом ходили уже давно. Да и последние коллекции Микеле как будто говорили сами за себя: ничего нового вы здесь не увидите. Правильно ли сделали Gucci, разорвав отношения с дизайнером? Думаем, сейчас мы вряд ли получим ответ на этот вопрос. Остается только набраться терпения и ждать.
Антисобытия:
Канье Уэст и показ YZY SZN 9
В 2022 году культура отмены взялась за модную индустрию. Давайте вспомним, что до громкого скандала вокруг Balenciaga был еще один — с Канье Уэстом и показом YZY SZN 9. Причина — в толстовке с надписью White Lives Matter, в которой сначала появился сам Йе, а затем и модели шоу. И хотя мы (да и сам Канье) привыкли, что ему многое сходит с рук, это событие стало исключением из правил. Да, до конца Уэста так и не отменили, но пятно на его репутации определено оставили.
Скандал Balenciaga
Не будем вспоминать историю детально, но 2022 год — явно не лучший год для Balenciaga. Думаем, им понадобится немало времени, чтобы восстановить свою репутацию, доверие клиентов и найти такого же влиятельного амбасадора бренда, каким до недавних пор была Ким Кардашьян.
В этом году, учитывая политический контекст, мне кажется неуместным подводить светские и модные итоги. Я просто надеюсь, что следующий год будет лучше предыдущего. Все, что хочется сказать, в этой картинке:
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