Девы кутюра. Кто в Петербурге шьет грандиозные платья?

Экофрендли посткутюр? Такой делает бренд Belik. Выпускница Академии Штиглица и эксдизайнер Ulyana Sergeenko Маша Белик одевает Софью Эрнст и Лену Перминову в феминные платья из шелка креп кади и все вещи производит только под клиента. В студии у Маши нет компьютера, она драпирует вручную на манекене, выстраивает отдельные лекала под каждого заказчика, а эскизы принтов рисует акварелью. В декабре у бренда, отрицающего идею сезонности, вышла новая коллекция. Да, ателье нынче находится в Москве, но это похоже на вынужденную меру.