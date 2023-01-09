Девы кутюра. Кто в Петербурге шьет грандиозные платья?

Петербургское феминное движение корсетов, перьев и шлейфов прирастает все новыми дизайнерами. Дело в образовании, музейной среде, парадных городских пей-зажах и (дело раскрыто!) снующих то тут то там фальшивых Екатеринах Великих. Несмотря на историческоецитирование, платья у молодых брендов выходят отнюдь не олдскульные, а виральные: любая Кайли Дженнер (сама себе) позавидует.
Belik
Экофрендли посткутюр? Такой делает бренд Belik. Выпускница Академии Штиглица и эксдизайнер Ulyana Sergeenko Маша Белик одевает Софью Эрнст и Лену Перминову в феминные платья из шелка креп кади и все вещи производит только под клиента. В студии у Маши нет компьютера, она драпирует вручную на манекене, выстраивает отдельные лекала под каждого заказчика, а эскизы принтов рисует акварелью. В декабре у бренда, отрицающего идею сезонности, вышла новая коллекция. Да, ателье нынче находится в Москве, но это похоже на вынужденную меру.
Atelier Biser
Платья-бутоны, баски-устрицы и Кайли Дженнер в списке клиентов: за свою семилетнюю историю проект Ксении Подвальной вырос в один из главных петербургских и мировых посткутюрных брендов. Вещи из Atelier Biser зачастую создаются в единственном экземпляре под определенного заказчика: например, Бейонсе, Камилу Кабельо и Биби Рекса, а если вам повезло жить в Петербурге, то можно примерить платья из новой коллекции Medusa в ателье марки.
Tatyana Kochnova Atelier
«Если свадебное платье, то точно от Татьяны Кочновой», — теперь мечтает каждая петербурженка, начищая свои атласные Manolo Blahnik. Здесь заказывают свадебный кутюр нового образца, а также подгоняют по фигуре горячие мини-платья вроде Camilla и Petit Glory из вечерней коллекции, вручную расшитые перьями и актуальными объемными цветами. Среди постоянных клиентов марки Елизавета Боярская, Ида Галич и Светлана Бондарчук.
Meowshka
Принцесса винтажа Лидия Метельская запустила бренд Meowshka и открыла флагманский шоурум в Петербурге: здесь создают вещи преимущественно из принтованных архивных тканей и фурнитуры 1980–1990-х (поэтому вещи в одной и той же ткани практически не тиражируются). Все вышивки, канты и инкрустации выполняются вручную, а за винтажными пуговицами Лида охотится по всему миру. Любая вещь подгоняется по фигуре заказчика, если это необходимо.
Colomeynish
Победитель нашего конкурса «Новые имена в моде», художница по костюмам и молодой дизайнер Настя Соломеина создает кутюр с будуарно-имперским духом. Из архивных тканей (Настя ищет их по всей стране) и других уникальных текстильных находок получаются штучные вещи: актуальные корсеты и платья с историческим уклоном, отправляющиеся прямиком на съемки к Вике Салават и в гардероб Кати Iowa.
Текст: Юлия Машнич, Анна Мелехина
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