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Зои Кравиц в платье с котиками, Тимоти Шаламе с открытой спиной и другие безупречные выходы звезд в 2022 году

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Провожаем 2022 год без грусти и подводим fashion-итоги, которые оказались неожиданно выдающимися: беременные выходы Рианны и Адрианы Лимы, богатый на отменные наряды Венецианский кинофестиваль и легендарное платье Мерилин Монро на Ким Кардашьян. 

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Ким Кардашьян на Met Gala 2022

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Мариякарла Босконо на 79-м Венецианском кинофестивале

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Зои Кравиц на премьере «Бэтмен»

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Тимоти Шаламе на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Ленни Кравиц на CFDA Fashion Awards

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Джулия Бокс на Vanity Fair Oscar Party

Getty Images

Тейлор Рассел на 66-м Лондонском кинофестивале

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Тесса Томпсон на 79-м Венецианском кинофестивале

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Рианна на вечеринке своего бренда Fenty

Getty Images

Джоди Тернер-Смит на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Кейт Бланшетт на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Меган Фокс и Machine Gun Kelly на Billboard Music Awards

Getty Images

Доджа Кэт на Billboard Music Awards 

Getty Images
Getty Images

Рианна на Неделе моды в Милане

Можем утверждать смело: главный тренд красных дорожек в 2022 году — индивидуальность. Подчеркиваем ее украшениями, яркими оттенками и тысячей слоев тафты. Если звезды и выбирали классику, то тоже с перчинкой: если черное в пол, то только с акцентами – золотыми анатомическими серьгами и туфлями Schiaparelli, как у Доджи Кэт, цветочным декольте, как у Кейт Бланшетт, или неоновыми волосами, как у Тильды Суинтон.  

Getty Images

Алессандро Микеле и Джаред Лето на Met Gala 2022

Getty Images

Джоди Тернер-Смит на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Адриана Лима на 75-м Каннском кинофестивале 

Getty Images

Эмма Коррин на 66-м Лондонском кинофестивале 

Getty Images
Getty Images

Тейлор Рассел на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Кайли Дженнер на CFDA Fashion Awards

Getty Images

Ким Кардашьян на CFDA Fashion Awards

Getty Images

Джоди Тернер-Смит на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Лиззо на MTV VMAs

Getty Images

Тесса Томпсон на 79-м Венецианском кинофестивале

Getty Images

Зендая на премьере «Бэтмен»

Getty Images

Дженна Ортега на премьере «Уэнсдей»

Getty Images

Хайди Клум на вечеринке в честь Хэллоуина

Шорт-лист наших фаворитов: платье с золотой рыбкой Loewe Эммы Коррин, фейковые близнецы Алессандро Микеле и Джаред Лето в костюмах Gucci и великий хэллоуиновский костюм-червь Хайди Клум. Пересматриваем красные дорожки и (сами того не замечая!) вдохновляемся на собственные выходы. От образов Тейлор Рассел и Джоди Тернер-Смит позаимствуем высокие акцентные перчатки, а у Мариикарлы Босконо и Зендеи — полупрозрачные летящие ткани. 

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