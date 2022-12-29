Зои Кравиц в платье с котиками, Тимоти Шаламе с открытой спиной и другие безупречные выходы звезд в 2022 году

Можем утверждать смело: главный тренд красных дорожек в 2022 году — индивидуальность. Подчеркиваем ее украшениями, яркими оттенками и тысячей слоев тафты. Если звезды и выбирали классику, то тоже с перчинкой: если черное в пол, то только с акцентами – золотыми анатомическими серьгами и туфлями Schiaparelli, как у Доджи Кэт, цветочным декольте, как у Кейт Бланшетт, или неоновыми волосами, как у Тильды Суинтон.