Зои Кравиц в платье с котиками, Тимоти Шаламе с открытой спиной и другие безупречные выходы звезд в 2022 году

Провожаем 2022 год без грусти и подводим fashion-итоги, которые оказались неожиданно выдающимися: беременные выходы Рианны и Адрианы Лимы, богатый на отменные наряды Венецианский кинофестиваль и легендарное платье Мерилин Монро на Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян на Met Gala 2022
Мариякарла Босконо на 79-м Венецианском кинофестивале
Зои Кравиц на премьере «Бэтмен»
Тимоти Шаламе на 79-м Венецианском кинофестивале
Ленни Кравиц на CFDA Fashion Awards
Джулия Бокс на Vanity Fair Oscar Party
Тейлор Рассел на 66-м Лондонском кинофестивале
Тесса Томпсон на 79-м Венецианском кинофестивале
Рианна на вечеринке своего бренда Fenty
Джоди Тернер-Смит на 79-м Венецианском кинофестивале
Кейт Бланшетт на 79-м Венецианском кинофестивале
Меган Фокс и Machine Gun Kelly на Billboard Music Awards
Доджа Кэт на Billboard Music Awards
Рианна на Неделе моды в Милане
Можем утверждать смело: главный тренд красных дорожек в 2022 году — индивидуальность. Подчеркиваем ее украшениями, яркими оттенками и тысячей слоев тафты. Если звезды и выбирали классику, то тоже с перчинкой: если черное в пол, то только с акцентами – золотыми анатомическими серьгами и туфлями Schiaparelli, как у Доджи Кэт, цветочным декольте, как у Кейт Бланшетт, или неоновыми волосами, как у Тильды Суинтон.
Алессандро Микеле и Джаред Лето на Met Gala 2022
Джоди Тернер-Смит на 79-м Венецианском кинофестивале
Адриана Лима на 75-м Каннском кинофестивале
Эмма Коррин на 66-м Лондонском кинофестивале
Тейлор Рассел на 79-м Венецианском кинофестивале
Кайли Дженнер на CFDA Fashion Awards
Ким Кардашьян на CFDA Fashion Awards
Джоди Тернер-Смит на 79-м Венецианском кинофестивале
Лиззо на MTV VMAs
Тесса Томпсон на 79-м Венецианском кинофестивале
Зендая на премьере «Бэтмен»
Дженна Ортега на премьере «Уэнсдей»
Хайди Клум на вечеринке в честь Хэллоуина
Шорт-лист наших фаворитов: платье с золотой рыбкой Loewe Эммы Коррин, фейковые близнецы Алессандро Микеле и Джаред Лето в костюмах Gucci и великий хэллоуиновский костюм-червь Хайди Клум. Пересматриваем красные дорожки и (сами того не замечая!) вдохновляемся на собственные выходы. От образов Тейлор Рассел и Джоди Тернер-Смит позаимствуем высокие акцентные перчатки, а у Мариикарлы Босконо и Зендеи — полупрозрачные летящие ткани.
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