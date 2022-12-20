Знакомьтесь, Лина Гасанова! Ее тугие корсеты, эпические буфы и микромини хотят все, а носят самая светская прима Мария Абашова и самый нарядный куратор Евгения Сероусова

Твоему бренду только два года, а в твоих платьях уже ходят все модницы. Как так?

Я просто всегда знала, чем хочу заниматься! У нас дома в Старом Осколе всегда работал Fashion TV, и я бесконечно на него залипала. К окончанию школы убедила родителей, что я будущий дизайнер — и поступила в «Тряпку» (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. — Прим. ред.). В итоге училась 10 лет: после колледжа при «Тряпке» изучала конструирование на бакалавриате (поняла, как важно говорить с портными на одном языке!), затем магистратура — искусствоведение. И тут я встретила Лиду Метельскую, она тогда только начинала заниматься винтажом. И мы так сошлись на этой теме, что решили мода работать вместе над ее бутиком винтажной одежды музейного уровня Meowshka Vintage. Я провела с уникальными архивными вещами Thierry Mugler, Emanuel Ungaro, Jean Patou целых три года! И только после всего этого опыта поняла: я готова. Пора запускать свой проект. Два с половиной года назад я отшила первую маленькую коллекцию. Было так страшно! А вдруг я делаю что-то не то, и никому не понравится? И вот мы всё сняли, выложили в соцсети — и выстрелило! Уже тогда были жаккарды и тафта, рукава-буфы и корсеты, уже тогда появились платья So Lina и Ornella.

Платье ORNELLA, потому что ты - вылитая актриса Мути?

Обожаю ее! Особенно выход в «Укрощении строптивого» в синем платье, это оттуда фантазия.В общем, оно выстрелило, как и So Lina, и мы стали работать как ателье, шили наши платья по меркам клиента. Натерпелась всякого, пока не поняла, что нужны свое пространство и небольшое производство. Клиентов становилось все больше, очень много из других стран заказывали. И вот летом я нахожу помещение, ремонтирую, набираю команду — и вдруг осознаю: весь этот нарядный кутюр, он же теряет свою актуальность! Люди экономят, не уверены, куда в этом ходить, все на грустных настроениях — что делать? Зрела мысль о базе, кожаной линии и даже обуви. Значит, пришло время делать что-то более доступное людям, более демократичное по цене. Потому что цены у нас такие, крепкие. Второй месяц работаю над базовой линией, ее хорошо принимают, буду ее расширять. Сейчас там корсетные мини-платья (не люблю макси), кроп-топы и боди — все, что улучшает женское тело. И вообще, база — это просто слово, а мои вещи — то, в чем ты можешь пойти на встречу, и в ресторан, и даже на работу, и тебе никогда не будет от себя скучно.