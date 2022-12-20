Знакомьтесь, Лина Гасанова! Ее тугие корсеты, эпические буфы и микромини хотят все, а носят самая светская прима Мария Абашова и самый нарядный куратор Евгения Сероусова

Петербург — столица посткутюра. Торжественно добавляем в почетный список героев новой вечерней моды еще одно имя. Грандиозные платья от экс-стажерки Ulyana Sergeenko — готовый вау-фактор любого гардероба (и любой вечеринки). Вещи Lina Gasanova уже носят самая светская прима Мария Абашова и самый нарядный куратор Евгения Сероусова.
Твоему бренду только два года, а в твоих платьях уже ходят все модницы. Как так?
Я просто всегда знала, чем хочу заниматься! У нас дома в Старом Осколе всегда работал Fashion TV, и я бесконечно на него залипала. К окончанию школы убедила родителей, что я будущий дизайнер — и поступила в «Тряпку» (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. — Прим. ред.). В итоге училась 10 лет: после колледжа при «Тряпке» изучала конструирование на бакалавриате (поняла, как важно говорить с портными на одном языке!), затем магистратура — искусствоведение. И тут я встретила Лиду Метельскую, она тогда только начинала заниматься винтажом. И мы так сошлись на этой теме, что решили мода работать вместе над ее бутиком винтажной одежды музейного уровня Meowshka Vintage. Я провела с уникальными архивными вещами Thierry Mugler, Emanuel Ungaro, Jean Patou целых три года! И только после всего этого опыта поняла: я готова. Пора запускать свой проект. Два с половиной года назад я отшила первую маленькую коллекцию. Было так страшно! А вдруг я делаю что-то не то, и никому не понравится? И вот мы всё сняли, выложили в соцсети — и выстрелило! Уже тогда были жаккарды и тафта, рукава-буфы и корсеты, уже тогда появились платья So Lina и Ornella.
Платье ORNELLA, потому что ты - вылитая актриса Мути?
Обожаю ее! Особенно выход в «Укрощении строптивого» в синем платье, это оттуда фантазия.В общем, оно выстрелило, как и So Lina, и мы стали работать как ателье, шили наши платья по меркам клиента. Натерпелась всякого, пока не поняла, что нужны свое пространство и небольшое производство. Клиентов становилось все больше, очень много из других стран заказывали. И вот летом я нахожу помещение, ремонтирую, набираю команду — и вдруг осознаю: весь этот нарядный кутюр, он же теряет свою актуальность! Люди экономят, не уверены, куда в этом ходить, все на грустных настроениях — что делать? Зрела мысль о базе, кожаной линии и даже обуви. Значит, пришло время делать что-то более доступное людям, более демократичное по цене. Потому что цены у нас такие, крепкие. Второй месяц работаю над базовой линией, ее хорошо принимают, буду ее расширять. Сейчас там корсетные мини-платья (не люблю макси), кроп-топы и боди — все, что улучшает женское тело. И вообще, база — это просто слово, а мои вещи — то, в чем ты можешь пойти на встречу, и в ресторан, и даже на работу, и тебе никогда не будет от себя скучно.
Неужели конец кутюру?
Никогда! Это моя отдушина, это все равно будет, совершенно точно! И какие-то платья добавляются, их покупают, но акценты мы немного сместили. Ведь еще все поуходили с рынка, больше нет Zara, а наша базовая линия есть.
У тебя подороже.
Ты знаешь, ненамного. Понимаешь, у нас нет мощностей Zara, нет производства в Китае, нет ее тиражей. И мы не используем дешевые ткани. У нас маленькое локальное производство, очень хорошие ткани, тиражи вообще настраиваются под отклик клиентов. Делаю одно-два боди, выкладываю и смотрю, щупаю почву. Иногда сделаешь, сидишь думаешь: «Какой я гений, будет хит!» — а в итоге вообще не хит. У меня был такой топ из жаккарда, я им так гордилась, и он всем нравится, но не покупают, он как будто со всех сторон слишком, страшно надеть. А платье So Lina было нарисовано за 5 минут и взорвало интернет, его копировали и копировали.
Как бы ты сформулировала свою эстетику?
Я не мыслю в категориях трендов. У меня есть личные фантазии, как я хочу выглядеть сама. Что я хочу, и чего нигде нет? Отвечаю и делаю. И в базе, и в коже, и в кутюре. Это работает так: ты учился-учился, в голову вложили кучу всего, историю искусств, потом ты посмотрел миллион винтажных нарядов — и всё, вместо мозга компьютер, который все обрабатывает и синтезирует нечто. Иногда бывает внешний импульс. Сижу в ресторане и вижу цветок в вазе. Он бархатный! Зову официанта, он не в курсе, прошу узнать, весь ресторан на ушах, узнали: целозия. Покупаю себе целый букет, смотрю, трогаю, и вот уже на подходе целая капсула. Там топ как целозия, только синего цвета! И свитер, и чокеры, и перчатки. Хочу! А как все это воплотить? Когда ты знаешь, как конструировать, как работать с материалами, ты даже не думаешь об этом, рука идет сама.
А если не встретилось воодушевляющего цветка?
Ткань! Могу только увидеть, потрогать ткань и все точно решить. А еще человек! Я восхищаюсь Рианной. Ее харизма, она всепоглощающая, причем я даже не поклонник музыки. Меня вдохновляют образ и смелость. Белла Хадид стала классная. Уля мне очень нравится — Ульяна Сергеенко. Я у нее практиковалась пару раз еще во времена университета, даже ездила на ее показ на неделю моды в Париж. Познакомилась там с Эдвардом Эннинфулом (главный редактор британского Vogue. — Прим. ред.), он стилизовал показ, такие смелые решения принимал: отрезать кутюрное платье. Там мне окончательно башню сорвало: и от платьев, и от топ-моделей, от всего этого мира, но особенно от всех этих ручных кутюрных техник, обожаю это!
Оцени вероятность своего показа в Париже.
Это очень дорого.
У тебя есть инвесторы?
Нет, я сама пока с недоверием отношусь к идее бизнес-партнера. Боюсь, что вмешательство другого человека разрушит всю творческую энергию. Были предложения, но я не готова. Но одной очень, очень сложно бывает. Мне Аня очень помогает (фотограф Аннет Поддубная. — Прим. ред.) с визуалом и со многим другим. Я долго работала моделью и думала, что знаю про съемки всё. Но с Аней по-другому: полный отклик. Вот недавно едем в Пушкин, кофе пьем, трём, и вдруг начинается: «А давай это», — «Да, давай», — «А так?» — «Супер!», и пошло наитие, и бац — у нас концепция, и мы уже просто орем! Потому что получается! А если человек совсем-совсем один, то это вообще респект. Столько труда. Бывает, люди подходят и говорят: «У тебя бренд такой прикольный». Прикольный, ага. Мой бренд — это немножко больше, чем прикольный. Конечно, бывают адекватные инвесторы, это очень развязывает руки: всегда можно кутюра наделать, и пусть он не продастся триста раз. Но это и демотивирует тоже. Мне кажется, то, что я все время в напряге и что-то сама делаю и решаю, — это честнее и правильнее.
Много работаешь?
Все время работаю. У нас еще ритм бешеный, не петербургский. Мы вот недавно с Аней покупали сетку: говорим — режьте. И продавец начинает. Мы сбегали на второй этаж в кассу, оплатили, на третьем посмотрели, что там у них, спускаемся, — она еще режет! Вот тем, кто с нами не в одном ритме, с нами сложно. В Петербурге все медленно, сонное царство, но я его обожаю, сколько бы я ни уезжала, все время хочу сюда. Я приехала малышкой, в 17 лет из маленькой провинции, и вдруг мир расширился и тут же меня принял. Ты знаешь, что здесь всё можно сделать бесплатно? Если попросить, все придут и всё сделают. И я тоже. В Москве такое невозможно. Когда не работаю, еду к лошадям. Это моя страсть, я занимаюсь верховой ездой уже три года. С перерывом на сильную травму: упала с лошади. Но ничего: кто не падал, тот не ездил. Если кто-то медитирует, то я вот так вот медитирую. Все время скучаю по лошадям, хочется в конюшню.
Что ты сама носишь?
Я странно одеваюсь. Вот есть «базовый гардероб современной женщины» — у меня его нет. У меня хаос. Я люблю все отрезать: футболки, свитшоты, даже куртки. Люблю кроп! Люблю обувь: казаки (скоро выпущу свои собственные)! Люблю носить мужские вещи, они такие большие. Любимая вещь — моя кожаная куртка. Если будет пожар, я ее спасу. И Мяушку! Это кошка Лиды Метельской, с которой у нас случилась такая любовь, просто трепет, это мое священное животное, Лиде пришлось ее мне отдать. Обожаю, ей все можно, она царица и лучший мастер массажа головы.
Кто носит платья LINA GASANOVA?
Прозвучит странно, но это девушки, которые не боятся быть красивыми. Например, есть женщины, красивые, но вот они смотрят на мои платья и как будто перед ними робеют: «Ну куда я в нем?» А мои клиентки, они с таким посылом: «Да, я пойду и всем покажу, и я буду самая красивая!» Неважно, кто на них как посмотрит и что подумает.
А кому покажу?
Да себе покажу! Адекватные, нормальные женщины всегда будут одеваться для себя. Да, на мужчин девушки в моей одежде, конечно, производят впечатление, но это вторично.
Что будет с LINA GASANOVA в новом году? Какой план?
План такой: показать на что мы способны. Я прямо чувствую потенциал и в себе, и в команде. Еще план такой: новогодняя капсула, кутюр. Всего 4 вещи, но какие! Полностью расшитые белоснежные платья и корсеты! Будет полный разнос! Это наша миссия!
Фото: Аннет Поддубная
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