Создательница проекта Masters и искусствовед Полина Бондарева: «Сейчас возрождается мода на русский стиль»

Искусствовед Полина Бондарева знает толк в вечной классике, смыслах, заложенных в одежду, и культурных кодах. Мы убедились в этом, встретившись с создательницей образовательного проекта Masters в ДЛТ, где она не только примерила блестящий смокинг Сeline, но и поведала нам о возрождении народной эстетики, любимых мировых и локальных дизайнерах и аксессуарах, которыми стоит дополнить свой новогодний образ.
Брюки и жакет Сeline, cумка Bottega Veneta, туфли Gianvito Rossi, серьги Mercury (все — ДЛТ)
Сейчас возрождается мода на русский стиль. Многие магазины, в том числе ДЛТ, предлагают образы и отдельные вещи именно в этой эстетике. А также поддерживают дизайнеров, которым близка тема русской культуры. И лично я для Нового года выбрала платье как раз таки с отсылкой к народным сюжетам, силуэтам и вышивкам.
Безусловно на Новый год хочется быть нарядными. Однако уровень нарядности варьируется в зависимости от того, какой формат праздника вас ждет: домашняя вечеринка, поход в ресторан, официальное мероприятие. Эти нюансы стоит учитывать при выборе образа. Для меня главная вещь праздника — платье или костюм, к которым я уже подбираю аксессуары, прическу и макияж.
Для себя я подобрала лук в русском стиле женственного силуэта и к нему добавлю минималистичные аксессуары. У меня будет черный лаконичный клатч Ulyana Sergeenko, который подчеркнет вышивки и традиционную русскую эстетику платья. Сейчас многие марки предлагают перчатки с росписями, фразами, из сетки или кружева. Мне кажется, что праздничная ночь — то событие, когда такие аксессуары смотрятся уместно. Также образ можно дополнить кружевным чокером и интересными туфлями или босоножками, украшенными пайетками или перьями.
Хочется отметить появление в ДЛТ таких марок, как Ulyana Sergeenko, AKHMADULLINA. Я сама поддерживаю и ношу творения локальных дизайнеров.
Среди мировых модных домов мои фавориты — Saint Laurent, Celine, а также в последнее время Chloe. Я выбираю вечную классику и женственность. За классику как раз отвечают Saint Laurent, а за женственность — коллекции Chloe, создаваемые креативным директором бренда Габриэлой Херст.
Фото: Надежда Дискант
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