Создательница проекта Masters и искусствовед Полина Бондарева: «Сейчас возрождается мода на русский стиль»

Для себя я подобрала лук в русском стиле женственного силуэта и к нему добавлю минималистичные аксессуары. У меня будет черный лаконичный клатч Ulyana Sergeenko, который подчеркнет вышивки и традиционную русскую эстетику платья. Сейчас многие марки предлагают перчатки с росписями, фразами, из сетки или кружева. Мне кажется, что праздничная ночь — то событие, когда такие аксессуары смотрятся уместно. Также образ можно дополнить кружевным чокером и интересными туфлями или босоножками, украшенными пайетками или перьями.