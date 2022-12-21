Куратор Русского музея Евгения Сероусова о том, как разбавлять блестки и пайетки гранжем и носить арт-объекты

Я большой фанат Acne Studios. В рамках минувшей Недели моды меня официально пригласили на их показ. Когда была в своем европейском турне, приобрела много вещей из новой коллекции бренда. Внимания заслуживают огромные оверсайз пиджаки с красивым красным градиентом (в последнее время мне очень нравятся розовый и красный цвета), меховые вещи, довольно агрессивные принты, которые филигранно подчеркивают твою дикую натуру, шелковые, будто китайские платья. Еще я большой фанат Ann Demeulemeester, но это классическая история, в которой не сильно что-то меняется из сезона в сезон, из коллекции в коллекцию. И бренд, конечно, про монохром, а не про модный сейчас цвет. Поэтому отличный вариант — разбавлять Ann Demeulemeester вещами Acne. Сочетание спокойного с шумным и необычным всегда работает.