Куратор Русского музея Евгения Сероусова о том, как разбавлять блестки и пайетки гранжем и носить арт-объекты

Узнали у создательницы концепт-пространства Maison25 и куратора Русского музея Евгении Сероусовой, наряд в каком стиле выбрать для новогодней ночи и каким аксессуаром его дополнить (спойлер: маской авторства современных художников!). Еще Женя рассказала нам, что идеальный образ сложится тогда, когда совпадут настроение, обстоятельства и самоощущение. Мы взяли это за аксиому, когда увидели ее в ДЛТ в наряде, вдохновленном эстетикой Востока. Вот уж точно полный мэтч!
Топ и очки Gucci, брюки, сумка и серьги Bottega Veneta, браслет Mercury, ботильоны Jimmy Choo (все — ДЛТ)
Новогодний образ зависит от того, где вы будете встречать праздник. Я буду в Марокко, поэтому выберу восточную эстетику, которая мне идет. Чтобы образ сложился, должен случиться абсолютный мэтч по настроению, обстоятельствам, ситуации. Это то, на что я ориентируюсь при выборе любого образа, не только новогоднего.
Если говорить о тенденциях, то в тренде по-прежнему блестки и пайетки. Мне эта история уже порядком наскучила, несмотря на всю ее нарядность. Хочется чего-то оригинального — в духе «Студии 54», но с добавлением андеграунда. Поэтому советую всю эту нарядность разбавлять гранжевостью 90-ых.
Топ Gucci, брюки и сумка Bottega Veneta, браслет Mercury (все — ДЛТ)
Пришло время вспомнить старую новогоднюю традицию карнавала. Экспериментировать можно с головными уборами, прическами, масками. Многие современные художники сейчас как раз делают крутые маски. Они выглядят вполне себе по новогоднему, но при этом остаются арт-объектами. Мне кажется, что использование такого аксессуара, — интересное заигрывание с карнавальной эстетикой. После полуночи можно скинуть маску и остаться в комфортном, но открытом платье с вырезами на спине, по бокам или на бедрах. Несмотря на то, что зимой хочется укутываться, в праздничную ночь можно раскрыться и показать тело. Раскрыться всему миру, новым приключениям, новым открытиям и Новому году, в магию которого я искренне верю.
Отличное место для того, чтобы себя порадовать, — ДЛТ. В нем представлены как мировые, так и российские бренды. Минус европейского шопинга сейчас — как раз отсутствие российских дизайнеров. А на мой взгляд, немало симпатичных, интересных, концептуальных и довольно сильных именно локальных марок, которые могут конкурировать даже с европейскими.
Я большой фанат Acne Studios. В рамках минувшей Недели моды меня официально пригласили на их показ. Когда была в своем европейском турне, приобрела много вещей из новой коллекции бренда. Внимания заслуживают огромные оверсайз пиджаки с красивым красным градиентом (в последнее время мне очень нравятся розовый и красный цвета), меховые вещи, довольно агрессивные принты, которые филигранно подчеркивают твою дикую натуру, шелковые, будто китайские платья. Еще я большой фанат Ann Demeulemeester, но это классическая история, в которой не сильно что-то меняется из сезона в сезон, из коллекции в коллекцию. И бренд, конечно, про монохром, а не про модный сейчас цвет. Поэтому отличный вариант — разбавлять Ann Demeulemeester вещами Acne. Сочетание спокойного с шумным и необычным всегда работает.
Фото: Надежда Дискант
Реклама. ОАО "ТД ЦУМ". ОГРН 1027739063208
Комментарии (0)