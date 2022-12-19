Создательница Atelier Biser Ксения Подвальная: «В Новый год можно позволить себе то, что в обычный день вы не наденете»

В преддверии Нового года мы задались вопросом: что носит дизайнер Ксения Подвальная, и какой наряд она посоветует выбрать для праздничной ночи? Узнали все и даже больше, встретившись с Ксенией в ДЛТ. Бонусом выяснили, как правильно носить длинные перчатки, что покупать на ресейле и на коллекции каких модных домов обратить внимание.
Платье Saint Laurent, туфли Tom Ford, серьги, колье и браслет Mercury, клатч Benedetta Bruzziches (все — ДЛТ)
Новогодний наряд в первую очередь должен соответствовать времяпрепровождению. Второй нюанс: решаем, будем праздновать на каблуках или нет. Ответы на эти вопросы помогут сразу отсеять неподходящие варианты. Конечно, в Новый год хочется чего-то яркого, выделяющегося и праздничного, поэтому можно позволить себе то, что в обычный день вы не наденете, и оттолкнуться от своих скрытых желаний.
Серьги, колье и браслет Mercury (все — ДЛТ)
Основа праздничного образа — платье. Впереди у нас вечернее мероприятие, так что, выбирая вечерний наряд, мы не нарушаем никаких правил дресс-кода. Дополнить платье можно супер актуальным сейчас аксессуаром — высокими театральными перчатками. Однако, нужно помнить, что трапеза в перчатках — дело непростое, и учитывать это. На перчатки можно надеть украшения — красиво смотрятся массивные перстни и браслеты. Но опять же, лучше заранее предусмотреть, как быть с украшениями, если вы планируете в течение ночи все-таки снимать аксессуар.
Я поддерживаю тренд на покупку одежды и аксессуаров из архивных коллекций великих модных домов. Речь не о вещах позапрошлого сезона, которые уже все переносили, а о вещах уникальных и архивных. На ресейл-платформах вроде TSUM Collect есть стоящие и даже коллекционные экземпляры. Например, я недавно купила кожаную юбку Alaïa 86-го года, теперь думаю, куда же ее надеть. Вообще в последнее время мне близки предметы гардероба именно Alaïa авторства самого Аззедина (Аззедин Алайя — основатель и дизайнер модного дома Alaïa, — прим. ред.) 80-ых годов. Любуюсь и получаю удовольствие.
Серьги и колье Mercury (все —ДЛТ)
На ресейле советую покупать и сумки, причем классических моделей — они служат долго, не устаревают. Обувь тоже лучше выбирать классическую, дополнять ее можно специальными сменными аксессуарами, что помогает разнообразить образ. Такие аксессуары, например, есть у Attico (бренд также представлен в TSUM Collect). Сейчас очень модно дарить вторую жизнь винтажному меху. Но не забывайте, что для практичности в таких изделиях необходим утеплитель, особенно в нашей климатической зоне. Тогда вы сможете надеть обновленную шубу даже с самым легким вечерним платьем.
Не люблю, когда дизайнеры делают дословные цитаты на мировые бренды. Например, вышла коллекция Gucci и кто-то тут же повторяет ее. Даже если две-три вещи у этого дизайнера уникальные и крутые, копипаст портит общее впечатление от его работы и очень печалит.
Браслет Mercury, клатч Benedetta Bruzziches (все — ДЛТ)
Мне нравится, что сейчас делают такие дома как LOEWE, Saint Laurent, Alaïa, у Fendi несколько последних коллекций очень классные. Вообще в своих предпочтениях я больше ориентируюсь на конкретные коллекции и эстетику конкретного модного дома, чем на дизайнеров. Один и тот же модельер, работая в том или ином бренде, должен основываться на его архивах. Поэтому каждый раз он показывает разный результат. Самобытных творцов, которые постоянно поддерживают интерес к дому и непрерывно выпускают сильные коллекции, к сожалению, единицы. Я все-таки приверженец модных домов. Здорово, когда они находят тех креативных директоров, которые умело работают с архивами, соответствуют их посылу и ценностям — как моральным, так и финансовым.
Фото: Надежда Дискант
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