Создательница Atelier Biser Ксения Подвальная: «В Новый год можно позволить себе то, что в обычный день вы не наденете»

Мне нравится, что сейчас делают такие дома как LOEWE, Saint Laurent, Alaïa, у Fendi несколько последних коллекций очень классные. Вообще в своих предпочтениях я больше ориентируюсь на конкретные коллекции и эстетику конкретного модного дома, чем на дизайнеров. Один и тот же модельер, работая в том или ином бренде, должен основываться на его архивах. Поэтому каждый раз он показывает разный результат. Самобытных творцов, которые постоянно поддерживают интерес к дому и непрерывно выпускают сильные коллекции, к сожалению, единицы. Я все-таки приверженец модных домов. Здорово, когда они находят тех креативных директоров, которые умело работают с архивами, соответствуют их посылу и ценностям — как моральным, так и финансовым.