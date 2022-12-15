Создательница курорта «Первая линия» Мария Грудина о хайлайтах новогоднего наряда, брендах-фаворитах и искренности в образе

Мария Грудина — узнаваемая героиня рейтинга Best Dressed и вообще всех рейтингов самых-самых модных. Все благодаря знаковому стилю создательницы и идеолога курорта «Первая линия», в основе которого свадебная эстетика, кружева, шелка и светлые оттенки. Главная нимфа Петербурга одинаково хороша как в платья в пол, так и в экстремальном мини. Как ей это удается и что она наденет в новогоднюю ночь, мы узнали, встретившись с Марией в ДЛТ. В сверкающем платье Bottega Veneta Грудина ослепила даже бывалых!
Платье Bottega Veneta, ботфорты Le Silla, серьги Mercury, сумка и кольцо Alexander McQueen (все — ДЛТ)
Моя эстетика — нарядно-свадебная, шелк, сливочные и белые оттенки. Если нужно привлечь мое внимание к вещи — сделайте ее похожей на свадебное платье, расшейте жемчугом и вышивкой! Немного блеска тоже не помешает, но истинный исходит только от человека. В Новом году важно как самим сиять, так и сиять в своих нарядах подлинным и благородным светом.
Платье — символ праздника, женственности, красоты, поэтому все Новые года без исключения я встречаю именно в платье. Оно отражает внутреннюю принцессу, которую можно в новогоднюю ночь проявить вовне. В этот раз советую украсить свою руку сияющим прозрачным перстнем. Надеваем его на указательный палец, чтобы задать самим себе жизненное направление, ознаменовать начало нового. Украшение должно стать для вас символом — массивным, весомым и значимым.
Я пересмотрела свое отношение в потреблению, но не из-за внешних обстоятельств, а из-за внутренних изменений. По-прежнему люблю наряжаться, но не акцентирую все свое внимание на этом. Фокус сместился на ментальное и физическое здоровье и способы его достижения. Это можно сделать и через одежду — когда ты в гармонии с собой, своим образом, имеешь свое видение и точно знаешь, чего хочешь. Самое главное в любом образе — соединенность с собой и проявленность. Еще сейчас для меня как никогда важна персонализация. Я стала больше шить. Делаю это в Петербурге у своих подруг — Татьяны Кочновой и Алены Феликсовой.
Дизайнер 2022 года — Алессандро Микеле. Мне нравилось, каким был Gucci при нем. Созданный им образ маскулинной женственности или женственной маскулинности очень привлекает. Gucci были моим фаворитом в предыдущие годы, сейчас я с трепетом жду того, что будет происходить с брендом дальше.
Celine — отличный day to day вариант, также выделяю Lanvin, а еще неожиданно для себя стала носить Chloe. Думаю, это связано с переосмыслением девичества, акцентом на женственности. Те марки, которые это подчеркивают, мне близки.
Выбираю только светлые оттенки, символизирующие для меня искренность. Хочется больше искренности в себе и вокруг, а белый цвет как раз олицетворяет максимальную обнаженность, добро и открытость. Таким образом постоянно напоминаю себе самой, что это то, к чему я стремлюсь.
Фото: Надежда Дискант
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