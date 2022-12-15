Создательница курорта «Первая линия» Мария Грудина о хайлайтах новогоднего наряда, брендах-фаворитах и искренности в образе

Я пересмотрела свое отношение в потреблению, но не из-за внешних обстоятельств, а из-за внутренних изменений. По-прежнему люблю наряжаться, но не акцентирую все свое внимание на этом. Фокус сместился на ментальное и физическое здоровье и способы его достижения. Это можно сделать и через одежду — когда ты в гармонии с собой, своим образом, имеешь свое видение и точно знаешь, чего хочешь. Самое главное в любом образе — соединенность с собой и проявленность. Еще сейчас для меня как никогда важна персонализация. Я стала больше шить. Делаю это в Петербурге у своих подруг — Татьяны Кочновой и Алены Феликсовой.