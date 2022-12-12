Премьера! Театральный дебют художницы Юлдус Бахтиозиной в историческом особняке: супермодель Oldushka, царевны, шубы и чёрный лебедь

Надевайте меха и приходите 23 декабря в исторический особняк Лопухина-Нарышкина: там пройдет перформанс Юлдус Бахтиозиной «Шуба на кону» и состоится премьерный показ новой видео-инсталляции «Рискуя собственной шубой».
Зрители увидет перформанс, выстроенный на границе сказочного фольклора и актуальной философии, в сопровождении аудиовизуальной сценографии молодого медиа художника Артема Мороза и современной хореографии артистки и со-хореографа Владимира Варнавы Ксаны Ковалевой. Этномузыканты исполнят песни-плачи, которые отправят зрителей в путешествие по чертогам собственной памяти. За музыкальное сопровождение отвечает Заур Парсиати — постоянный композитор работ Юлдус.
Во второй части вечера — премьера видео-инсталляции «Рискуя собственной шубой», созданная с отсылкой к одноименной книге философа Нассима Талеба. В работе Юлдус символом риска становится шуба, а среди актеров модель агентства Oldushka Валентина Ясень и сама Юлдус Бахтиозина.
Над бьюти-образами героинь работала арт-визажист Глаша Гурьянова. Среди ее работ сенсационные проекты с Ренатой Литвиновой, Little Big, Татарки и обложка февральского номера «Собака.ru».
Юлдус Бахтиозина
«Я предлагаю пройти каждому собственный путь, прослушав колыбельный, свадебный и похоронный плачи, и, соответственно, справится с фазами неопределённости и распознавания чуши, изучить симметрию в отношениях и прийти к очищению, поставив свою «шубу» на кон. На этом пути вы встретите сказочных Царевен, оказавшихся в самых различных обстоятельствах и вынужденных мыслить философией Нассима Талеба. Их путь, выстланный дорогой из борщевика, ведёт в обшарпанные декорации, где слышны колыбельные и изредка заметны движения чёрных лебедей»
Также в программе вечера коктейли, настойки и артист-ток с Юлдус Бахтиозиной. Купить билеты можно по ссылке.
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