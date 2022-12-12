Премьера! Театральный дебют художницы Юлдус Бахтиозиной в историческом особняке: супермодель Oldushka, царевны, шубы и чёрный лебедь

Зрители увидет перформанс, выстроенный на границе сказочного фольклора и актуальной философии, в сопровождении аудиовизуальной сценографии молодого медиа художника Артема Мороза и современной хореографии артистки и со-хореографа Владимира Варнавы Ксаны Ковалевой. Этномузыканты исполнят песни-плачи, которые отправят зрителей в путешествие по чертогам собственной памяти. За музыкальное сопровождение отвечает Заур Парсиати — постоянный композитор работ Юлдус.

Во второй части вечера — премьера видео-инсталляции «Рискуя собственной шубой», созданная с отсылкой к одноименной книге философа Нассима Талеба. В работе Юлдус символом риска становится шуба, а среди актеров модель агентства Oldushka Валентина Ясень и сама Юлдус Бахтиозина.

Над бьюти-образами героинь работала арт-визажист Глаша Гурьянова. Среди ее работ сенсационные проекты с Ренатой Литвиновой, Little Big, Татарки и обложка февральского номера «Собака.ru».