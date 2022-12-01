Мария Абашова — героиня обложки декабрьского журнала «Собака.ru»

Прима-балерина Мария Абашова, восстановившись после двух серьезных травм, триумфально вернулась на сцену родного Театра Бориса Эйфмана, который в этом году отмечает 45 лет: станцевала эпичную Аркадину в премьере «Чайки», получила за эту роль премию «Золотой софит» и традиционно блистает в партиях Анны Карениной и Императрицы в «Русском Гамлете». А еще заслуженная артистка России, мать троих детей (и главный балетный блогер страны!) дебютировала в кино — в сериале «Монастырь», который в первый же день побил рекорд по просмотрам, обогнав «Дом Дракона».