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Мария Абашова — героиня обложки декабрьского журнала «Собака.ru»

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Прима-балерина Мария Абашова, восстановившись после двух серьезных травм, триумфально вернулась на сцену родного Театра Бориса Эйфмана, который в этом году отмечает 45 лет: станцевала эпичную Аркадину в премьере «Чайки», получила за эту роль премию «Золотой софит» и традиционно блистает в партиях Анны Карениной и Императрицы в «Русском Гамлете». А еще заслуженная артистка России, мать троих детей (и главный балетный блогер страны!) дебютировала в кино — в сериале «Монастырь», который в первый же день побил рекорд по просмотрам, обогнав «Дом Дракона». 

Полина Набока

Серьги Mercury из коллекции Classic

На обложке Мария в серьгах Mercury из коллекции Classic и акцентное колье Letsgodress Getman Jewels. 

Мария Абашова 

 

Ты не будешь примой, если ходишь вечерами в рестораны или позволяешь себе пару бокалов вина. Невозможно. Жесточайшая дисциплина.

Полное интервью и съемку с Марией Абашовой читайте и смотрите в декабрьском номере (в продаже с 1 декабря) и на сайте «Собака.ru».

Фото: Полина Набока

Стиль: Дарья Пашина

Визаж и волосы: Ольга Глазунова

Ассистент визажиста: Полина Панченко

Ассистент стилиста: Максим Лященко

Свет: Максим Самсонов (Skypoint)

Продюсер: Маргарита Саратова

Ретушь: Жанна Галай

Свет: Максим Самсонов (Skypoint) 

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