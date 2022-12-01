Мария Абашова — героиня обложки декабрьского журнала «Собака.ru»

Прима-балерина Мария Абашова, восстановившись после двух серьезных травм, триумфально вернулась на сцену родного Театра Бориса Эйфмана, который в этом году отмечает 45 лет: станцевала эпичную Аркадину в премьере «Чайки», получила за эту роль премию «Золотой софит» и традиционно блистает в партиях Анны Карениной и Императрицы в «Русском Гамлете». А еще заслуженная артистка России, мать троих детей (и главный балетный блогер страны!) дебютировала в кино — в сериале «Монастырь», который в первый же день побил рекорд по просмотрам, обогнав «Дом Дракона».
Серьги Mercury из коллекции Classic
На обложке Мария в серьгах Mercury из коллекции Classic и акцентное колье Letsgodress Getman Jewels.
Мария Абашова
Ты не будешь примой, если ходишь вечерами в рестораны или позволяешь себе пару бокалов вина. Невозможно. Жесточайшая дисциплина.
Полное интервью и съемку с Марией Абашовой читайте и смотрите в декабрьском номере (в продаже с 1 декабря) и на сайте «Собака.ru».
Фото: Полина Набока
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Ольга Глазунова
Ассистент визажиста: Полина Панченко
Ассистент стилиста: Максим Лященко
Свет: Максим Самсонов (Skypoint)
Продюсер: Маргарита Саратова
Ретушь: Жанна Галай
Свет: Максим Самсонов (Skypoint)
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