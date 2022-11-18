Хлое Севиньи - 48! За что мы так любим ее стиль?

Один из исторических выходов – в розовом мини-платье Miu Miu с гигантским черным бантом в 2019 на премьере «Однажды в Голливуде» – можно включать в методичку по красным дорожкам. Ее беременность прошла еще моднее, чем у Рианны (отдельное сердечко за выбор имени сына: Ваня), но не успела всем надоесть. Список кампейнов актрисы обширнее, чем ее фильмография. Кажется, что она – вечная Miu Miu girl, на самом деле в ее списке все от Calvin Klein до Marc Jacobs и от Uniqlo до Chloe: только за последний месяц Хлое появилась у H&M и Loewe. Вроде бы она повсюду, но так и не стала мейнстримом: каждое ее появление – нечаянная радость и отдельное модное приключение.