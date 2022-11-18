Хлое Севиньи - 48! За что мы так любим ее стиль?

Хлое Севиньи, главной детке из одноименного фильма Ларри Кларка, сегодня 48! Она – лауреат всех существующих best dressed lists, чемпионка красных дорожек, муза каждого второго дизайнера и ветеран стиля с более чем тридцатилетним опытом. Любуемся безупречной историей выходов актрисы.
Хлое Севиньи было 17, когда журнал The New Yorker назвал ее самой крутой девчонкой в мире. С тех пор мало что изменилось: стиль, который она однажды сформулировала как «радикально-экспериментальный», не мельчает, не устаревает и не бронзовеет. Возьмите любой тренд сезона, а затем посмотрите, как Хлое Севиньи отработала его еще лет десять назад. Например, на ее архивах можно поучиться носить микро-мини, корсеты, прозрачное и белье напоказ: при всей смелости, она выглядит эталонно и почти не допускает ошибок.
Один из исторических выходов – в розовом мини-платье Miu Miu с гигантским черным бантом в 2019 на премьере «Однажды в Голливуде» – можно включать в методичку по красным дорожкам. Ее беременность прошла еще моднее, чем у Рианны (отдельное сердечко за выбор имени сына: Ваня), но не успела всем надоесть. Список кампейнов актрисы обширнее, чем ее фильмография. Кажется, что она – вечная Miu Miu girl, на самом деле в ее списке все от Calvin Klein до Marc Jacobs и от Uniqlo до Chloe: только за последний месяц Хлое появилась у H&M и Loewe. Вроде бы она повсюду, но так и не стала мейнстримом: каждое ее появление – нечаянная радость и отдельное модное приключение.
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