Тейлор Свифт, Рита Ора и другие гости премии MTV EMA

Вчера в Дюссельдорфе в PSD Bank Dome прошла церемония награждения премии MTV Europe Music Awards. Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт: она забрала сразу три награды – в номинациях «Лучший поп-исполнитель», «Лучший исполнитель» и «Лучшее видео». На красной дорожке певица тоже выделилась: она выбрала платье-кольчугу с крупными зелеными кристаллами David Koma. С интересом (и истерическим смехом) разглядываем образы гостей церемонии.
Ведущими премии были Рита Ора (в архивном Elie Saab) и Тайка Вайтити (тоже ничего плохого), которые удачно отвлекали от нарядов гостей. А уж там было, чем поживиться! Израильская певица Noa Kirel позировала в брюках из запрещенки: лучших фото Канье Уэста. Биби Рекса пришла в синем чулке-цветке, а Рикардо Симонетти в костюме из денег и уютном абажуре.
Ники Минаж получила награды MTV EMA в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшая хип-хоп-композиция» за трек. Лучшим живым исполнением жюри посчитало выступление Гарри Стайлза. Особую премию MTV EMA’s Generation Change получили три активистки из Украины: Лина Дешвар, Анна Кутова и Анфиса Яковина.
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