Тейлор Свифт, Рита Ора и другие гости премии MTV EMA

Ведущими премии были Рита Ора (в архивном Elie Saab) и Тайка Вайтити (тоже ничего плохого), которые удачно отвлекали от нарядов гостей. А уж там было, чем поживиться! Израильская певица Noa Kirel позировала в брюках из запрещенки: лучших фото Канье Уэста. Биби Рекса пришла в синем чулке-цветке, а Рикардо Симонетти в костюме из денег и уютном абажуре.