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Тейлор Свифт, Рита Ора и другие гости премии MTV EMA

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Вчера в Дюссельдорфе в PSD Bank Dome прошла церемония награждения премии MTV Europe Music Awards. Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт: она забрала сразу три награды  – в номинациях «Лучший поп-исполнитель», «Лучший исполнитель» и «Лучшее видео». На красной дорожке певица тоже выделилась: она выбрала платье-кольчугу с крупными зелеными кристаллами David Koma. С интересом (и истерическим смехом) разглядываем образы гостей церемонии. 

Getty Images

Тейлор Свифт

Getty Images

Марина Грегори

Getty Images

Che Lingo

Getty Images

Пэм Кауфман

Getty Images

Мэтью Белами и Доминик Говард

Getty Images

Биби Рекса

Getty Images

Харриет Роуз

Getty Images

Рикардо Симонетти 

Getty Images

Аяна

Ведущими премии были Рита Ора (в архивном Elie Saab) и Тайка Вайтити (тоже ничего плохого), которые удачно отвлекали от нарядов гостей. А уж там было, чем поживиться! Израильская певица Noa Kirel позировала в брюках из запрещенки: лучших фото Канье Уэста. Биби Рекса пришла в синем чулке-цветке, а Рикардо Симонетти в костюме из денег и уютном абажуре. 

Getty Images

Рита Ора и Тайка Вайтити

Getty Images

Gayle

Getty Images

Элизабет Варела

Getty Images

Ноа Кирел

Getty Images

Лола Лолита

Getty Images

Джек Фаулер

Getty Images

Майя Джама

Getty Images

Бекка Дадли

Getty Images

Хьюго Глосс

Ники Минаж получила награды MTV EMA в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшая хип-хоп-композиция» за трек. Лучшим живым исполнением жюри посчитало выступление Гарри Стайлза. Особую премию MTV EMA’s Generation Change получили три активистки из Украины: Лина Дешвар, Анна Кутова и Анфиса Яковина. 

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