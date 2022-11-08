Красная дорожка премии CFDA 2022 (на самом деле белая)

Сегодня ночью в Нью-Йорке в ресторане Casa Cipriani прошла церемония вручения премии Американского совета модных дизайнеров (CFDA), который в этом году отмечает свое 60-летие. Вечер провела актриса Наташа Лион, а среди гостей были замечены Анна Винтур, Ирина Шейк, семья Кардашьян-Дженнер и Шер.
Лучшим дизайнером женской одежды стала креативный директор бренда Khaite Кэтрин Холштейн, а мужской — создательница бренда Bode Эмили Адамс Боде. Награду по названием «Икона стиля» заслуженно получил Ленни Кравиц, а Ким Кардашьян отметили за инновационный подход в ее марке Skims. Лучшим новым дизайнером назвали Елену Велес, лучшим дизайнером аксессуаров — креативного директорa Luar Рауля Лопеса, а лучшим стилистом — Лоу Роуча. Статуэтку за вклад в развитие индустрии моды посмертно получил Вирджил Абло.
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