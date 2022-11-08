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Красная дорожка премии CFDA 2022 (на самом деле белая)

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Сегодня ночью в Нью-Йорке в ресторане Casa Cipriani прошла церемония вручения премии Американского совета модных дизайнеров (CFDA), который в этом году отмечает свое 60-летие. Вечер провела актриса Наташа Лион, а среди гостей были замечены Анна Винтур, Ирина Шейк, семья Кардашьян-Дженнер и Шер.

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Ленни Кравиц в LaQuan Smith

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Джиджи Хадид в Thom Browne

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Кристина Риччи в Rodarte

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Кэсси в Annakiki

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Шер в Chrome Hearts

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Холли Бейли в Carolina Herrera

Getty Images

Крис Дженнер в Schiaparelli 

Getty Images

Оливия Калпо в Et Ochs

Getty Images

Эмили Боде

Getty Images

Кеке Палмер в Carolina Herrera

Лучшим дизайнером женской одежды стала креативный директор бренда Khaite Кэтрин Холштейн, а мужской — создательница бренда Bode Эмили Адамс Боде. Награду по названием «Икона стиля» заслуженно получил Ленни Кравиц, а Ким Кардашьян отметили за инновационный подход в ее марке Skims. Лучшим новым дизайнером назвали Елену Велес, лучшим дизайнером аксессуаров — креативного директорa Luar Рауля Лопеса, а лучшим стилистом — Лоу Роуча. Статуэтку за вклад в развитие индустрии моды посмертно получил Вирджил Абло.

Getty Images

Ким Кардашьян в Dolce & Gabbana

Getty Images

Лоу Роуч

Getty Images

Аманда Сейфрид в Michael Kors

Getty Images

Кайли Дженнер в Thierry Mugler vintage

Getty Images

Вера Вонг 

Getty Images

Джулия Фокс в Valerievi

Getty Images

Ирина Шейк в Patrow

Getty Images

Угбад Абди в Michael Kors Collection

Getty Images

Анна Винтур 

Getty Images

Патти Уилсон в Schiaparelli

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