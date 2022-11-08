Красная дорожка премии CFDA 2022 (на самом деле белая)

Сегодня ночью в Нью-Йорке в ресторане Casa Cipriani прошла церемония вручения премии Американского совета модных дизайнеров (CFDA), который в этом году отмечает свое 60-летие. Вечер провела актриса Наташа Лион, а среди гостей были замечены Анна Винтур, Ирина Шейк, семья Кардашьян-Дженнер и Шер.