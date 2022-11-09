Кэтрин Хольштейн из Khaite - лучший дизайнер женской одежды по версии CFDA. Почему она?

Khaite - греческое слово, обозначающее длинные волосы, развевающиеся на ветру: образ такой же вечный, как иные вещи марки. Доведенная до совершенства база – вот концепция, с которой Кэтрин Гольштейн запускала бренд Khaite (ко всем прочим смыслам звучащий как Кейт) в 2016-м. Уже тогда были заложены основы всего того, что к началу 20-х превратило марку в эталон современного люкса и евангелиста новой сексуальности. Приталенные костюмы хирургического кроя, неотразимый кашемир и джинсы, стремящиеся к идеальным были главными героями уже самой первой коллекции.

Кэтрин Хольштейн родилась в Калифорнии, росла между западным побережьем и Лондоном, но выбрала Нью-Йорк в качестве отправной точки Khaite. Пока остальные стеснялись быть частью насквозь коммерческой американской моды, Кэтрин цитировала атмосферу и фасоны улиц Нью-Йорка из фильмов вроде «Клют», «Таксист» и «После работы». Khaite появился, когда понятие «секси» было на грани отмены: время зари движения #metoo и войны с объективацией женского тела. В моде доминировали пост-олд Celine настроения, все хотели оверсайз и буквального расширения личных границ вместо облегающего, прозрачного и откровенного приглашения их нарушить.