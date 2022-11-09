Кэтрин Хольштейн из Khaite - лучший дизайнер женской одежды по версии CFDA. Почему она?

В мире общих категорий Кэтрин Хольштейн отвечает за новую феминность и ненавязчивую сексуальность, а в мире нашего гардероба – за небанальный кашемир, идеальные прямые джинсы, кожаные куртки и лучшие шубы из искусственного меха (к весне к ним в комплект добавятся юбки-баллоны). Кэтрин – тот самый человек, который заставил модниц месяцами стоять в очереди за комбо из кардигана и вязаного лифчика. Как ей это удалось?
Khaite - греческое слово, обозначающее длинные волосы, развевающиеся на ветру: образ такой же вечный, как иные вещи марки. Доведенная до совершенства база – вот концепция, с которой Кэтрин Гольштейн запускала бренд Khaite (ко всем прочим смыслам звучащий как Кейт) в 2016-м. Уже тогда были заложены основы всего того, что к началу 20-х превратило марку в эталон современного люкса и евангелиста новой сексуальности. Приталенные костюмы хирургического кроя, неотразимый кашемир и джинсы, стремящиеся к идеальным были главными героями уже самой первой коллекции.
Кэтрин Хольштейн родилась в Калифорнии, росла между западным побережьем и Лондоном, но выбрала Нью-Йорк в качестве отправной точки Khaite. Пока остальные стеснялись быть частью насквозь коммерческой американской моды, Кэтрин цитировала атмосферу и фасоны улиц Нью-Йорка из фильмов вроде «Клют», «Таксист» и «После работы». Khaite появился, когда понятие «секси» было на грани отмены: время зари движения #metoo и войны с объективацией женского тела. В моде доминировали пост-олд Celine настроения, все хотели оверсайз и буквального расширения личных границ вместо облегающего, прозрачного и откровенного приглашения их нарушить.
Khaite модернизировал сексуальность: из вынужденной и зазывной она превратилась в естественную и непринужденную. Кэтрин была одной из первых, кто вспомнил про корсеты, ботфорты и прозрачное, но она научила нас видеть их красоту своими, а не предполагаемыми мужскими глазами: в ее исполнении это были удобные, комфортные вещи, к тому же интеллигентно и актуально стилизованные. И уже к 2019 году она убедила весь мир в том, что нет ничего сексуальнее бежевого кардигана поверх лифчика из кашемира. Фото Кэти Холмс в этой небанальной двойке мгновенно завирусилось и превратило Khaite из тихого фаворита модных критиков в предмет народной любви. Началась эпоха многомесячных листов ожидания, выходов звезд первой величины и экспоненциального роста бизнеса.
За 5 лет существования Khaite удалось невозможное: из американской марки пусть и доведенных до совершенства, но все же базовых, классических вещей она превратилась в предмет вожделения критиков, стилистов, звезд и всех сопричастных, а Кэтрин – в одного из главных дизайнеров поколения. Дело в том, что довольно быстро база стала обрастать узнаваемыми деталями: если джинсы, то с сияющей лаковой пуговицей, если топ или платье, то с изобретательным вырезом и линией плеча, если кашемир, то в меру неожиданных форм. У Кэтрин выходили вещи, которые словно видели вас и умели заботиться – ласковым прикосновением осознанно подобранных материалов, наглядным пониманием ваших жизненных обстоятельств и созданием неотразимого отражения в зеркале. К тому же, они отказывались выходить из моды: кашемировые двойки носят до сих пор. А за последние пару лет моды в коллекциях стало не меньше, чем базы: помимо изобретательных деталей в них появились акцентные вещи вроде гигантских сумок, балеток из кристаллов и питоновых платьев в пол. Все это заставило еще пристальнее следить за эволюцией марки. Ко всему прочему, Кэтрин – мастер атмосферы и идеальных референсов: то Эгона Шиле на приглашении напечатает, то Курта Кобейна на показе включит, то Скорсезе и Линча за кулисами процитирует. Кажется, дальше некуда, абсолютный чемпион, пусть забирает все призы, садись, вечная пять, но нет. Я забыла сказать, что она шьет лучшие пуховики.
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