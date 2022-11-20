Знакомьтесь, tmplt.! Новая марка базовой одежды от старых знакомых

Почему запустили коллекцию? Кто все придумал и сделал?

Запуск проекта tmplt. происходил одновременно интуитивно и стихийно. Я — сооснователь verlé, отвечаю за внутреннее и внешнее развитие бренда. В verlé мы всегда особое внимание уделяли униформе и мерчу, совершенствовали работу с кроем, материалами и каждый раз стремились улучшить финальный продукт. В феврале все вокруг резко изменилось, эмоциональное отчаяние трансформировалось в желание создавать, осмысливать все происходящее через одежду. Это была внутренняя потребность и необходимость — так появился tmplt. Возможность выразить себя, не думая о том, что надеть. Сделать видимыми личность, суть, свободу даже тогда, когда это кажется практически невозможным и бессмысленным. Проект tmplt. мы запускали маленькой командой — 4 человека, — внутри которой нет дизайнера одежды. Наверное, для меня самое важное в работе — когда отсутствие опыта не отталкивает и пугает, а вызывает любопытство и дает возможность свободнее смотреть.

На старте мы решили сфокусироваться на ключевых позициях — футболки, лонгсливы, боксеры, носки, штаны, рубашки — то, из чего можно составить повседневную базу. Вещи представлены в двух размерах — petite и tall. Мы искали баланс между многими параметрами, примеряли образцы на совершенно разных людях и корректировали вещи так, чтобы они круто сидели на всех. Некоторые позиции, такие как футболки, лонги и носки, доступны в паках. Нам было важным создать доступный и качественный продукт, показав при этом, какими разными мы можем быть. Отдельное внимание было уделено палитре, поэтому каждая вещь работает как самостоятельно, так и в полноценном луке.

Как выбирали название?

Tmplt. (template) — это лекало, шаблон, эталон. Наш фокус был направлен на проектирование вещей, конструкторскую работу, мы искали свою форму, думали о смыслах. Когда стали тестировать и носить свою одежду, пришло понимание, что крой позволяет почувствовать то, к чему мы стремились с самого начала — легкость, невесомость, свободу и уверенность. Название отражает суть и дополняет характер вещей.