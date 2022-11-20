Знакомьтесь, tmplt.! Новая марка базовой одежды от старых знакомых

Анастасия Яковлева, соосновательница и брендкуратор verlé, запустила марку одежды tmplt.: «Базовая одежда — такая же необходимость, как чашка кофе». Был дрип, стал дроп!
Почему запустили коллекцию? Кто все придумал и сделал?
Запуск проекта tmplt. происходил одновременно интуитивно и стихийно. Я — сооснователь verlé, отвечаю за внутреннее и внешнее развитие бренда. В verlé мы всегда особое внимание уделяли униформе и мерчу, совершенствовали работу с кроем, материалами и каждый раз стремились улучшить финальный продукт. В феврале все вокруг резко изменилось, эмоциональное отчаяние трансформировалось в желание создавать, осмысливать все происходящее через одежду. Это была внутренняя потребность и необходимость — так появился tmplt. Возможность выразить себя, не думая о том, что надеть. Сделать видимыми личность, суть, свободу даже тогда, когда это кажется практически невозможным и бессмысленным. Проект tmplt. мы запускали маленькой командой — 4 человека, — внутри которой нет дизайнера одежды. Наверное, для меня самое важное в работе — когда отсутствие опыта не отталкивает и пугает, а вызывает любопытство и дает возможность свободнее смотреть.
На старте мы решили сфокусироваться на ключевых позициях — футболки, лонгсливы, боксеры, носки, штаны, рубашки — то, из чего можно составить повседневную базу. Вещи представлены в двух размерах — petite и tall. Мы искали баланс между многими параметрами, примеряли образцы на совершенно разных людях и корректировали вещи так, чтобы они круто сидели на всех. Некоторые позиции, такие как футболки, лонги и носки, доступны в паках. Нам было важным создать доступный и качественный продукт, показав при этом, какими разными мы можем быть. Отдельное внимание было уделено палитре, поэтому каждая вещь работает как самостоятельно, так и в полноценном луке.
Как выбирали название?
Tmplt. (template) — это лекало, шаблон, эталон. Наш фокус был направлен на проектирование вещей, конструкторскую работу, мы искали свою форму, думали о смыслах. Когда стали тестировать и носить свою одежду, пришло понимание, что крой позволяет почувствовать то, к чему мы стремились с самого начала — легкость, невесомость, свободу и уверенность. Название отражает суть и дополняет характер вещей.
Легко было найти материалы?
Основной критерий — это комфорт, прежде всего это максимально натуральные дышащие ткани, 97–100% хлопок во всей линейке. Закупка происходила в самый нестабильный период, еще до момента утвержденных изделий. Валютные колебания научили принимать решения быстро, было ощущение, что работаешь на бирже. Ассортимент резко сократился, это была охота за нужными оттенками тканей, нам повезло и мы успели полностью выкупить ткань из Германии под штаны и рубашки, больше такого материала не ожидается.
Как устроен ретейл tmplt.? Будете и дальше продавать сами?
Мы стартуем с онлайн-магазина, нам важно развивать доступность, чтобы вещи tmplt. можно было заказать не только в Петербурге или Москве. Интересно переосмысливать пользовательский опыт, уходить от привычной схемы с собственными шоурумами.
В этом плане мне ближе развитие бренда через онлайн-ретейл, базовая одежда — такая же необходимость, как чашка кофе. Мне кажется, было бы здорово заказать белую футболку удобного кроя за 15 минут, разве нет?
Что вы носите сами? Любите одежду?
У меня спокойные отношения с одеждой, в последнее время фокусируюсь на том, чтобы сократить количество вещей, которые ношу. В моем гардеробе много черного и белого свободного кроя — это то, что не отвлекает, в чем чувствуешь себя уверенно и удобно. Мне часто хочется минимизировать или исключить выбор вообще и просто сфокусироваться на чем-то важном. У меня есть привычка спрашивать себя по утрам «как я себя чувствую» — это определяет то, что я надену. Есть любимая вещь — джинсы & Other Stories и штаны tmplt. Люблю Martin Margiela, Helmut Lang, Acne Studios, Les Benjamins, Ttswtrs.
Расскажите про tmplt. и Петербург. Насколько крепко город вшит в бренд?
Я здесь родилась, поэтому вся моя деятельность так или иначе связана с Петербургом. Контекст намечает фон для того, что создаешь ты. Можно сливаться с этим фоном и растворяться, можно наоборот работать контрастным пятном. Мне интересно искать что-то посередине, быть органичной частью этого, не теряя свою индивидуальность. В этих мыслях формируется понимание, какой и «для чего» наш бренд. В Петербурге нет выраженной сезонности, поэтому универсальный базовый гардероб — повседневность и потребность каждого. Это определяет и ритм развития tmplt: мы не привязываем дропы к временам года, а просто идем в своем темпе, непрерывно создавая то, что необходимо сейчас и всегда. Сделать закрытый показ коллекции tmplt. на Канонерском острове, на складе кофейного производства verlé было спонтанным, но логичным желанием. Ровные ряды гофрокоробов, паллеты, металлические стеллажи, до потолка заполненные товаром, проходы между которыми и стали нашим подиумом. Это была внутренняя точка отсчета, порыв, нам было важно самим увидеть целостно картину и познакомить всех в verlé с тем, что мы делаем.
Что будет?
Уровень планирования сейчас предельно короткий, мы будем адаптироваться и меняться, готовиться к следующему дропу. Нам важно, чтобы качественные базовые вещи были в большей доступности. Отдельно формируем направление корпоративного мерча.
Кто будет носить tmplt.?
tmplt. — для разных, чем большему количеству людей будет комфортно и удобно носить наши вещи, тем ближе мы будем к своей цели.
Креативный продюсер: Анастасия Киселева
Фото: Полина Сиротина, Марианна Жаркова
Модели: Саша Самойлова, Иван Першин
Копирайтер: Вера Пермякова
Тем временем альянсы гастро и моды набирают обороты! Совет да любовь!
«ПИФ-ПАФ» И «ПИФ ПАФ СУПЕРШОП»
Бар-парикмахерская «Пиф-паф», где с самого основания за одной стойкой встречались представители петербургской буржуазии и творческой интеллигенции, в этом году отмечает девять лет. Второй проект, лакшери-комиссионка «Пиф Паф Супершоп», которой заведует Света Бекасова, празднует шестилетие и уже разросся на два помещения — по соседству с баром на канале Грибоедова, 31, и на третьем этаже на Садовой, 21.
ARNY PRAHT И OSH
Узбекское необистро Osh и петербургский бренд сумок и аксессуаров из экокожи Arny Praht — начинания Анны и Влада Прахт. Отведать фэшн-плов можно на Малом проспекте П.С., 54, в «Балагане», а закупиться классными сумками — в шоурумах Arny Praht в ТPЦ «Галерея», ТРК «Лето» и «Европолис».
LU.CO И FORCED FUN COMMUNITY
Архитектор Ольга Кулиш (которую мы знаем по студии Akme) очень хотела создать что-то яркое и порадовать себя и всех вокруг во время ковида и в результате стала владелицей сразу двух проектов: кофейни «Люди Кофе» (aka Lu.Co), которой уже больше семи лет, в Басковом переулке, 1/3, и бренда цветущих платков Forced Fun Community.
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