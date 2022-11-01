Хайди Клум — червь, Кендалл Дженнер — огурец, а Джиган — Бэтмен. Посмотрите, как оделись звезды на Хэллоуин!

Все выходные не могли оторваться от экранов — разглядывали хэллоуинские наряды на чужих праздниках. Модель Хайди Клум выбрала костюм дождевого червя, а вся семья Джигана превратилась в размерную линейку супергероев. И хотя у нас в этом году много претендентов на звание самой страшной ночи, мы рады даже мысленно отправиться в мир, где взрослые переодеваются в любимых персонажей и выпрашивают друг у друга сладости.
Карди Би в образе Мардж Симпсон
Карди Би в образе Мардж Симпсон
Хайди Клум в костюме червя и Том Каулитц в костюме рыбака-утопленника
Ким Кардашьян в образе Мистик из «Людей Икс»
Кайли Дженнер в образе Эльвиры повелительницы тьмы
Винни Харлоу в образе Клеопатры
Ирина Шейк в образе Бетти Пейдж
Лиззо в образе Мисс Пигги
Хейли Бибер в образе Петиции Касты с кутюрного показа Yves Saint Laurent в 1999-м
Особой популярностью пользовался костюм Мардж Симпсон: его примерили сразу две знаменитости — Карди Би и Лиззо. Отдельный лайк ставим Кендалл Дженнер, которая оделась в костюм огурца по следам мемов, где модель пыталась порезать огурец (спойлер: безуспешно).
Кендалл Дженнер в образе огурца
Джиган и его семья в образе супергероев (всего на фото 4 Суперженщины, 1 Бэтмен и 1 Супермен)
Дина Саева в костюме беременной девушки
Кардиган Би в образе Мардж Симпсон
Кристина Агилера в образе Дивы Плавалагуны
Меган Фонс и Machine Gyn Kelly в образах Памелы Андерсон и Томми Ли
Ники Минаж в образе Золушки
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