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Хайди Клум — червь, Кендалл Дженнер — огурец, а Джиган — Бэтмен. Посмотрите, как оделись звезды на Хэллоуин!

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Все выходные не могли оторваться от экранов — разглядывали хэллоуинские наряды на чужих праздниках. Модель Хайди Клум выбрала костюм дождевого червя, а вся семья Джигана превратилась в размерную линейку супергероев. И хотя у нас в этом году много претендентов на звание самой страшной ночи, мы рады даже мысленно отправиться в мир, где взрослые переодеваются в любимых персонажей и выпрашивают друг у друга сладости. 

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Карди Би в образе Мардж Симпсон

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Карди Би в образе Мардж Симпсон

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Хайди Клум в костюме червя и Том Каулитц в костюме рыбака-утопленника

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Ким Кардашьян в образе Мистик из «Людей Икс»

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Кайли Дженнер в образе Эльвиры повелительницы тьмы 

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Винни Харлоу в образе Клеопатры

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Ирина Шейк в образе Бетти Пейдж

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Лиззо в образе Мисс Пигги

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Хейли Бибер в образе Петиции Касты с кутюрного показа Yves Saint Laurent в 1999-м

Особой популярностью пользовался костюм Мардж Симпсон: его примерили сразу две знаменитости — Карди Би и Лиззо. Отдельный лайк ставим Кендалл Дженнер, которая оделась в костюм огурца по следам мемов, где модель пыталась порезать огурец (спойлер: безуспешно). 

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Кендалл Дженнер в образе огурца

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Джиган и его семья в образе супергероев (всего на фото 4 Суперженщины, 1 Бэтмен и 1 Супермен)

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Дина Саева в костюме беременной девушки

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Кардиган Би в образе Мардж Симпсон

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Кристина Агилера в образе Дивы Плавалагуны

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Меган Фонс и Machine Gyn Kelly в образах Памелы Андерсон и Томми Ли

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Ники Минаж в образе Золушки

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