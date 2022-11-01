Хайди Клум — червь, Кендалл Дженнер — огурец, а Джиган — Бэтмен. Посмотрите, как оделись звезды на Хэллоуин!

Все выходные не могли оторваться от экранов — разглядывали хэллоуинские наряды на чужих праздниках. Модель Хайди Клум выбрала костюм дождевого червя, а вся семья Джигана превратилась в размерную линейку супергероев. И хотя у нас в этом году много претендентов на звание самой страшной ночи, мы рады даже мысленно отправиться в мир, где взрослые переодеваются в любимых персонажей и выпрашивают друг у друга сладости.