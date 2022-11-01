Героиня обложки ноябрьского номера «Собака.ru» — Катя IOWA. И она готовится стать мамой!

Что происходило после клипа «Улыбайся», который посмотрели головокружительные 48 миллионов человек? Например, Катя стала активисткой экологического движения, написав трек «Маяки» как манифест сортировки мусора и утилизации пластика. А теперь IOWA берется за социальные проекты: думает открыть музыкальные комнаты для детей из малообеспеченных семей в каждом районе Петербурга.
В декабре в коллаборации с дизайнером Stan Manch выпускает свой первый фэшн-дроп — сумку-кристалл, которая будет существовать и в обычной, и в виртуальной реальности. И самое главное — весной Катя готовится стать мамой!
Для обложки коллекционного ноябрьского номера «Собака.ру», посвященного гастропремии «Что где есть в Петербурге?», Катя позирует в платье Ushatava, моносерьге бренда Тани Яковлевой, кольцах и наперстках Black Form, которые мы нашли в 8 Store.
Катя Иванчикова
«Закон квантовой запутанности я поняла так: любовь можно почувствовать и передать, даже находясь на другом конце земного шара»
Полное интервью и съемку с Катей IOWA читайте и смотрите в ноябрьском номере (в продаже с 1 ноября) и на сайте «Собака.ru».
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