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Героиня обложки ноябрьского номера «Собака.ru» — Катя IOWA. И она готовится стать мамой!

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Что происходило после клипа «Улыбайся», который посмотрели головокружительные 48 миллионов человек? Например, Катя стала активисткой экологического движения, написав трек «Маяки» как манифест сортировки мусора и утилизации пластика. А теперь IOWA берется за социальные проекты: думает открыть музыкальные комнаты для детей из малообеспеченных семей в каждом районе Петербурга.

В декабре в коллаборации с дизайнером Stan Manch выпускает свой первый фэшн-дроп — сумку-кристалл, которая будет существовать и в обычной, и в виртуальной реальности. И самое главное — весной Катя готовится стать мамой!

Для обложки коллекционного ноябрьского номера «Собака.ру», посвященного гастропремии «Что где есть в Петербурге?», Катя позирует в платье Ushatava, моносерьге бренда Тани Яковлевой, кольцах и наперстках Black Form, которые мы нашли в 8 Store.

Катя Иванчикова

«Закон квантовой запутанности я поняла так: любовь можно почувствовать и передать, даже находясь на другом конце земного шара»

Полное интервью и съемку с Катей IOWA читайте и смотрите в ноябрьском номере (в продаже с 1 ноября) и на сайте «Собака.ru».

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Материал из номера:
Ноябрь
Люди:
Екатерина Иванчикова

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