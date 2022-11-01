Героиня обложки ноябрьского номера «Собака.ru» — Катя IOWA. И она готовится стать мамой!

В декабре в коллаборации с дизайнером Stan Manch выпускает свой первый фэшн-дроп — сумку-кристалл, которая будет существовать и в обычной, и в виртуальной реальности. И самое главное — весной Катя готовится стать мамой!

Для обложки коллекционного ноябрьского номера «Собака.ру», посвященного гастропремии «Что где есть в Петербурге?», Катя позирует в платье Ushatava, моносерьге бренда Тани Яковлевой, кольцах и наперстках Black Form, которые мы нашли в 8 Store.