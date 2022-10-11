Знакомые все лица: 3 российские модели-рекордсменки прошедших Недель моды

На место белокурых славянских нимф прошлых лет пришли персонажи с яркой индивидуальностью: коротко остриженные, угловатые, нетипичные, интересные. Таня Чурбанова, София Стейнберг и Дарья Кошкина на показах Prada, Fendi, Bottega Veneta и Blumarine.
Таня Чурбанова
Таня Чурбанова, ветеринар из Орла, отходила более 20 показов и стала самой успешной российской моделью сезона. Отдельная медаль полагается Тане за открытие показа Prada, ведь победа на кастинге Эшли Брокау – это примерно как приз критиков на иных фестивалях. История успеха вкратце такова: девочка-подросток из российской глубинки решила сделать стрижку и каминг-аут, и тут-то ее фото и заметил скаут. И вот уже третий год редкий важный показ обходится без Тани.
София Стейнберг
София Стейнберг хоть и говорит, что никогда не считала себя достаточно красивой для карьеры модели, в бизнесе с 12 лет. Но только три года назад, после того, как она по совету агента сделала стрижку и покрасила волосы в черный, дела Стейнберг резко пошли в гору. Показы начали исчисляться десятками, кампейны посыпались, как снег на голову, а Vogue поставил ее живописный автопортрет на обложку. В этом сезоне модель открывала показ Blumarine и ходила на многих других. С некоторых пор в профиле у юной новосибирской художницы отмечено, что она небинарная персона.
Дарья Кошкина
Про Дарью Кошкину из агентства Avant известно очень немного, кроме того, что это еще одна российская модель, старт карьере которой дала Эшли Брокау, кастинг-директор Prada. В этом сезоне Даша прошлась у Fendi, Blumarine и Bottega Veneta среди прочих.
Звезды
Самые медийные из российских моделей тоже не сидели без дела: молодая мать Алеся Кафельникова отметилась на лондонских показах David Koma и Dilara Findikoglu, вечная муза Риккардо Тиши Ирина Шейк впервые прошлась на подиуме Chanel, а счастливая домохозяйка Наташа Поли участвовала в шоу Michael Kors Collection.
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