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Знакомые все лица: 3 российские модели-рекордсменки прошедших Недель моды

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На место белокурых славянских нимф прошлых лет пришли персонажи с яркой индивидуальностью: коротко остриженные, угловатые, нетипичные, интересные. Таня Чурбанова, София Стейнберг и Дарья Кошкина на показах Prada, Fendi, Bottega Veneta и Blumarine.

Таня Чурбанова

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Loewe

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Архивы пресс-служб

Sportmax

Архивы пресс-служб

Michael Kors Collection

Архивы пресс-служб

Givenchy

Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Архивы пресс-служб

Chloe

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Blumarine

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

Versace

Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Таня Чурбанова, ветеринар из Орла, отходила более 20 показов и стала самой успешной российской моделью сезона. Отдельная медаль полагается Тане за открытие показа Prada, ведь победа на кастинге Эшли Брокау – это примерно как приз критиков на иных фестивалях. История успеха вкратце такова: девочка-подросток из российской глубинки решила сделать стрижку и каминг-аут, и тут-то ее фото и заметил скаут. И вот уже третий год редкий важный показ обходится без Тани.

София Стейнберг

Архивы пресс-служб

Blumarine

Архивы пресс-служб

Khaite

Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Архивы пресс-служб

Givenchy

Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Архивы пресс-служб

Etro

Архивы пресс-служб

Sportmax

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Versace

София Стейнберг хоть и говорит, что никогда не считала себя достаточно красивой для карьеры модели, в бизнесе с 12 лет. Но только три года назад, после того, как она по совету агента сделала стрижку и покрасила волосы в черный, дела Стейнберг резко пошли в гору. Показы начали исчисляться десятками, кампейны посыпались, как снег на голову, а Vogue поставил ее живописный автопортрет на обложку. В этом сезоне модель открывала показ Blumarine и ходила на многих других. С некоторых пор в профиле у юной новосибирской художницы отмечено, что она небинарная персона. 

Дарья Кошкина

Архивы пресс-служб

Fendi

Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini

Архивы пресс-служб

Proenza Schouler

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Blumarine

Архивы пресс-служб

Sportmax

Архивы пресс-служб

Hermes

Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Про Дарью Кошкину из агентства Avant известно очень немного, кроме того, что это еще одна российская модель, старт карьере которой дала Эшли Брокау, кастинг-директор Prada. В этом сезоне Даша прошлась у Fendi, Blumarine и Bottega Veneta среди прочих.

Звезды

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Burberry

Архивы пресс-служб

Versace

Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu

Архивы пресс-служб

David Koma

Архивы пресс-служб

Michael Kors Collection

Самые медийные из российских моделей тоже не сидели без дела: молодая мать Алеся Кафельникова отметилась на лондонских показах David Koma и Dilara Findikoglu, вечная муза Риккардо Тиши Ирина Шейк впервые прошлась на подиуме Chanel, а счастливая домохозяйка Наташа Поли участвовала в шоу Michael Kors Collection.

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