Знакомые все лица: 3 российские модели-рекордсменки прошедших Недель моды

София Стейнберг хоть и говорит, что никогда не считала себя достаточно красивой для карьеры модели, в бизнесе с 12 лет. Но только три года назад, после того, как она по совету агента сделала стрижку и покрасила волосы в черный, дела Стейнберг резко пошли в гору. Показы начали исчисляться десятками, кампейны посыпались, как снег на голову, а Vogue поставил ее живописный автопортрет на обложку. В этом сезоне модель открывала показ Blumarine и ходила на многих других. С некоторых пор в профиле у юной новосибирской художницы отмечено, что она небинарная персона.