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Семнадцатилетняя модель Николетта Кичан дебютирует на St. Petersburg Fashion Week с коллекцией Reattraction

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С 13 по 16 октября в Санкт-Петербурге пройдет St. Petersburg Fashion Week сезона весна-лето 2023. Среди заявленных дизайнеров мы увидели новое имя: Николетту Кичан и ее коллекцию Reattraction. Эта Неделя моды станет для молодого дизайнера дебютом.

Архивы пресс-служб

Reattraction

Архивы пресс-служб

Reattraction

Архивы пресс-служб

Reattraction

Николетта — семнадцатилетняя студентка Петербургского колледжа, модель агентства Twig Models и начинающий модный дизайнер.

В первую коллекцию Reattraction ее бренда Nikoletta Kichan вошли пять вечерних образов в оттенках черного, красного и белого. Для создания нарядов девушка использовала летящие ткани, драпировки и шелк. 

Модель Ника Бергер Model Agency Twigmodels
Фото Александра Елькина
Стиль Ольга Дуб
Визаж и волосы Екатерина Ковадло

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