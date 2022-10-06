Семнадцатилетняя модель Николетта Кичан дебютирует на St. Petersburg Fashion Week с коллекцией Reattraction

С 13 по 16 октября в Санкт-Петербурге пройдет St. Petersburg Fashion Week сезона весна-лето 2023. Среди заявленных дизайнеров мы увидели новое имя: Николетту Кичан и ее коллекцию Reattraction. Эта Неделя моды станет для молодого дизайнера дебютом.
Николетта — семнадцатилетняя студентка Петербургского колледжа, модель агентства Twig Models и начинающий модный дизайнер.
В первую коллекцию Reattraction ее бренда Nikoletta Kichan вошли пять вечерних образов в оттенках черного, красного и белого. Для создания нарядов девушка использовала летящие ткани, драпировки и шелк.
Модель Ника Бергер Model Agency Twigmodels
Фото Александра Елькина
Стиль Ольга Дуб
Визаж и волосы Екатерина Ковадло
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