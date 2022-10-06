Семнадцатилетняя модель Николетта Кичан дебютирует на St. Petersburg Fashion Week с коллекцией Reattraction

С 13 по 16 октября в Санкт-Петербурге пройдет St. Petersburg Fashion Week сезона весна-лето 2023. Среди заявленных дизайнеров мы увидели новое имя: Николетту Кичан и ее коллекцию Reattraction. Эта Неделя моды станет для молодого дизайнера дебютом.