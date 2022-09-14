Шоу Vogue World в Нью-Йорке: Михаил Барышников, Линда Евангелиста, Белла и Джиджи Хадид

Образы с показа - одежда текущего сезона, которую можно купить уже сейчас. Например, не отходя от показа: поп-ап магазины крупных игроков и стенды с одеждой локальных дизайнеров были неподалеку. Если вы не Канье, и вам не пришло приглашение в первый ряд, то билеты продавались по цене от 130 до 3000 долларов, для всех прочих была любезно организована онлайн-трансляция этого праздника жизни и моды.