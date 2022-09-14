Шоу Vogue World в Нью-Йорке: Михаил Барышников, Линда Евангелиста, Белла и Джиджи Хадид

Немного показ, частично концерт, в некотором смысле фестиваль и одновременно ярмарка. Позапрошлой ночью в Митпэкинге отгремел настоящий парад американского модного бизнеса с его генералом Анной Винтур во главе. В честь 130-летия Vogue маршировали атлеты, звезды, Михаил Барышников и топ-модели всех времен и народов.
Образы с показа - одежда текущего сезона, которую можно купить уже сейчас. Например, не отходя от показа: поп-ап магазины крупных игроков и стенды с одеждой локальных дизайнеров были неподалеку. Если вы не Канье, и вам не пришло приглашение в первый ряд, то билеты продавались по цене от 130 до 3000 долларов, для всех прочих была любезно организована онлайн-трансляция этого праздника жизни и моды.
Звездная явка была как в военкомат: пришли все фэшн-обязанные. Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Амбер Валетта, Шалом Харлоу, Карен Элсон, Карли Клосс, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол и конечно Белла, Джиджи и Кендалл: по 13-ой улице лихо прошлась подшивка Vogue за последние лет 30. Не отставали и Серена Уильямс, Бруклин Бэкхем с Николой Пельтц и нечаянная радость — приплясывающий Михаил Барышников.
Фото: Getty Images
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