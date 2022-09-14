18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Шоу Vogue World в Нью-Йорке: Михаил Барышников, Линда Евангелиста, Белла и Джиджи Хадид

Поделиться:

Немного показ, частично концерт, в некотором смысле фестиваль и одновременно ярмарка. Позапрошлой ночью в Митпэкинге отгремел настоящий парад американского модного бизнеса с его генералом Анной Винтур во главе. В честь 130-летия Vogue маршировали атлеты, звезды, Михаил Барышников и топ-модели всех времен и народов. 

Getty Images

Белла Хадид

Getty Images

Серена Уильямс

Getty Images

Джоанна Смоллс

Getty Images

Джиджи Хадид

Getty Images

Михаил Барышников

Getty Images

Имаан Хаммам

Getty Images

Карли Клосс

Getty Images

Прешес Ли

Getty Images

Лила Мосс

Getty Images

Амбер Валетта

Образы с показа - одежда текущего сезона, которую можно купить уже сейчас. Например, не отходя от показа: поп-ап  магазины крупных игроков и стенды с одеждой локальных дизайнеров были неподалеку. Если вы не Канье, и вам не пришло приглашение в первый ряд, то билеты продавались по цене от 130 до 3000 долларов, для всех прочих  была любезно организована онлайн-трансляция этого праздника жизни и моды.

Getty Images

Эмили Ратаковски

Getty Images

Джилл Кортлев

Getty Images

Кендалл Дженнер

Getty Images

Хелена Кристенсен

Getty Images

Карен Элсон

Getty Images

Эрика Баду

Getty Images

Ирина Шейк

Getty Images

Кэндис Свейнпол

Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Getty Images

Линда Евангелиста

Звездная явка была как в военкомат: пришли все фэшн-обязанные. Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Амбер Валетта, Шалом Харлоу, Карен Элсон, Карли Клосс, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол и конечно Белла, Джиджи и Кендалл: по 13-ой улице лихо прошлась подшивка Vogue за последние лет 30. Не отставали и Серена Уильямс, Бруклин Бэкхем с Николой Пельтц и нечаянная радость — приплясывающий Михаил Барышников.

Фото: Getty Images

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: